اضطراب الفيتشية

التَّمائميَّة (الفِتشيَّة) fetishism هي استخدام جسم جامد (الوثن أو الفطيش) كطريقةٍ مفضَّلة لإنتاج الإثارة الجنسية.يحدث الاضطراب الفتشي عندما تسبِّب إثارَة الشهوة الجنسية المتكرِّرة باستخدام جسم غير جامد أو التركيز على جزء غير تناسلي من الجسم (مثل القدم) ضائقة كبيرة، بحيث تتداخل بشكلٍ كبير مع العمل اليومي، أو تضر أو قد تضرّ بشخصٍ آخر.

وتعدُّ الفِتشيَّة شكلاً من أشكال الخطل الجنسي.

قد يُحفَّز ويرضى الأشخاص الذين يُعانون من الفتشيَّة جنسيا بطرائق مختلفة، مثل ما يلي:

ارتداء ملابس داخلية لشخصٍ آخر

ارتداء المطاط أو الجِلد

حيازة، أو فرك، أو اشتمام الأشياء، مثل الأحذية ذات الكعب العالي

إذا كانت الإثارة الجنسية تحدث بشكل رئيسي نتيجة ارتداء ثياب الجنس الآخر (أي لِبْسَة الجِنْسِ الآخَر cross-dressing) بدلًا من استخدام الملابس بطريقةٍ أخرى، يُعَدّ الشذوذ تخّنثًا transvestism.

قد لا يكون الأشخاصُ الذين يعانون من الاضطراب الفتشي قادرين على الأداء الجنسي دون وَثَنهم.وقد يحلّ هذا الوثن الجنسي محلّ النشاط الجنسي النموذجي مع شريك، أو يمكن دمجه في النشاط الجنسي مع شريك راغِب.وقد تكون الحاجة إلى الوثن (الفَطيش) شديدة جدًّا وقهريَّة عندَ الشخص، بحيث يصبح مستهلكًا لوقته ومخرِّبًا لحياته.ولكن في معظم الأشخاص الذين لديهم وثن جنسي، لا يفي سلوكُهم بمعايير الاضطراب، لأنَّه لا يسبِّب لهم ضائقة كبيرة، أو يتداخل مع العمل اليومي، أو يضرّ بالآخرين.