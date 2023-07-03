قد تظهر أَعرَاضُ اضطراب تشوُّه صورة الجسم تدريجيًا أو فجأة، وتختلف في الشدَّة، وتميل إلى الاستمرار ما لم تعالج بشكلٍ مناسب.تنطوي المَشاغِلُ على الوجه أو الرأس عادة، ولكن قد تنطوي على أيِّ جزء من الجسم أو عدَّة أجزاء؛ ويمكن أن تتغيَّر من جزء من الجسم إلى آخر.فعلى سَبيل المثال، قد يشعر الأشخاص بالقلق إزاء ترقُّق الشعر الملحوظ، أو حبّ الشباب، أو التجاعيد، أو الندبات، أو لون البشرة، أو شعر الوجه أو الجسم الزائد؛أو قد يركِّزون على شكل أو حجم جزء من الجسم، مثل الأنف أو العينين أو الأذنين أو الفم أو الثديين أو الساقين أو الأرداف.يعتقد بعضُ الرجال الذين لديهم بنية طبيعية أو حتى رياضية أنَّهم لا يمتلكون من ايكفي من العضلات ويُحاوِلون بشكلٍ وسواسي زيادةَ الوزن والعضلات—حالة تُسمَّى تصوّر شُذُوذ البِنيَة العضلية.قد يصف المرضى أجزاءَ الجسم غير المرغوب فيها بأنَّها قبيحة أو غير جذَّابة أو مشوَّهة أو بغيضة أو وحشية.

ولا يدرك معظمُ الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تشوُّه صورة الجسم أنَّها يبدون طبيعيين في الواقع.

ويكون لدى معظمهم صعوبةٌ في السيطرة على مشاغلهم، ويقضون ساعاتٍ كلَّ يوم قلقين حولَ العيوب التي يعتقدونها.وقد يعتقدون أنَّ أشخاصًا آخرين يحدِّقون فيهم أو يسخرون منهم بسبب العيوب المتصوَّرة في مظهرهم.يقوم معظمُ الأشخاص بالتحقُّق من أنفسهم في كثير من الأحيان في المَرايا، بينما يتجنَّب البعضُ الآخر المَرايا، ويتناوب الأمرُ عندَ البعض الثالث بين السُّلُوكين.

ويلجأ كثير من الأشخاص بشكل قهري ومفرط إلى تزيين أنفسهم، ونتف بشرتهم (لإزالة أو إصلاح عيوب الجلد المتصوَّرة)، والسعي إلى الحصول على الطمأنينة حولَ تلك العيوب المتصوَّرة.وقد يغيِّرون ملابسَهم مرارًا في محاولة لإخفاء أو تمويه عيب غير موجود أو طفيف، أو في محاولة لتحسين مظهرهم بطرائق أخرى؛فعلى سَبيل المثال، قد يُعفي الأشخاص اللحيةَ لإخفاء الندوب المتصوَّرة، أو يرتدُون قبعة لتغطية الشعر الرقيق قليلاً.ويخضع معظمهم لإجراءات تجميل طبِّية (جلديَّة في معظم الأحيان)، أو سنِّية، أو جِراحيَّة، مرارًا وتكرارًا أحيَانًا، لتصحيح الخلل المتصوَّر.وتكون هذه المعالجة غيرَ ناجحة عادة، وقد تزيد من انشغالهم.وقد يأخذ الرجالُ الذين يعانون من تصوّر شُذُوذ البِنيَة العضلية الستيرويدات الابتنائيَّة (مثل التِّستوستيرون)، والتي قد تكون خطيرة.

هل تعلم...

وبما أنَّ الأشخاصَ الذين يعانون من اضطراب تشوُّه صورة الجسم يشعرون بالوعي الذاتي حولَ مظهرهم، فإنَّهم قد يتجنَّبون الخروجَ في الأماكن العامة، بما في ذلك الذهابُ إلى العمل والمدرسة والمناسبات الاجتماعية.ويخرج بعضُ المصابين بأعراض شَديدة من منازلهم في الليل فقط، بينما لا يغادره البعضُ الآخر على الإطلاق.وغالبًا ما يؤدي هذا الاضطراب إلى العزلة الاجتماعيَّة.في الحالات الشديدة جدًا، يعيق اضطراب تشوُّه صورة الجسم الشخص عن القيام بأعماله اليومية.ويمكن أن تؤدي الضائقة والخلل الناجم عن هذا الاضطراب إلى الاكتئاب، ومشاكل تعاطي العقاقير أو الكحول، وتكرار دخول المصحات النفسية، والسُّلُوك الانتحاري، والانتحار.

تراود الأفكار الانتحارية حوالى 80٪ من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تشوُّه صورة الجسم على مدى حياتهم، ويُقدم ما بين 25 إلى 30٪ منهم على محاولة الانتحار.

يعاني الكثير من الأشخاص المصابين باضطراب تشوه صورة الجسم من مشاكل صحية نفسية أخرى، مثل اضطراب الاكتئاب الكبير، أو اضطراب استعمال المواد، أو اضطراب القلق الاجتماعي، أو اضطراب الوسواس القهري.