مقدمة عن الفصام والاضطرابات ذات الصلة

الفصام والاضطرابات الذهانية ذات الصلة - الاضطراب الذهاني الوجيز، الاضطراب الوهامي، الاضطراب الفصامي العاطفي، الاضطراب الفصامي الشكل، واضطراب الشخصية الفُصامِيَّة- هي اضطرابات تتصف بأعراض ذهانية، بالإضافة إلى أعراض سلبية وخلل في الوظيفة المعرفية غالبًا.

تتضمن الأعراض الذهانية الأوهام، والهلوسات، والتفكير والكلام المشوشين، والسُّلُوكيات الحركية والغريبة وغير اللائقة (بما في ذلك الجمود).

تشتمل الأَعرَاض السلبية على تراجع أو فقدان العواطف أو السلوكيات الطبيعية.فعلى سبيل المثال، قد يفتقر الأشخاص إلى التحفيز وقد لا تعبر وجوههم عن العواطف.

يشير مصطلح الخلل الوظيفي المعرفي إلى مشاكل في التفكير (الإدراك)، مثل قدرة الشخص على تركيز انتباهه، وتذكر الأشياء، وضبط النفس، والتفكير بمرونة.

يستند تشخيص وعلاج الفصام والاضطرابات الذهانية ذات الصلة على الأعراض ونهج المرض المحدد.