رُهَاب المَيادين

رُهاب الميادين (الخوف من الأماكن المكشوفة) هو قلق من الوجود في أماكن أو مواقع لا يمكن الهروب منها بسهولة (مثل الأماكن المزدحمة أو مراكز التسوق أو في أثناء قيادة السيارات) أو لا تتوفر فيها المساعدة عندَ حدوث القلق الشديد.ولذلك، يَجرِي تجنُّب هذه المواقف أو الأماكن غالبًا، أو يتحمَّلها الشخص بكثيرٍ من الضيق.

والخوفُ من الأماكن المكشوفة أو رٌهابُ الميادين هو نوعٌ من اضطرابات القلق.وفي حوالى 30 إلى 50٪ من الأشخاص الذين يعانون من رٌهاب الميادين يكون هناك اضطراب الهلع أيضًا.يعاني ما نسبته 2% من الناس من رهاب الميادين سنويًا.غالبًا ما يحدث رُهاب الميادين في سن المراهقة والبلوغ ولكنه قد يحدث عند كبار السن أيضًا.

لمحة عامة عن حالات الرهاب فيديو

تتضمن الأمثلة الشائعة للمواقف أو الأماكن التي تثير الخوف والقلق ما يلي:

الوقوف في طابور في البنك أو عند نقطة الدفع في المتاجر

الجلوس في وسط صف طويل في مسرح أو غرفة دراسية

استخدام وسائل النقل العام، مثل الباص أو الطائرة

ترك المنزل

يُعاني بعض الأشخاص من رُهاب الميادين بعد التعرض لنوبة هلع في واحدة من هذه الحالات.بينما يشعر آخرون ببساطة بعدم الارتياح في هذه الحالات، وقد لا يكون لديهم نوبة هلع، أو تظهر في وقتٍ لاحق.وغالبًا ما يتداخل رهاب المَيادين مع الحياة اليومية، وأحيَانًا بشكل كبير جدًّا بحيث يجعل الأشخاص ملازمين للبيوت.

تشخيصُ رهاب الميادين تَقيِيم الطَّبيب، وذلك استنادًا إلى معايير التشخيص النفسية القياسية يشخِّص الأطباءُ رهابَ المَيادين عندما يكون لدى المرضى خوف أو قلق أو تجنُّب يدوم 6 أشهر أو أكثر، كما يتميَّز باثنين ممَّا يلي: استخدام وسائل النقل العام

الوجود في مكانٍ مفتوح، مثل موقف للسيارات أو السوق

الوجود في مكانٍ مغلق، مثل متجر أو مسرح

الوقوف في صفّ أو التواجد ضمن حشد

الوجود وحيدًا خارج المنزل وينبغي أن تنطوي المخاوف على مخاوف من أن الهروب قد يكون صعبًا، أو أن المساعدة لن تكون متاحة إذا أصيب الأشخاص بالهلع أو أصبحوا عاجزين. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جميع ما يلي موجودًا: تُثار الأَعرَاض دائمًا بنفس الحالات

يجعلهم يغيِّرون سلوكهم لتجنُّب الموقف أو يحتاجون إلى رفيق أو صاحب لمساعدتهم

الأعراض لا تتناسب مع الخطر الفعلي

تتسبب الأعراض في ضائقةً كبيرة أو تضعف بشكل كبير من الأداء

لا تنجم الأَعرَاض عن اضطراب نفسي آخر مثل القلق الاجتماعي أو حالة طبية عامة مثل داء الأمعاء الالتهابي

علاج رُهاب الميادين العِلاج بالتعرُّض

العلاج السُّلوكي المعرفي

مضادَّات الاكتئاب أحيَانًا، وتسمَّى مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائيَّة (SSRIs). إذا لم تجرِ مُعالَجَة الرُّهاب الاجتماعي، فإنه قد يتأرجح في شدَّته عادة، بل وربَّما يختفي من دون مُعالَجَة رسمية، ربما لأنَّ الأشخاص قد يستخدمون شكلاً يناسبهم من العلاج بالتعرُّض، حيث يعرِّضون أنفسَهم بشكل متكرِّر للوضع أو الموقف الذي يثير مخاوفَهم حتى تهدأ هذه المخاوف.بينما لا يشتكي آخرون من أعراض رُهاب الميادين بسبب تعلُّمهم تجنُّب المواقف (مثل الطائرات أو الحشود) التي تُثير قلقهم.ومع ذلك، فإن مجرد تجنب المواقف قد يؤدي إلى تقييد حياة الشخص بشكل كبير.وبما أنّ المُعالجَات غالبًا ما تزيد من القلق في البداية، فإن علاج رُهاب الميادين (وغيره من اضطرابات القلق) غالبًا ما ينطوي على تعلم استراتيجيات الاسترخاء. يفيد العلاجُ بالتعرُّض أكثرَ من 90٪ من الأشخاص. كما قد يفيد العلاجُ السُّلُوكي المعرفي أيضًا.وفي هذا العلاج، يتعلَّم الأشخاص القيامَ بما يلي: التعرُّف إلى أفكارهم غير السَّديدة

السيطرة على التفكير المشوَّه

تعديل السُّلوك وفقًا لذلك قد يستفيد الأشخاصُ الذين يعانون من رُهاب المَيادين من تناول أحد مثبِّطات استرداد السيروتونين الانتقائية SSRI.وعلى الرغم من أنَّ مثبِّطات استرداد السيروتونين الانتقائية تُعدُّ مُضادَّات للاكتئاب، إلَّا أنَّها قد تفيد أيضًا في علاج بعض اضطرابات القلق.