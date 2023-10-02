اضطراب دَورويَّة المَزاج cyclothymic disorder، هو حالة تتناوب فيها نوبات قصيرة وخفيفة نسبيًا من البهجة (الهوَس الخفيف) مع نوباتٍ خفيفة وقصيرة من الحزن (الاكتئاب).

يُشبه اضطراب دَورويَّة المَزاج الاضطراب ثنائي القطب ولكنه يكون أقلّ شدَّةً،نحيث تكُون نوبات البهجة والحزن أقل شدَّةً وتستمرُّ عادةً لبضعة أيام فقط وتعود في أغلب الأحيان على فتراتٍ غير مُنتظَمة.قد يتحوَّل هذا الاضطراب إلى الاضطراب ثُنائيّ القُطب أو قد يستمرُّ كمزاجية شديدة.

بالنسبة للأشخاص المصابين باضطراب دورويّة المزاج، فقد تساهم الطاقة في أثناء نوبات الابتهاج في نجاح المريض في مجال الأعمال والقيادة والإنجاز والإبداع الفنِّي.ولكن الابتهاج المفرط أو الاكتئاب أو تقلب المزاج قد يؤدي أيضًا إلى نتائج مُتفاوتة في العمل والمدرسة وإلى تغيُّر مُتكرِّر في مكان الإقامة وتكرار حالات الانفصال الرومانسي أو فشل الزواج ومُعاقرة الخمرة وغير ذلك من اضطرابات تعاطي المواد.

يقُوم الأطباء بتشخيص اضطراب دوروية المزاج استنادًا إلى نموذج مُعيَّن من أعراض الصحة النفسية.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات المزاج).

علاج اضطراب دوروية المزاج التعليم والدعم

الأدويَة التي تُثبِّتُ المزَاج أحيَانًا يحتاج مرضى اضطراب دَورويَّة المَزاج إلى تعلم كيفية العيش مع ميولهم المزاجيَّة الشديدة،ولكن العيش مع هذا الاضطراب ليس سهلاً، وذلك لأنَّ العلاقات الشخصية تكون متوترةً بشكلٍ شديدٍ؛وقد يُصبح الأمر أكثر سهولةً عند الحُصول على عمل بساعاتٍ مرنةٍ، أو العمل في مجال الفن بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم ميول فنيَّة. قد يجري استخدَام دواء يُثبِّتُ المزاج (مثل الليثيوم أو دواء مضاد للاختلاجات)، وذلك إذا أدَّى اضطراب دورويَّة المزاج إلى أن يُصبِح الأداء صعباً.قد يتحمَّل المرضى دواء ديفالبروكس المُضاد للاختلاجات بشكلٍ أفضل من الليثيوم.لا يجري استخدَام مضادَّات الاكتئاب في علاج اضطراب دورويّة المزاج إلّا إذا كان الاكتئاب شَديدًا واستمرَّ لفترةٍ طويلةٍ، وذلك لأنَّها يُمكن أن تُؤدِّي إلى تقلُّبات سريعة من مزاجٍ إلى آخر. يُمكن أن تُساعد مجمُوعات الدَّعم عن طريق عقد ندوات للمُشاركة في التجارب والمشاعر.