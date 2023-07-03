الاضطرابُ الوسواسي القهري Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)

يتميَّز اضطرابُ الوسواس القهري obsessive-compulsive disorder بوساوس أو اندفاعات قهرية أو كليهماالوَساوس القهرية هي أفكار أو صور أو رغبات متكرِّرة أو مستمرّة أو غير مرغوب فيها أو مثيرة للقلق أو تطفُّلية أو اقتحاميَّة.الأشياء القهرية compulsions (تُسمَّى الطقوس أيضًا) هي أفعال مُعيَّنة أو أعمال نفسية يشعر الأشخاص بأنَّهم مدفوعون بأداءها مرارًا وتكرارًا في محاولة للتقليل أو منع القلق الناجم عن الهواجس أو الوساوس.
وتتعلَّق العديد من الأفكار والسلوكيات الوسواسية القهرية بمخاوف بشأن الضرر أو الخطر.
يُشخِّص الأطباءُ اضطراب الوسواس القهري استنادًا إلى الأَعرَاض: وجود الوساوِس، والأشياء القهرية، أو كليهما.
قد تشمل المعالجةُ العلاجَ بالتعرُّض (ومنع الطقوس القهريَّة) وبعض مضادَّات الاكتئاب (مثبِّطات استرداد السِّيروتونين الانتقائية أو كلوميبرامين).
ويعدُّ الاضطرابُ الوسواسي القهري أكثرَ شُيُوعًا بقليل بين النساء من الرجال، وهو يصيب نَحو 1 إلى 2٪ من السكَّان.يبدأ اضطراب الوسواس القهري في المتوسِّط في عمر يتراوح بين 19 إلى 20 عامًا تقريبًا، ولكن حوالى 25% من الحالات تقريبًا تبدأ في عُمر 14 عامًا (انظر أيضًا الاضطراب الوسواسي القهري عند الأطفال والمراهقين).وفيما يصل إلى 30٪ من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري، يكون لديهم اضطراب عرِّي.
يختلف اضطرابُ الوسواس القهري عن الاضطرابات الذهانية التي تتسم بالانفصال عن الواقع، على الرغم من غياب التعقل في نسبةٍ صغيرةٍ من حالات اضطراب الوسواس القهري.كما يختلف الوسواسُ القهري عن اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية، على الرغم من أنَّ الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابين قد يكون لديهم بعض الخصائص نفسها، مثل كونهم منظَّمين، أو موثوقين، أو ميَّالين إلى الكمال.
أعراض اضطراب الوسواس القهري
يعاني المصابون بالوسواس القهري من هواجس أو أفكار، أو صور، أو رغبات ملحَّة تراودهم مرارًا وتكرارًا على الرغم من أنهم لا يريدونها.وهذه الهواجسُ تتدخل حتى عندما يفكِّر الأشخاص ويفعلون أشياء أخرى.كما أنَّ الهواجسَ تسبِّب ضائقة كبيرة أو قلقًا أيضًا عادة.وتنطوي مواضيعُ الوساوس على إلحاق الضرر (بالنفس أو الآخرين)، والتنظيف أو التلوث، والأفكار الممنوعة أو المحرمة (على سبيل المثال، الهواجس العدوانية أو الجنسية)، والحاجة إلى التناظر.
تشتمل الوَساوِسُ الشائعة على ما يلي:
المَخاوف بشأن التلوّث (على سبيل المثال، القلق من أن لمس المقابض سوف يسبِّب المرض)
الشُّكوك (على سبيل المثال، القلق من أنَّ الباب الأمامي لم يكن مُقفلاً)
القلق من أنَّ الأشياء ليست مصطفَّة جيدًا أو بشكل مُتساوٍ
وبما أنَّ الوساوِسَ مزعجة، يحاول الناس تَجاهلَها أو السيطرة عليها غالبا.
الشعور بالإكراه أو القهر (ويُسمَّى الطقوس أيضًا) هو طريقة يستجيب الأشخاص من خلالها لوَساوِسهم؛فعلى سَبيل المثال، قد يشعرون بدافع للقيام بشيء - متكرِّر، وهادف، ومتعمَّد - في محاولة لمنع أو تخفيف القلق الناجم عن هواجسهم.
تشتمل أفعالُ القهر الشائعة على ما يلي:
الغسل أو التنظيف للتخلص من التلوّث
التحقّق لتخفيف الشكّ (على سبيل المثال، التحقّق عدة مرات للتأكّد من قفل الباب)
العَدّ (على سبيل المثال، تكرار إجراء لعدد معيَّن من المرّات)
الترتيب (على سبيل المثال، ترتيب أدوات المائدة أو عناصر منطقة العمل بنمط معيَّن)
يمكن ملاحظةُ معظم الطقوس، مثل غسل اليدين المفرط أو الفحص المتكرِّر للتأكُّد من قفل الباب.ولكن، لا يمكن ملاحظةُ الطقوس الأخرى، مثل العدّ المتكرِّر في الذهن أو التمتَمة الهادئة الهادفة إلى التقليل من الخطر.
