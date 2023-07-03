اضطراب السُّلوك التكراريّ المركِّز على الجسم

وبعضُ الأشخاص يفعلون هذه الأنشطة تلقائيًا إلى حدِّ ما - دون التفكير في ذلك؛بينما يكون البعضُ الآخر أكثرَ وعيًا بهذا النشاط.

ولا ينخرط الأشخاصُ في هذه السلوكيات لأنَّهم مصابون بالوسواس أو القلق من مظهرهم (مثلما يحدث في اضطراب تشوُّه صورة الجسم).ولكن، قد يشعرون بالتوتّر أو القلق قبلَ أن يفعلوا ذلك، وقد يخفِّف القيام بها من هذا الشعور.وبعدَ ذلك، غالبًا ما يتملكهم شعور الارتياح.كما قد يكون المرضى في حالة ضيق أيضًا بسبب فقدان السيطرة والمحاولة المتكرِّرة لوقف هذا النشاط، لكنَّهم لا يستطيعون.

وإذا قام هؤلاء الأشخاص بقضم أو خدش أظافرهم كثيرًا، قد تُصبح مشوَّهة.وقد تظهر الأخاديد والبروزات في الأظافر، أو قد يتجمَّع الدَّم تحتها، ممَّا يؤدِّي إلى ظهور بقع أرجوانيَّة مسودَّة.يمكن للسلوكيات الأخرى أن تُسبِّبَ النزفَ.