لمحةٌ عامة عن الشُّذوذات الجنسيَّة واضطراباتها

الشذوذات الجنسيَّة أو البارافيليا (paraphilia) هي تخيّلات أو سلوكيَّات للإثارة الجنسيَّة، متكرِّرة أو شديدة، تنطوي على أشياء جامدة أو أطفال أو أشخاص بالغين غير راغبين، أو معاناة أو إهانة الشخص أو الشَّريك.اضطرابات الشذوذات الجنسيَّة هي شذوذات جنسيَّة تسبِّب الضيق أو تسبِّب مشاكلَ أداء في الشخص المصاب بها أو قد تضرّ أو تضرّ بشخصٍ آخر.

وهناك العديدُ من هذه الشذوذات الجنسيَّة.قد يكون تركيزُ الخَطَل الجنسي على مجموعة متنوّعة من الأشياء، أو المواقف، أو الحيوانات، أو الأشخاص (مثل الأطفال أو البالغين غير الراغبين).قد تعتمد الاستثارةُ الجنسيَّة على استخدام أو وجود هذا التركيز.وعندما يَجرِي توطيدُ هذه الأنماط من الإثارة، في مرحلة الطفولة المبكِّرة أو بالقرب من سن البلوغ عادة، فإنَّها غالبًا ما تبقى مدى الحياة.

ويعدُّ بعضُ التنوّع في النشاط الجنسي شائعًا جدًّا في العلاقات والتخيّلات الجنسية عندَ الكبار الأصحَّاء.وعندما يتَّفق الأشخاصُ على الانخراط فيها، قد تكون السُّلُوكيات الجنسية غير المعتادة التي لا تسبّب أي ضرر جزءًا من علاقة المحبَّة والرعايَة.ولكن، عندما تسبِّب السُّلُوكياتُ الجنسية ضائقة أو ضررًا، أو تتداخل مع قدرة الشخص على الانخراط في الأنشطة اليومية، فإنها تُعَدّ اضطرابًا من نمط الخطل الجنسي.وقد ينجم الضيق عن ردود فعل الآخرين، أو عن شعور الشخص بالذنب تجاه فعل شيء غير مقبول اجتماعيًّا.

يمكن أن تؤدي اضطراباتُ الخطل الجنسي إلى خلل خطير في القدرة على الدخول في نشاطٍ جنسي وَدود ومتبادل .وقد يشعر شركاءُ الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الخطل الجنسي وكأنهم أشياء لا روحَ فيها أو أنَّهم غيرُ مهمّين أو غير ضروريين في العلاقة الجنسية.

تشتمل اضطراباتُ الخطل الجنسي الأكثر شُيُوعًا على:

ويكون معظمُ المصابين باضطرابات الخطل الجنسي من الرجال، وكثيرٌ منهم يكون لديه أكثر من نوع واحد من هذه الاضطرابات.كما يكون لدى بعضهم أيضًا اضطراب شخصية شَديد، مثل اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع أو اضطراب الشخصية النرجسيَّة.

وتعدُّ بعضُ اضطرابات الخطل الجنسي، مثل الولع الجنسي بالأطفال (عشق الأطفال)، ضدَّ القانون.