اضطرابُ الكَرب الحادّ acute stress disorder (ASD) هو تفاعل شديد ومزعج ومخلّ، يبدأ بعد فترة وجيزة من حادث صادم وساحق أو خاطف، ويدوم أقلّ من شهر.إذا استمرت الأَعرَاض لأكثر من شهر، يجري تشخيص الحالة على أنها اضطراب الكرب بعد الصدمة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الرضوض والاضطرابات المرتبطة بالشدة والكرب).

يصاب الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الإجهاد الحاد بتفاعلات شدة حادة تظهر في غضون شهر من تعرضهم لحدث صادم.تنطوي تفاعلات الشدة تلك على زيادة القلق، وتكرار الإحساس الذهني بالتجربة الصادمة، وتجنب الأشياء التي تذكر بالحدث الصادم، وإظهار المزاج السلبي، وظهور أَعرَاض تفارقية (بما في ذلك تبدد الذاكرة وفقدان الذاكرة)، وإظهار زيادة الإثارة.

والأشخاصُ الذين يُعانون من هذا الاضطراب قد يكون لديهم أعراضٌ تَفَارُقِيّة (تدلُّ على تفكُّك في الشخصية أو ما يشبه الفُصَام) dissociative symptoms؛فعلى سبيل المثال، قد يشعرون بالخدَر العاطفي أو الانفصال عن أنفسهم.وبمعنى آخر، قد يشعرون بأنَّهم ليسوا حقيقيين (منفصلون عن الواقع).

تميل شدة الضائقة التالية لحدث صادم عند الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الكرب الحاد إلى أن تكون أكبر من تلك التي تحدث لدى الأشخاص الذين لديهم اضطراب التكيف.

وعددُ الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الكرب الحادّ غيرُ معروف.ويكون احتمالُ حدوث هذا الاضطراب أكبرَ عندما تكون الحوادثُ الصادمة شَديدة أو متكررة.

تشخيص اضطرابُ الكَرب الحادّ تَقيِيم الطَّبيب، وذلك استنادًا إلى معايير التشخيص النفسية القياسية يجري تشخيص اضطراب الكرب الحاد عندما يكون لدى الأشخاص ما يأتي: تعرَّض المرضى مباشرة أو بشكل غير مباشر لذلك الحدث الأليم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديهم أيضًا 9 من الأَعرَاض التالية على الأقل لمدة 3 أيام حتى شهر واحد: ذكريات مؤلمة وتدخُّلية (اقتحامية) متكرِّرة، لا يمكن السيطرة عليها، للحدث

أحلام مؤلمة متكرِّرة لهذا الحدث

الشُّعور بأنَّ الحدث الصادم يتكرَّر - على سبيل المثال، في الذكريَّات الراجعة (الارتجاع)

ضائقة نفسية أو جسدية شَديدة عند تذكُّر الحدث (على سبيل المثال، عن طريق دخول موقع مشابه، أو من خلال سماع أصوات مماثلة لتلك التي سُمِعت خلال ذلك الحدث)

عدم القدرة على المرور بمشاعر إيجابية (مثل السعادة أو الارتياح أو مشاعر المحبَّة)

الشعور بتغيُّر الواقع (على سبيل المثال، الشعور بحالة ذهول أو كما لو كان الوقت قد تباطأ)

فقدان الذاكرة لجزءٍ مهمّ من الحدث الصادم

بذل الجهود لتجنُّب الذكريات أو الأفكار أو المشاعر المؤلمة المرتبطة بالحدث

ممارسة جهود رامية إلى تجنُّب المذكِّرات الخارجية (الأشخاص والأماكن والمحادثات والأنشطة والأشياء والحالات) المرتبطة بالحدث

نوم مضطرب

تهيُّج أو نوبات من الغضب

الاهتمام المفرط باحتمال الخطر (فرط الحذر hypervigilance)

صعوبة التركيز،

استجابة مبالغ فيها للضوضاء الصاخبة، والحركات المفاجئة، أو غيرها من المحفزات (استجابة مفاجئة أو إجفاليَّة) وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تسبِّب الأَعرَاض ضائقةً كبيرة أو اضطرابًا كبيرًا في الأداء. ولكنَّ الأطباءَ يسعون أيضًا إلى معرفة ما إذا كانت الأَعرَاض يمكن أن تكون ناجمةً عن استخدام الأدوية أو عن اضطرابٍ آخر.