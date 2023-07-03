اضطرابُ خدش (تقشير) الجلد

تختلف الطرائقُ والمناطق التي يختارها الأشخاص للخدش من شخصٍ لآخر؛حيث يكون لدى بعض الأشخاص العديد من القروح أو المناطق المتندِّبة،بينما يكون لدى بعض ألاشحاص عددٌ قليل من هذه الندوب أو القروح.قد تتغيَّر المناطقُ التي يختارها الأشخاص للخدش بمرور الوقت؛

وبعضُ الأشخاص يخدشون جلدهم تلقائيًا إلى حدٍّ ما، دون التفكير في ذلك؛بينما يكُون البعضُ أكثرَ وعيًا لهذا التصرُّف.

لا يقوم هؤلاء الأشخاصُ بخدش بشرتهم لأنَّهم يشعرون بالقلق إزاء مظهرهم (والذي قد يكون عرضًا لاضطراب تشوه صورة الجسم).إنَّما قد يشعرون بالتوتّر أو القلق قبلَ أن يفعلوا ذلك، وقد يخفِّف خدشُ الجلد من هذا الشعور.وبعدَ ذلك، غالبًا ما يتملكهم شعور الارتياح.

وقد يصاحب عددٌ من الأنشطة (الطقوس) خدش الجلد.يمكن أن يبحث الأشخاصُ جاهدينَ عن نوع معيَّن من القشور لإزالتها؛وقد يسحبونها بطريقةٍ معيَّنة، كاستخدام أصابعهم أو أداة ما مثل المِلقَط.ويمكن أن يعضوا أو يبتلعو القشرة بمجرَّد سحبها.

كما يقوم العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب خدش الجلد أيضًا بنتف شعرهم بشكلٍ متكرِّر، أو قضم أظافرهم، أو مضغ خدِّهم، أو يقومون بأنشطة متكرِّرة أخرى تركِّز على الجسم.ويخدش بعضُ الأشخاص جلدَ الآخرين.

يمكن أن يشعرَ المرضى بالحرج أو الخجل من الطريقة التي يبدون بها أو من عجزهم عن السيطرة على سلوكهم.وبذلك، فإنَّهم قد يتجنَّبون الظروف التي قد يرى فيها الآخرون ما لحق بهم من ضَرَر في الجلد.وهم لا يَقومون بذلك أمام الآخرين عادة، باستثناء أفراد الأسرة.ويُحاول كثيرٌ من الأشخاص تمويهَ الضَرَر الجلدي بالمَلابس أو الماكياج.وقد يشعر المرضى بالضيق أيضًا بسبب فقدهم للسيطرة، ويحاولون مرارًا وتكرارًا التوقّف أو الحد من خدش جلدهم، ولكنهم يعجزون عن ذلك.

إذا تمَّ خدش الجلد بشكلٍ مفرط، يُمكن أن يُسبِّبَ تندُّبًا وحالات عدوى ونزفًا شديدًا وحتى عدوى خطيرة في مجرى الدَّم (إنتان دموي)).

كما يُعاني العديدُ من أشخاص اضطراب خدش الجلد من اضطرابات أخرى في الصحَّة النفسية أيضًا، مثل: اضطراب الوسواس القهري واضطراب شدّ الشعر والاكتئاب.

تختلف الأَعرَاضُ في الشدَّة عادة، ولكن قد تستمرّ طوالَ الحَياة.