قد يكون الشخص منهمكًا بفكرة أنه مريض أو قد يصاب بالمرض إلى درجة توصله إلى الغم الشديد وعدم القدرة على القيام بمهامه اليومية.ونتيجة لذلك، تتدهور علاقاته الشخصية وأداؤه الوظيفي.

قد يعاني المريض المصاب باضطراب قلق المرض من أعراض جسدية أو لا يعاني منها.إذا كانت لديهم أعراض جسدية، فإنها تكون معتدلة، ويشعر الشخص بقلق بشأن أسباب تلك الأعراض أكثر من قلقه من الأعراض نفسها.حيث يكون الخوف من المرض هو مصدر قلقه الرئيسي.إذا كان الشخص يشعر بأعراض جسدية واضحة، فقد يكون مصابًا باضطراب العَرَض الجسدي.)إذا كان الشخص المصاب بقلق المرض يشكو من اضطراب جسدي، فإنه قلقه لا يتناسب مع خطورة ذلك الاضطراب.

ويلجأ بعض الأشخاص لفحص أنفسهم مرارًا وتكرارًا.على سبيل المثال، قد يقوم الشخص بقياس معدل ضربات قلبه بشكل متكرر لمعرفة ما إذا كانت منتظمة أو لا.وسرعان ما تسيطر مشاعر الخوف على المريض في حال ظهور أية أحاسيس جديدة.

يطلب بعض أشخاص اضطراب قلق المرض الحصول على الرعاية الطبية بشكل متكرر.في حين يخاف بعضهم الآخر من طلب الرعاية الطبية.

ويحتل المرض موقعًا مركزيًا في حياة وأحاديث هؤلاء المرضى مع الآخرين.ويقومون بإجراء تقصي واسع عن الاضطراب الذي يشتبهون بالإصابة به.ويكونون متنبهين بدرجة كبيرة للإصابة بالمرض، حتى عند الأشخاص الآخرين.

ويطلبون الطمأنة باستمرار من أفراد الأسرة والأصدقاء والأطباء.ولكن عندما يحاول الطبيب طمأنتهم (على سبيل المثال، من خلال إخبارهم بأن نتائج الفحوص والاختبارات طبيعية)، فإنهم غالبًا ما يعتقدون أن الطبيب لا يأخذ أعراضهم على محمل الجد.ثم يزداد قلقهم بشكل أكبر.في كثير من الأحيان، يكون هذا القلق اللامتناهي مزعجًا للآخرين، ويُسبب توتر العلاقات الاجتماعية.

وقد يتجنب هؤلاء الأشخاص المواقف التي قد تزيد من شدتهم النفسية (مثل زيارة أصدقاء أشخاص).كما قد يتجنبون النشاطات التي قد تعرض صحتهم للخطر (مثل ممارسة الرياضة).

يميل اضطراب قلق المرض إلى أن يكون مزمنًا.قد تتحسن الأعراض لفترة، ثم تنكس مجددًا.وقد يتعافى بعض الأشخاص منه.