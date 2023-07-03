اضطرابُ الاكتناز

يعاني الأشخاص المصابون باضطراب الاكتناز من رغبة قويَّة بالاستحواذ على الأشياء والاحتفاظ بها، ويشعر بالضائقة الشَّديدة عندما يُضطرُّ إلى ترك جزء منها أو حتَّى التفكير في ذلك.لا يكُون لدى الأشخاص مساحةٌ كافية لاستيعاب جميع الأشياء المتراكمَة؛ولذلك، تصبح مناطقُ المعيشة مزدحمةً جدًّا ومضطربة، بحيث لا يمكن استخدامها، إلاَّ لتخزين العناصر المتكدِّسَة؛فعلى سَبيل المثال، قد تملأ أكوامٌ من الصُّحُف المكتظَّة المغسلة، وتغطِّي أسطح المطبخ والموقد والأرضيَّة في المطبخ، ممَّا يحُول دُون استخدام المطبخ لإعداد وجبات الطعام.

وغالبًا ما يتداخل الاكتناز مع قدرة الأشخاص على العمل في المنزل، وفي العمل أو المدرسة أحيَانًا؛فمثلًا، قد لا يسمح المصابون باضطراب الاكتناز للأشخاص الآخرين، بما في ذلك أفرادُ الأسرة والأصدقاء ورجال الإصلاح، بدخول المنزل، لأنَّهم يشعرون بالحرج من الفوضى.ويمكن أن تكونَ الفوضى خطرًا على السلامة وإمكانية نشوب الحرائق، أو قد يصبح المنزل محتشرًا بالآفات والحشرات الضارَّة.يدرك بعضُ الأشخاص أنَّ الاكتناز مشكلة، ولكنَّ الكثيرين منهم لا يدركون ذلك.

في اكتناز الحيوانات، يراكم الأشخاص المزيدُ من الحيوانات كحيوانات أليفة بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية لمساحة المكان، أو قدرة الشخص على تغذيتها، أو توفير الرعاية البيطريَّة لها.ويُسمَح لهذه الحيوانات بالعيش في ظروف غير صحِّية.وفي كثير من الأحيان، تكون الحيوانات مكتظَّة، وتفقد وزنها وتصبح مريضة.ولكنَّ العديدَ من الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب لا يعترفون بأنَّهم لا يقدِّمون الرعايةَ الكافية للحيوانات.مكتنزون الحيوانات شَديدي الارتباط بهذه الحيوانات الأليفة الخاصة بهم، ولا يريدون التخلُّصُ منها.

وفي حال عدم العلِاج، تستمرّ الأَعرَاضُ طوالَ الحياة عادة، مع تغيّر طفيف أو معدوم.