لمحَة عن اضطرابات المَزاج

اضطرابات المزاج هي حالات صحة نفسية تنطوي على فترات طويلة من الحزن المفرط (الاكتئاب)، أو الابتهاج المفرط (الهوس)، أو كليهما.يُمثِّلُ الاكتئاب والهوس النَّقيضين العاطفيين الاثنين لاضطرابات المزَاج.

يعد الحزن والسعادة جزءًا من الحياة اليومية ويختلفان عن المشكلات العاطفية الشديدة التي يتم تشخيصها على أنها اكتئاب وهوس يصيب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مزاج.

الحزن هو استجابة طبيعيَّة لفقدان أو هزيمة أو إحباط أو رضح أو مأساة،ويُعدُّ الحزن أو الفاجعة من الاستجابات الأكثر شُيوعًا لفقدان أو فراق، مثل وفاة شخص محبَّب أو طلاق او إحباط رومانسيّ،ولا تُسبب الفاجعة والفقدان اكتئاباً مستمراً ومُعيقاً إلّا عند من لديهم استعداد لاضطرابات المَزاج.بالنسبة إلى بعض الأشخاص، يُسبِّبُ فقدان شخص عزيز اكتئابًا يدوم لفترات أطول ويكون أكثر إعاقةً، وهو ما اصطلح على تسميته باضطراب الحزن لفترات طويلة (prolonged grief disorder).

هل تعلم...

تعد السعادة، أو الانتشاء، أو البهجة انفعالات يشعر بها الأشخاص عندما يشعرون بإيجابية تجاه شيء ما.الهوس (mania) هُو حالة مزاجية غير طبيعية قد تبدو مثل السعادة لشخص يعاني من اضطراب المزاج وهو في خضم نوبة هوس.عادةً ما يترافق مع فترات من الإثارة الشديدة، وفرط النشاط، والاندفاع.خلال نوبة الهوس، قد يشعر الأشخاص بتراجع الحاجة إلى النوم، وتضخُّم صورة الذات أو الشعور بالعظمة، والأفكار المتسارعة، والكلام السريع، وتشتت الذهن، والانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر.يختلف الهوس بشكلٍ كبير عن النطاق الطبيعي من العواطف وقد يؤدي إلى ضعف في الأداء والعلاقات.

يجري تشخيص اضطراب المزاج عندما يكون الحزن أو الابتهاج أكثر شدة من الاعتيادي، ويترافق معه بعض الأَعرَاض الأخرى، ويُضعِفُ القدرة على الأداء بدنياً واجتماعياً وفي العمل.

عندما يحدث الاكتئاب فقط، يستخدم المصطلح الطبي الاضطراب أحاديّ القطب (unipolar disorder)، والذي قد يصف عدة اضطرابات:

اضطراب الاكتئاب الرَّئيسي

اضطراب الاكتئاب المُستدِيم

اضطراب تعكُّر المزاج قبل الطمث

الاضطرابات الاكتئابية المُحرّضة بالمواد/الأدوية

تُعد الاضطرابات ثُنائية القطب التي تنطوي على نوباتٍ من الاكتئاب تعقبها نوبات من الهوَس أو الهوس الخفيف (حالة أقل شدة من الهوس) صنفًا آخر من اضطرابات المزاج.يُعدُّ الهوس من دون الاكتئاب (يُسمَّى الهوس أحاديّ القطب) نادرًا جداً.

يقُول حَوالى 30% من الأشخاص إنَّ الاكتئاب هُو أحد الأعراض لديهم عندما يزورون الطبيب،ولكن أقلّ من 10% يكون لديهم اكتئاب شديد فعلياً.يُعاني حَوالى 4% من سكان الولايات المتَّحدة من الاضطراب ثُنائيّ القُطب.

كما يُمكن أن تحدث اضطرابات المزاج عند الأطفال والمراهقين أيضًا.

يُؤدِّي اضطراب المزاج، خُصوصًا الذي ينطوي على الاكتئاب، إلى زيادة في خطر مشاكل أخرى، مثل عَدم القدرة على القيام بالنشاطات اليوميَّة والحفاظ على العلاقات وضعف الشهية والقلق الشديد واضطراب معاقرة الخمرة.لعل الهاجس الأكثر إثارة للقلق هو أن نسبة تصِلُ إلى 15% من المصابين بالاكتئاب غير المُعالَج ينهون حياتهم عن طريق الانتحار.