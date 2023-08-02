لمحة عامة عن الرضوض والاضطرابات المرتبطة بالشدة والكرب

تنجم الصدماتُ أو الرضوض النفسية والاضطرابات المرتبطة بالشدّة أو الكرب عن التعرُّض لحادث صادم أو مفاجئ أو مسبِّب للشدَّة.وتشتمل الاضطراباتُ النوعيَّة كلًا من اضطراب الكرب بعد الصدمة (PTSD)، واضطراب الكرب الحاد، واضطرابات التأقلم.وتسبِّب هذه الاضطراباتُ أعراضًا مماثلة، ولكنَها تختلف في مدَّة استمرارها.

تحدث الصدماتُ أو الرضوض النفسية والاضطرابات المرتبطة بالشدّة أو الكرب بعد التعرض لحادث صادم.وهي تشترك في العديد من السمات، بما في ذلك عدم الرضا (الشعور بانزعاج عام)، أو التهيج، أو التفارق (انفصال بعض جوانب الأداء العقلي عن إحساس الشخص بذاته دون إدراك واعي)، أو استعمال المواد، أو الأرق.وتتباين في شدة ومدة الأعراض.

يستمر اضطراب الشدة ما بعد الصدمة لأكثر من شهر واحد.قد يتطور كاستمرار لاضطراب الإجهاد الحاد أو يتطور بشكل منفصل لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد الحدث.

يبدأ اضطراب الكرب الحادّ مُباشرةً من بعد الحدث الرضيّ عادةً ويستمرُّ لفترةٍ تتراوح بين 3 أيام إلى شهرٍ واحدٍ.

اضطرابات التكيف هي ردود فعل على الأحداث المجهدة التي قد تكون معالم نمائية شائعة (مثل أن الأبوّة أو الأمومة)، أو حالات أكثر تشويشًا لفترات متباينة (مثل فقدان الوظيفة، أو رعاية أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة، أو المرور بنكسة عاطفية) والتي تسبب ضائقة غير متناسبة مع الحدث المجهد وتؤدي إلى صعوبات في الأداء اليومي.تميل اضطرابات التكيف إلى الظهور بعد فترة وجيزة من الحدث المجهد وتستمر لأقل من 6 أشهر؛ ولكن إذا كان هنالك ضغط مستمر (مثل مرض أحد أفراد العائلة المستمر أو البطالة المزمنة) فقد تستمر أعراض اضطراب التكيف إلى أجلٍ غير مسمى.

على الرغم من أن الاكتئاب والقلق غالبًا ما يكونان بارزين، غالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالرضّ والشدة النفسية مجموعة واسعة من الأعراض التي قد لا تبدو مرتبطة بالحدث الصادم بشكل واضح.فعلى سَبيل المثال، قد يصبحون عدوانيين، او يكونون غيرَ قادرين على الشعور بالمتعة أو يشعرون بالتملمُل والسخط، أو الغَضَب، أو الخدر، أو ينفصلون عن أنفسهم والآخرين.