وقد يتعيَّن القيامُ بالطقوس بطريقة دقيقة وفقًا لقواعد صارمة.كما قد تكون الطقوسُ مرتبطة أو غير مرتبطة منطقيًا بالوسواس.عندما ترتبط مشاعرُ القهر منطقيًا بالوسواس (على سَبيل المثال، الاستحمام لتجنّب للقذراة أو فحص الموقد لمنع الحرائق)، فإنَّها تكون مفرطة بشكلٍ واضح؛فعلى سَبيل المثال، قد يستحمّ لساعات كلّ يوم أو يتحققون من الموقد دائماً لثلاثين مرَّة قبلَ مغادرتهم المنزل.وتستغرق كلّ الوساوِس والطقوس وقتًا طويلاً؛حيث قد يقضي المرضى ساعات كلَّ يوم في ذلك.وقد تتسبَّب في الكثير من الضيق أو تتداخل مع العمل كثيرًا لدرجة أن الأشخاص يكونون عاجزين عن العمل.
يُعاني مُعظمُ المصابين بالوسواس القهري من الوساوس والحالات القهرية معًا.
يدرك معظمُ الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري، على الأقل بدرجة ما، بأنَّ أفكارَهم الوسواسية لا تعكس مخاطرَ فعليَّة أو واقعية، وأن سلوكَهم القهري مفرط.ولكن، قلة من الأشخاص مقتنعين بأنَّ وساوسَهم تستند إلى أسس سليمة، وأن إجبارهم عليها معقول ومنطقي.
يدرك معظم المصابون باضطراب الوسواس القهري أن سلوكيَّاتهم القهرية مفرطة.وهكذا، قد يؤدون طقوسَهم سرًّا، على الرغم من أنَّ هذه الطقوسَ قد تشغل عدَّة ساعات كل يوم.
ونتيجةً لذلك، قد تتدهور علاقاتُهم، وقد لا يكون أداؤهم جيِّدا في المدرسة، أو في العمل، أو في مناحي الحياة الأخرى.
يقيّم الطبيبُ أيضًا ما إذا كان الشخص يعاني من الاكتئاب أو غيره من اضطرابات الصحّة النفسية.يكون لدى حوالى 76٪ من المصابين بالوسواس القهري تشخيص مزمن للإصابة باضطراب القلق، ولدى حَوالى 41٪ تشخيص طويل الأمد باضطراب اكتئاب رئيسي، و لدى 23-32٪ اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية.
تراود الأفكار الانتحارية حوالي 35 إلى 50% من المصابين بالوسواس القهري في مرحلة ما، ويُقدم 10 إلى 15% منهم على محاولة الانتحار.يزداد خطرُ محاولة الانتحار إذا كان لدى الأشخاص اضطراب اكتئابي رئيسي أيضًا (انظر السلوك الانتحاري).
هل تعلم...
تشخيص اضطراب الوسواس القهري
تَقيِيم الطَّبيب استنادًا إلى معايير تشخيص نفسية نوعية
يُشخِّص الأطباءُ اضطراب الوسواس القهري استنادًا إلى الأَعرَاض: وجود الوساوِس، والأفعال القهرية، أو كليهما.يجب أن تنطوي الأَعراضُ على عرضٍ واحدٍ على الأقلّ من الأعراض التالية:
تستغرق وقتًا طويلاً
تسبِّب ضائقة كبيرة، أو تتداخل مع قدرة الشخص على العمل.
معالجة اضطراب الوسواس القهري
العلاج بالتعرُّض والوقاية من ردة الفعل؛ وكثيرً ما يُضاف العلاج المعرفي
أنواع مُعيَّنة من مضادَّات الاكتئاب
كثيرًا ما يكون العلاج بالتعرُّض والوقاية من ردة الفعل (exposure and ritual prevention)، وهو نوع من العلاج السلوكي المعرفي، فعالًا في علاج اضطراب الوسواس القهري.ينطوي العلاجُ بالتعرُّض على تعريض الأشخاص بشكل تدريجي ومتكرِّر إلى أي ظروف أو أشخاص يثيرون الوَساوس، أو الطقوس، أو الانِزعَاج، مع الطلب منهم بعدم القيام بالسلوك القهري (المعالجة بالوقاية من السلوك القهري).وبذلك، يتناقص الانزعاج أو القلق تدريجيًا خلال التعرُّض المتكرِّر، كما يتعلَّم الأشخاص أنَّ الطقوس لا لزومَ لها للتقليل من الانزعاج.ويستمرّ التحسُّن لسنوات عادة، ربَّما لأن الأشخاص الذين يتقنون هذا الأسلوب يكونون قادرين على الاستمرار في ممارسته بعدَ انتهاء العلاج الرسمي.عادةً ما يُضاف العلاج الإدراكي إلى العلاج بالتعرُّض والوقاية من ردة الفعل
وتعدُّ مثبِّطاتُ استِرداد السَّيروتونين الانتقائية (مثل فلوكستين)، وهي نوعٌ من مضادَّات الاكتئاب، وكلوميبرامين، ومضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، فعَّالة غالبًا.قد يكون من الضروري استعمال جرعات أعلى من الأدوية المستخدمة في علاج الاكتئاب.يعتقد العديد من الخبراء أنَّ الجمعَ بين المعالجة بالتعرُّض والعلاج الوقائي من ردة الفعل والعلاج بالعقاقير هو أفضلَ أسلوب علاجي.
ولكنَّ العلاجَ النفسي الدينمي Psychodynamic psychotherapy (الذي يؤكِّد على تحديد الأنماط اللاواعية في الأفكار الحالية والمشاعر والسُّلُوكيات)، والتحليل النفسي عمومًا، غير فعَّالين لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري.