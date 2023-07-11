الفركية (frotteuristism) هي الاستثارة الجنسية الشديدة الناجمة عن لمس أو فرك شخص بدون موافقته.يُشخَّص اضطرابُ الفرك عندما يتصرف الشخص بناءً على هذه الرغبات الجنسية أو عندما تسبِّب تلك الرغبات الجنسية ضائقة كبيرة أو ضَعفًا في الأداء.

يُعتقد أن أسباب اضطراب الفرك تنطوي على مزيج من العوامل النفسية، والاجتماعية، والبيولوجية.

يُشخص الطبيب اضطراب الفرك عند الشخص الذي يعيش إثارة جنسية متكرِّرة وشديدة من لمس أو الاحتكاك بشخص بدون موافقته أو يتصرَّف بناءً على تلك الرغبات.

يجمع العلاج بين العلاج النفسي الفردي أو الجماعي ومضادات الاكتئاب المعروفة باسم مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs) وأدوية أخرى.

يُعد اضطراب الفرك (frotteuristic disorder) شكلاً من أشكال الشذوذ الجنسي.

تعود الكلمة frottage إلى الأصل الفرنسي frotter، والتي تعني "فرك أو تطبيق ضغط على شخص ما". يستخدم هذا المصطلح حاليًا لوصف الاستثارة الجنسية الشديدة الناجمة عن لمس (غير تناسلي) أو فرك منطقة الأعضاء التناسلية بشخص آخر دون موافقته.ينطوي هذا عادةً على التماس بشخص غير معروف في الأماكن المزدحمة مثل أنفاق القطارات، أو الحافلات، أو المصاعد، أو الأحداث الرياضية، أو غيرها من الأماكن العامة المزدحمة.

يبدو أن العديد من الذين يقومون بفعل الفرك يشعرون بالحماس لخطر ضبطهم متلبسين بالفعل في مكان عام.تحدث معظمُ حالات الفرك بملامسة الذكور للإناث، على الرغم من أن هناك حالات لامست فيها الإناث للذكور أو الإناث أو حالات لامس فيها الذكور ذكورًا آخرين.كما حدثت حالات لبالغين لامسوا فيها أطفالًا من كلا الجنسين. عندما يرتكب البالغون هذا السُّلُوك، فإنَّه يُعدُّ جريمة لأنه شكل من أشكال الجنس غير الرضائي.

أفادت الكثير من النساء حول العالم بأنهن كن ضحايا لأفعال فرك.ولا يُعرف مدى شيوع هذا الاضطراب.

لا أحد يعرف بالضبط كيف تتطور الفركية لدى الشخص، ولكن يعتقد أن أسبابها تنطوي على مزيج من العوامل النفسية، والاجتماعية، والبيولوجية.

التشخيص تَقيِيم الطَّبيب، وذلك استنادًا إلى معايير التشخيص النفسية القياسية يقوم الطبيب بتشخيص اضطراب الفرك بناءً على المعايير التالية: يعيش الشخص حالات إثارة جنسية متكرِرة وشديدة عند لمس أو الاحتكاك بشخص بدون موافقته (توهمًا، أو رغبًة، أو سلوكًا).

تصرف الشخص بناءً على هذه الرغبات الجنسية مع شخص بدون موافقته، أو أن الرغبات أو الأوهام الجنسية تسبب ضائقة أو تراجعًا في الأداء في الأوساط الاجتماعية أو المهنية أو غيرها من المجالات الوظيفية الهامة.

الحالة موجودة لستة أشهر أو أكثر كما يجب أن يحدد الطبيب أيضًا ما إذا كان الشخص يعيش في بيئة منضبطة (على سبيل المثال، مؤسسة) أو تعافٍ كامل (مرور 5 سنوات على الأقل دون ضائقة/ضعف أداء في بيئة غير منضبطة).