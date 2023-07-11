الاضطراب المازوخي الجنسي

تنطوي المازوخيَّة الجنسيَّة sexual masochism على أفعال يتعرَّض فيها الشخصُ للإثارة الجنسية من خلال الإذلال أو الضرب أو التقييد أو إساءة المعاملة.أما الاضطرابُ المازوخي الجنسي فهو مازوخيَّة جنسيَّة تسبِّب ضائقة كبيرة أو تتداخل بشكلٍ كبير مع الأداء اليومي.

المازوخيَّة الجنسيَّة هي شكلٌ من أشكال الشذوذ أو الخطل الجنسي.ولكنَّ معظمَ الأشخاص الذين لديهم مُيُولٌ مازوخيَّة ليس لديهم اضطراب المازوخيَّة الجنسيَّة.

يوجد بعضٌ من الساديَّة والمازوخية بشكلٍ شائع في العَلاقات الجنسيَّة الصحَّية عادة، وفي كثيرٍ من الأحيان يسعى الشركاءُ المتوافقون مع بعضهم بعضًا إلى تبادل السيطرة؛فعلى سَبيل المثال، يعدُّ استخدامُ مناديل الحرير لمحاكاة العبوديَّة والضرب الخفيف على الردفين خلال النشاط الجنسي من الممارسات الشَّائعة بين الشركاء الموافقين، ولا يعَدّ ذلك من الساديَّة والمازوخية.

يكون معظم الأشخاص المشاركين في الأنشطة المازوخية منفتحين (صريحين) حول مشاركتهم في أنشطة العبودية-السيطرة-السادية-المازوخية (يُشار لها اختصارًا BDSM، وهي الأحرف الأولى من كلمات bondage-domination-sadism-masochism).يقوم معظمهم بممارساتهم مع شركاء يوافقونهم على ذلك، والذين قد يكون لديهم سادية جنسية (وهي الشعور بالإثارة الجنسية من خلال إلحاق معاناة جسدية أو نفسية بشخص آخر).وفي هذه العلاقات، يمارَس الإذلال والضرب بشكل تمثيلي، مع معرفة المشاركين أنها لعبة ويتجنبون الإهانة أو إلحاق الأذى بشكل فعلي، وذلك عن طريق استعمال "كلمة آمنة" تم التفاوض عليها مسبقًا في كثيرٍ من الأحيان. ومع ذلك، فإن بعض المازوخيين تزداد شدة نشاطهم بمرور الوقت وقد يتوقفون عن استخدام كلمتهم الآمنة كوسيلة لحماية أنفسهم، مما قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.

في المقابل، ينطوي اضطرابُ المازوخية الجنسية على ما يلي:

يشعر الأشخاصُ بالضيق بسبب سلوكهم أو عدم قدرتهم على العمل بسبب هذا السُّلوك.

أفعالُ تؤدي إلى أذى جسدي أو نفسي شَديد وحتى إلى الموت، كما قد يحدث في الولع بالاختناق.

عاش الشخص مع هذه الحالة لمدة ستة أشهر أو أكثر

لا تُعدُّ معالجة المازوخيَّة ضرورية إذا لم يكن الشخص مصابًا بالكرب أو خلل الأداء بشكلٍ ملحوظ نتيجة سلوكه.ولكن، يمكن في بعض الحالات، قد يكون من المفيد استخدام مشاركة من العلاج المعرفي السُّلُوكي والأدوية المضادة للأندروجين (التي تعمل عن طريق حصر [منع] تأثيرات التستوستيرون).