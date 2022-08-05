الاضطراب المُفتعل هو تظاهر الشخص بوجود أعراض مرضية جسدية أو نفسية من دون سبب خارجي ظاهر.

يُعد السبب غير معروف، ولكن قد تمارس الشدة النفسية واضطراب الشخصية الشديد دورًا في ذلك.

قد تكون الأَعرَاض مثيرة ومقنعة.

وقد يتنقل المريض من طبيب أو مستشفى إلى آخر بحثًا عن العلاج.

يشخص الأطباء هذا الاضطراب بعد استبعاد الاضطرابات الأخرى، وبعد اكتشاف أدلة على أن الأَعرَاض مزورة.

لا توجد مُعالجَات فعالة بشكل واضح، ولكن العلاج النفسي قد يساعد.

كان الاضطراب المُفتعل المفروض على الذات يسمى سابقًا بمُتلازمة مونشوسن.وهناك نوع آخر أيضًا من الاضطراب المُفتعل، ولكنه يُفرض على شخص آخر (انظر الاضطراب المُفتعل المفروض على الغير ولمحة عامة عن اضطراب العَرَض الجسدي والاضطرابات ذات الصلة)

يشتكي المرضى المصابين بالاضطراب المُفتعل المفروض على الذات تكرارً من أعراض وهمية.وإذا أُصيبوا باضطراب حقيقي، فهم يبالغون أو يتظاهرون بأَعرَاض أشد، ويزعمون أنهم أكثر اعتلالاً أو ضعفا مما هم عليه.ويبدو أن هذا الاضطراب أكثر تعقيدًا من مجرد ادعاء كاذب أو قلة صدق.حيث إنها مشكلة صحية نفسية ترتبط بصعوبات عاطفية شديدة.

لا تزال أسباب الاضطراب المُفتعل المفروض على الذات غير معروفة، ولكن الشدة النفسية واضطراب الشخصية الشديد، وخاصة اضطراب الشخصية الحدي borderline personality disorder، قد تزيد من خطر الإصابة بالحالة.قد يكون لدى المريض تاريخ مبكر من الاضطهاد العاطفي والجسدي، أو قد يكون المريض قد عانى من مرض شديد خلال مرحلة الطفولة، أو عايش قربيًا مصابًا بمرض شديد.ويبدو أن لدى هؤلاء الأشخاص مشكلة مع هوياتهم و/أو احترام ذواتهم، فضلا عن علاقاتهم الاجتماعية غير المستقرة.قد يكون التظاهر بالمرض وسيلة لتعزيز احترام النفس من خلال إلقاء اللوم على المرض بالتسبب بالمشاكل الاجتماعية أو المهنية، أو من خلال التواصل مع الأطباء المرموقين والمراكز الطبية الشهيرة، أو من خلال الظهور بمظهر فريد، أو بطولي، أو تقمص شخصية المتعمق في الشؤون والثقافة الطبية.

يُشبه المرضى المصابون بهذه الحالة المتمارضون لدوافع التخلص من مسؤوليات العمل أو الدراسة، وذلك بسبب توفر عنصر الوعي والإرادة فيما يقومون به.ولكن، خلافًا للمتمارضين، فإن المصابين بالاضطراب المُفتعل لا يفعلون ذلك بدافع مكسب خارجي (مثل تحصيل مدفوعات التأمين أو الحصول على إجازة من العمل).

الأعراض قد يُبلغ المصابين بالاضطراب المُفتعل المفروض على الذات عن أعراض جسدية تشير إلى اضطرابات محددة، مثل الألم الصدري الذي يشبه ألم النوبة القلبية.أو قد يبلغون عن أعراض يمكن أن تنجم عن العديد من الاضطرابات، مثل مشاهدة الدَّم في البول، أو الإسهال، أو الحمى.وغالبًا ما يكون هؤلاء الأشخاص على دراية واسعة بالمرض الذي يتظاهرون بالإصابة به، على سبيل المثال، قد يعلم الشخص بأن الألم الناجم عن نوبة قلبية قد ينتشر من الصدر إلى الذراع اليسرى أو الفك.وقد يلجؤون إلى تزوير السجلات الطبية لتقديم أدلة على وجود مرض.وفي بعض الأحيان قد يلجؤون إلى تزوير أو افتعال الأَعرَاض.مثل وخز إصبع ووضع الدَّم في عَيِّنَة البول.أو قد يقومون بحقن البكتيريا تحت الجلد للتسبب بحدوث حمى أو قرحات. غالبًا ما يكون المصابين بالاضطراب المُفتعل أذكياء جدًا وحذقين.فهم لا يعرفون فقط كيفية تمثيل الإصابة بالمرض، وإنما لديهم أيضًا معرفة واسعبة بالممارسات الطبية.وبإمكانهم التلاعب بمستندات الرعاية الصحية حتى يجري إدخالهم إلى المستشفى والخضوع لاختبارات وعلاجات مكثفة، بما في ذلك العمليات الجراحية الكبرى.وعلى الرغم من أنهم يقومون بالمخادعة تلك بشكلٍ واعٍ، إلا أن دوافعهم الداخلية وطلبهم للاهتمام يكون غير واعٍ بدرجة كبيرة.وغالبا ما يتنقلون من طبيب أو مستشفى إلى آخر لتلقي العلاج. قد يستمر الاضطراب المُفتعل المفروض على الذات طوال الحياة.

التشخيص تقييم الطبيب يقوم الطبيب أولًا بتحري الأمراض السريرية أو النفسية، وذلك عن طريق تسجيل التاريخ الطبي للمريض بدقة، وإجراء فحص بدني شامل وإجراء اختبارات.غالبًا ما يكون وصف الشخص للأَعرَاض مقنعًا، وأحيَانًا مضللاً للأطباء.وقد يشتبه الطبيب بالاضطراب، بناءً على ما يلي: التاريخ الطبي للمريض حافل بالأحداث لكنه غير متناسق أو منسجم.

العلاج يزيد الحالة سوءًا ويفاقم الأعراض بدلًا من تخفيفها.

بعد ظهور نتائج الاختبار بأنها سلبية، أو ادعاء الشخص بالإصابة بأعراض جديدة بعد علاج المجموعة الأولى من الأَعرَاض، أو ذهابه إلى مستشفى آخر للرعاية.

المريض على اطلاع واسع بالممارسات الطبية.

المريض على استعداد تام، أو بالأحرى حريص جدًا على إجراء الاختبارات التَّشخيصية والإجراءات الجراحية.

لدى المريض تاريخ من الزيارات المتكررة للكثير من الأطباء والمستشفيات المختلفة.

يقاوم المريض السماح للطبيب بالتحدث إلى أفراد عائلته والأطباء الذين عالجوه في الماضي. يتم تشخيص الاضطرابات الحميدة المفروضة على الذات عندما يَجرِي تأكيد كل ما يلي: استبعاد الاضطرابات الأخرى.

مراقبة الأطباء للمريض أو اكتشاف أدلة على المبالغة، أو التزوير، أو الكذب، أو افتعال الأَعرَاض أو تصنعها، أو إجراء تغييرات في السجل الطبي.

عدم وجود حوافز خارجية واضحة للتمارض أو المبالغة في الأَعرَاض. قد يقوم الأطباء بإحالة الشخص إلى طبيب نفسي أو ممارس صحي نفسي. إذا جَرَى تشخيص الاضطراب في وقت مبكر، فيمكن تجنب الاختبارات الباضعة، والإجراءات الجراحية الخطرة، والمُعالجَات غير الضرورية.