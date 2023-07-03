الاضطرابُ الوسواسي القهري Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)

يعاني المصابون بالوسواس القهري من هواجس أو أفكار، أو صور، أو رغبات ملحَّة تراودهم مرارًا وتكرارًا على الرغم من أنهم لا يريدونها.وهذه الهواجسُ تتدخل حتى عندما يفكِّر الأشخاص ويفعلون أشياء أخرى.كما أنَّ الهواجسَ تسبِّب ضائقة كبيرة أو قلقًا أيضًا عادة.وتنطوي مواضيعُ الوساوس على إلحاق الضرر (بالنفس أو الآخرين)، والتنظيف أو التلوث، والأفكار الممنوعة أو المحرمة (على سبيل المثال، الهواجس العدوانية أو الجنسية)، والحاجة إلى التناظر.

تشتمل الوَساوِسُ الشائعة على ما يلي:

المَخاوف بشأن التلوّث (على سبيل المثال، القلق من أن لمس المقابض سوف يسبِّب المرض)

الشُّكوك (على سبيل المثال، القلق من أنَّ الباب الأمامي لم يكن مُقفلاً)

القلق من أنَّ الأشياء ليست مصطفَّة جيدًا أو بشكل مُتساوٍ

وبما أنَّ الوساوِسَ مزعجة، يحاول الناس تَجاهلَها أو السيطرة عليها غالبا.

الشعور بالإكراه أو القهر (ويُسمَّى الطقوس أيضًا) هو طريقة يستجيب الأشخاص من خلالها لوَساوِسهم؛فعلى سَبيل المثال، قد يشعرون بدافع للقيام بشيء - متكرِّر، وهادف، ومتعمَّد - في محاولة لمنع أو تخفيف القلق الناجم عن هواجسهم.

تشتمل أفعالُ القهر الشائعة على ما يلي:

الغسل أو التنظيف للتخلص من التلوّث

التحقّق لتخفيف الشكّ (على سبيل المثال، التحقّق عدة مرات للتأكّد من قفل الباب)

العَدّ (على سبيل المثال، تكرار إجراء لعدد معيَّن من المرّات)

الترتيب (على سبيل المثال، ترتيب أدوات المائدة أو عناصر منطقة العمل بنمط معيَّن)

يمكن ملاحظةُ معظم الطقوس، مثل غسل اليدين المفرط أو الفحص المتكرِّر للتأكُّد من قفل الباب.ولكن، لا يمكن ملاحظةُ الطقوس الأخرى، مثل العدّ المتكرِّر في الذهن أو التمتَمة الهادئة الهادفة إلى التقليل من الخطر.

وقد يتعيَّن القيامُ بالطقوس بطريقة دقيقة وفقًا لقواعد صارمة.كما قد تكون الطقوسُ مرتبطة أو غير مرتبطة منطقيًا بالوسواس.عندما ترتبط مشاعرُ القهر منطقيًا بالوسواس (على سَبيل المثال، الاستحمام لتجنّب للقذراة أو فحص الموقد لمنع الحرائق)، فإنَّها تكون مفرطة بشكلٍ واضح؛فعلى سَبيل المثال، قد يستحمّ لساعات كلّ يوم أو يتحققون من الموقد دائماً لثلاثين مرَّة قبلَ مغادرتهم المنزل.وتستغرق كلّ الوساوِس والطقوس وقتًا طويلاً؛حيث قد يقضي المرضى ساعات كلَّ يوم في ذلك.وقد تتسبَّب في الكثير من الضيق أو تتداخل مع العمل كثيرًا لدرجة أن الأشخاص يكونون عاجزين عن العمل.

يُعاني مُعظمُ المصابين بالوسواس القهري من الوساوس والحالات القهرية معًا.

يدرك معظمُ الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري، على الأقل بدرجة ما، بأنَّ أفكارَهم الوسواسية لا تعكس مخاطرَ فعليَّة أو واقعية، وأن سلوكَهم القهري مفرط.ولكن، قلة من الأشخاص مقتنعين بأنَّ وساوسَهم تستند إلى أسس سليمة، وأن إجبارهم عليها معقول ومنطقي.

يدرك معظم المصابون باضطراب الوسواس القهري أن سلوكيَّاتهم القهرية مفرطة.وهكذا، قد يؤدون طقوسَهم سرًّا، على الرغم من أنَّ هذه الطقوسَ قد تشغل عدَّة ساعات كل يوم.

ونتيجةً لذلك، قد تتدهور علاقاتُهم، وقد لا يكون أداؤهم جيِّدا في المدرسة، أو في العمل، أو في مناحي الحياة الأخرى.

يقيّم الطبيبُ أيضًا ما إذا كان الشخص يعاني من الاكتئاب أو غيره من اضطرابات الصحّة النفسية.يكون لدى حوالى 76٪ من المصابين بالوسواس القهري تشخيص مزمن للإصابة باضطراب القلق، ولدى حَوالى 41٪ تشخيص طويل الأمد باضطراب اكتئاب رئيسي، و لدى 23-32٪ اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية.

تراود الأفكار الانتحارية حوالي 35 إلى 50% من المصابين بالوسواس القهري في مرحلة ما، ويُقدم 10 إلى 15% منهم على محاولة الانتحار.يزداد خطرُ محاولة الانتحار إذا كان لدى الأشخاص اضطراب اكتئابي رئيسي أيضًا (انظر السلوك الانتحاري).