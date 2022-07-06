لمحة عامة عن اضطرابات الأكل

تشتمل اضطراباتُ الأكل (Eating disorders) على اضطرابات في عملية الأكل أو السُّلُوك الغذائي للشخص، وينطوي ذلك عادة على:

تغييرات في نوعية أو كمية الطعام المُتناوَل

سلوكيَّات أو تدابير يلجأ إليها المصاب لمنع امتصاص الطعام (على سبيل المثال: التقيّؤ المتعمَّد بعدَ تناول الطعام أو استخدام المسهلات)

ولكي يصنّف أي سلوك غذائي غير اعتيادي على أنه اضطراب غذائي، يجب أن يستمرَّ هذا السُّلُوك فترةً من الوقت. كما أنه يجب أن يسبِّب ضررًا جسيمًا على صحة الشخص الجسدية وقدرته على أداء أعباء العمل أو الدراسة، أو أن يؤثر هذا السلوك الغذائي بشكل سلبي في تعاملات الشخص مع الآخرين وعلاقته معهم.

وتشتمل اضطراباتُ الأكل على التالي:

يتميز اضطراب فقد الشَّهية (القهام) العصبي anorexia nervosa بالسعي الدؤوب للوصول إلى النحافة، والنظرة المشوهَة لشكل الجسد، والخوف المتطرِّف من الإصابة بالسمنة، والتقليل الشديد لكميات الطعام المستهلكَة، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في وزن الجسم.يقوم المرضى الذين يعانون من مرض نَقص الشَّهية العصبي بتقليل مدخولهم من الطعام، ولكنَّهم قد يتناولون الطعام بشراهة أيضًا، ثمَّ يقومون بالتعويض عن طريق الإفراغ (على سبيل المثال، عن طريق جعل أنفسهم يتقيؤون أو يستعملون المُليِّنات).وقد يؤدي هذا إلى الإضرار بصحّة المصابين به نتيجة تجويعهم لأنفسهم عن طريق الحدّ من مدخول الطعام.وعلى الرغم من أنَّ المعنى الحرفي لهذا الاضطراب قد يوحي بأن المصاب به يفقد شهيته للطعام، إلاَّ أن شهية المصاب للطعام لا تتأثر في الواقع إلى أن يُصاب بالنحول الشديد أو الهُزال.

يتصف اضطراب تجنّب/تقييد تناول الطعام بتناول الطعام بكمِّيات قليلة جدًا، أو تجنّب تناول بعض الأطعمة من دون وجود قلق حول شكل أو وزن أجسامهم كما هي الحال عندَ الأشخاص المصابون بفقدان الشهية العصبي أو النُهام العصبي.عادةً ما يتراجع لدى الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب الاهتمام بالطعام، وقد يكونون نيّقين جدًا في اختيار الأطعمة، وقد يتجنبون أصنافًا محددة من الطعام.فعلى سَبيل المثال، يرفض الأطفالُ تناولَ بعض الأطعمة أو أطعمة ذات لون أو قوام أو رائحة معيَّنة.يخاف بعضُ الأشخاص من العواقب السلبية المحتملة لتناول الطعام، مثل الاختناق أو التقيؤ.

يتصف اضطرابُ النهم/الشراهة عند تناول الطعام بتناول المصاب عادةً كميات من الطعام تعدّ أكبر ممَّا يتناوله الشخص العادي في وقت وظروف مماثلة .وعادة ما يشعر المصاب بفقدان السيطرة على نفسه خلال نوبات الشراهة وبعدَها ويشعر بالكرب النفسي بسبب هذه النوبات.لا يتبع الإفراط في تناول الطعام الإفراغ أو محاولات أخرى للتعويض عن الطعام الزائد.

يتميز النهام العصبي بنوبات التهام متكررة سريعة لكميات هائلة من الطعام، تليها محاولة للتعويض عن هذا الطعام المتناول والزائد عن الحاجة .فمثلًا، قد يقوم الأشخاصُ المصابون بالنُّهام العصبي بافتعال التقيُّؤ او استعمال المليّنات.

شهوة الغرائب هي تناول مواد غير صالحة للأكل .

الاجترار هو ارتجاع الطعام بعدَ تناوله .

تعدُّ اضطرابات الأكل أكثرَ شُيُوعًا بين النساء مقارنة بالرجال، خاصة النساء الأصغر سنًا.