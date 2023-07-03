اضطراب السُّلوك التكراريّ المركِّز على الجسم

في اضطراب السُّلُوك التكراري الذي يركِّز على الجسم body-focused repetitive behavior disorder، يدخل الأشخاص مرارًا وتكرارًا في بعض الأنشطة التي تتضمن أجسامهم، مثل قضم الأظافر أو عضّ الشفاه أو مضغ الخدّ، مع محاولة متكرِّرة لوقف هذه الأنشطة.
قد يشعر الأشخاص المصابون بالاضطراب السلوكي التكراري المركز على الجسم بالتوتّر أو القلق قبلَ أن يبدؤوا بقضم الأظافر أو عض الشفاه، ويمكن لهذه السلوكيات أن تحد من هذا الشعور.
يُشخِّص الأطباءُ هذا الاضطراب عندما يخدش الأشخاص أو يعضون أجزاءً من أجسامهم بما يكفي للتسبب بضرر، ويحاولون التقليل من سلوكهم أو إلتوقف عنه ولا يستطيعون ذلك، ويكون شعورهم بالضيق كبيرًا بسبب سلوكهم أو يتراجع أداؤهم بسبب ذلك.
يمكن للعلاجُ المعرفي السُّلُوكي (علاج كسر العادة)، الذي يركِّز بشكل خاص على هذا الاضطراب وN- أسيتيل سيستئين (NAC)، أو ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، أو كلوميرامين أن تساعد على تخفيف الأعراض.
يُصنف الاضطرابُ السُّلوكي التكراريّ المركِّز على الجسم كأحد الوساوس القهرية والاضطرابات المرتبطة بها.يقوم الأشخاصُ الذين يعانون من هذا الاضطراب بالخدش أو الشدِّ في أحد أجزاء الجسم أو أكثر بشكلٍ قهري؛فقد يقضمون أظافرَهم أو شِفاههم، أو يمضغون خدودهم، أو يخدشون أظافرهم.
يُعد شد الشعر وخدش الجلد أيضًا من السلوكيات المتكرِّرة التي تركز على الجسم.وهما يصنفان كاضطرابين منفصلين في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، الإصدار الخامس، مراجعة النص (DSM-5-TR)، ويصنفان كفروع عن اضطراب السُّلُوك التكراريّ المركز على الجسم في التصنيف الدولي للأمراض - الإصدار الحادي عشر (ICD-11).
الأعراض
وبعضُ الأشخاص يفعلون هذه الأنشطة تلقائيًا إلى حدِّ ما - دون التفكير في ذلك؛بينما يكون البعضُ الآخر أكثرَ وعيًا بهذا النشاط.
ولا ينخرط الأشخاصُ في هذه السلوكيات لأنَّهم مصابون بالوسواس أو القلق من مظهرهم (مثلما يحدث في اضطراب تشوُّه صورة الجسم).ولكن، قد يشعرون بالتوتّر أو القلق قبلَ أن يفعلوا ذلك، وقد يخفِّف القيام بها من هذا الشعور.وبعدَ ذلك، غالبًا ما يتملكهم شعور الارتياح.كما قد يكون المرضى في حالة ضيق أيضًا بسبب فقدان السيطرة والمحاولة المتكرِّرة لوقف هذا النشاط، لكنَّهم لا يستطيعون.
وإذا قام هؤلاء الأشخاص بقضم أو خدش أظافرهم كثيرًا، قد تُصبح مشوَّهة.وقد تظهر الأخاديد والبروزات في الأظافر، أو قد يتجمَّع الدَّم تحتها، ممَّا يؤدِّي إلى ظهور بقع أرجوانيَّة مسودَّة.يمكن للسلوكيات الأخرى أن تُسبِّبَ النزفَ.
التشخيص
تَقيِيم الطَّبيب استنادًا إلى معايير تشخيص نفسية نوعية
يقوم الأطباءُ بتشخيص هذا الاضطراب على أساس الأَعرَاض:
عض جزء الجسم أو التلاعب به، ممَّا يؤدِّي إلى ضرر جسدي أحيانًا
محاولة متكرِّرة للتوقّف عن هذا النشاط أو الحدّ منه
الشعور بالضيق الشديد أو تراجع الأداء بسبب هذا النشاط
المعالجة
الأدوية
العلاج السُّلُوكي المعرفي
قد تنطوي مُعالَجة اضطراب السُّلُوك التكراريّ الذي يُركِّز على الجسم على أدوية (على سبيل المثال، الدواء/المكمل N-أستيل سيستين [NAC]، مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، كلوميبرامين) والعلاج المعرفي السُّلُوكي.
قد يؤدي العلاج السلوكي المعرفي الذي يركز بشكل خاص على هذا الاضطراب إلى تقليل الأعراض.يُعدُّ علاج كسر العادة أكثر أنواع العلاج السُّلُوكي المعرفي الموصى بها جدًا.وفي هذا العلاج، يتعلَّم الأشخاص القيامَ بما يلي:
يصبحون أكثر إدراكًا لما يفعلونه
تحديد المواقف التي تحفز السلوك التكراري المركز على الجسم.
كما يجري تعليمهم إستراتيجيات تساعدهم على التوقّف عن القيام بهذا النشاط - عن طريق استبداله بنشاطٍ مختلف على سبيل المثال (مثل الضغط بقبضة اليد أو الحياكة أو الاستناد على اليدين).