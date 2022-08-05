لمحة عامة عن اضطراب العَرَض الجسدي والاضطرابات ذات الصلة

الأعراض الجسدية والاضطرابات ذات الصلة هي اضطرابات صحية عقلية تتميز بالتركيز الشديد على الأعراض الجسدية (الجسدية)، التي تسبب ضائقة كبيرة و / أو تتداخل مع الأداء اليومي.

تتظاهر معظم اضطرابات الصحة النفسية بـالأعراض جسدية الشكل.ويعني ذلك أن الشخص لديه أفكارًا و/أو مزاجًا و/أو سُّلُوكيات مزعجة أو غير اعتيادية.ولكن، في اضطراب العَرَض الجسدي، تتظاهر العَوامِل النفسية كأَعرَاض جسدية - وهي عملية تسمى الجسدنة أو التجسيد (somatization) - حيث يصبح الشاغل الرئيسي للشخص متعلقًا بالأعراض الجسدية (اشتقت كلمة somatic من soma وهي كلمة يونانية تعني الجسد) مثل الألم، أو الضعف، أو الإرهاق، أو الغثيان، أو غيرها من الأحاسيس الجسدية.قد يكون الشخص مصابًا أو لا يكون مصابًا بحالة مرضية تُسبب أو تُساهم في تلك الأَعرَاض.ولكن في حال وجود حالة مرضية، فإن الشخص المُصاب باضطراب العرض الجسدي أو اضطراب آخر ذو صلة يستجيب لها بشكل مفرط.

يتفاعل كل شخص على نحو عاطفي عندما يعاني من أعراض جسدية.ولكن، الأشخاص الذين يعانون من اضطراب العَرَض الجسدي تكون لديهم أفكار ومشاعر وسُّلُوكيات مكثفة بشكل استثنائي كاستجابة لأعراضهم.ولتمييز الحالة المرضية عن رد فعل الجسم الطبيعي تجاه الشعور بالمرض، يجب أن تكون الاستجابة شديدة بما يكفي لتسبب ضائقة كبيرة للشخص (وأحيَانًا للآخرين) و/أو تعيق قيام الشخص بأعماله اليومية.

تحدد الاستجابات المختلفة لدى الأشخاص نوع الاضطراب الموجود لديهم، وذلك على النحو الآتي:

في الاضطراب المفتعل factitious disorder، يدعي الشخص بأن لديه أعراضًا مرضية مع عدم وجود سبب ظاهر (بدافع الحصول على إجازة من العمل).

في اضطراب العَرَض العصبي الوظيفي (الذي كان يُعرف سابقًا باسم اضطراب التحويل)، تتطور أَعرَاض جسدية تشبه تلك التي تحدث في سياق الإصابة باضطرابات الجهاز العصبي.

في اضطراب قلق المرض (الذي كان يُعرف سابقًا باسم توهم المرض hypochondria)، ينشغل الشخص ويشعر بقلق كبير حول إمكانية إصابته بمرض خطير.

في بعض الأحيان، قد يكون للمواقف أو السُّلُوكيات تأثير سلبي على الحالة المرضية التي يعاني منها الشخص، وهو ما يُدعى بـالعَوامِل النفسية التي تؤثِّر في الحالات الطبية الأخرى.

في الاضطراب جسدي الشكل تستحوذ أعراض الشخص عليه وتسبب له القلق المستمر، و/أو تدفعه لزيارة الطبيب بشكل متكرر.

وبما أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات يعتقدون أن لديهم أعراضًا جسدية، فهم غالبًا ما يذهبون إلى الطبيب بدلاً من زيارة اختصاصي الرعاية النفسية.

يمكن لاضطراب العَرَض الجسدي أو الاضطرابات ذات الصلة أن تحدث عند الأطفال أيضًا.

يتباين العلاج بحسب الاضطراب الذي يعاني منه الشخص، ولكن عادة ما يتضمن العلاج النفسي.