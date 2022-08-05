الاضطراب المُفتعل المفروض على الغير هو ادعاء أو افتعال أعراض مرضية أو نفسية عند شخص آخر.وعادة ما يَجرِي ذلك من قبل الأوصياء (الآباء عادةً) لصالح الأشخاص المسؤولين عن رعايتهم.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطراب العَرَض الجسدي والاضطرابات ذات الصلة).

اصطلح على تسميه هذا الاضطراب بالاضطراب المُفتعل بالنيابة، أو مُتلازمة مونخهاوزن بالوكالة.

يُشبه الاضطراب المُفتعل المفروض على الغيرالاضطراب المُفتعل المفروض على الذات، فيما عدا أن الشخص الوصي على تقديم الرعاية لشخص آخر (وعادة ما يكون أحد الوالدين) يقوم بتزييف أو افتعال أعراض جسدية أو نفسية عمدًا عند الشخص الواقع تحت سلطة رعايته، والذي (عادة ما يكون طفلاً غير قادر على تكذيب رواية الوصي أو الإخبار بكيفة تسبب الوصي بحدوث الإصابة).

قد يقوم الوصي باختلاق القصة المرضية، كأن يذكر بأن الطفل يعاني من الحُمَّى أو التقيؤ في المنزل، في حين أنه يتمتع بصحة جيدة.قد يضر بعض مقدمي الرعاية الطفل بالأدوية أو عوامل أخرى أو يضاف الدَّم أو الملوثات البكتيرية إلى عينات البول لمحاكاة المرض.ويسعى الوصي بعد ذلك إلى توفير الرعاية الطبية للطفل وإظهار شعوره بالقلق الشديد والحماية للطفل.عادة ما يكون لدى الطفل تاريخ متكرر من الزيارات للمستشفى، مع مجموعة متنوعة من الأَعرَاض غير المحددة، دون الوصول إلى إجراء تشخيص محدد ومؤكد.يتعرض هؤلاء الأطفال لزيادة احتمال الإصابة بأمراض خطيرة وأحيَانًا الوفاة بسبب محاولات الوصي محاكاة مرض ما.

كما هيَ الحال مع الاضطراب المُفتعل المفروض على الذات، فلا توجد لدى الوصي عادةً أية دوافع خارجية واضحة لهذا السلوك.على سبيل المثال، لا يهدف الوصي إلى التغطية على علامات إساءة معاملة للطفل.