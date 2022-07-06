فقدانُ الشهية أو القُهام العصبي Anorexia Nervosa

قد تكون الإصابةُ بحالة نَقص الشَّهية العصبي خفيفةً وعابرة، أو قد تكون شديدة ومستمرة.

ومن المؤشرات الأولية على أن الشخص يُصاب بالقهام العصابي هو زيادة الاهتمام بالحميات الغذائية ووزن الجسم على الرغم من أن الشخص لا يعاني من زيادة واضحة في الوزن.كما أنَّ المصابَ يشتد انشغالُه وقلقه حولَ وزنه كلما فقد بات أكثر نحولًا.حتى في حالة الهزال، قد يزعم الأشخاص أنهم يشعرون بالسمنة، وينكرون وجود أي خطأ، ولا يشتكون من فقدان الوزن، وعادة ما يقاومون العلاج.ولا يتوقَّف المصابون عن محاولة إنقاص وزنهم حتى عندما يطمئنهم أصدقاؤهم وأفراد أسرهم إلى أنهم قد وصلوا إلى الوزن المطلوب، أو عندما يقومون بتحذيرهم من الإصابة بالهزال (فرط النحافة).وينظر الأشخاصُ الذين يعانون من مرض نَقص الشَّهية العصبي إلى أية زيادة في الوزن كفشل غير مقبول في ضبط النفس.

ورغم أنَّ المعنى الحرفي لهذا الاضطراب قد يوحي بنَقص الشَّهية، إلا أنّ معظم المصابين باضطراب نقص الشهية العصبي في الواقع يعانون من الجوع.ولا يفقد الكثير منها شهيتهم إلا بعدَ أن يصبِحون بحالة هزال شديد.

كما يكون الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب منشغلين بالطعام أيضًا؛على سبيل المثال ، قد يقومون بما يلي:

بدلًا من تناول الطعام، فإنهم ينشغلون في التدقيق في الوجبات الغذائية وحساب السُّعرات الحرارية.

العمل على تخزين، أو إخفاء، أو رمي الطعام

وقد يقومون بجمع الوصفات.

إعداد وجبات طعام مفصَّلة للآخرين

ويلجأ حوالى 30 إلى 50٪ من أشخاص نقص الشَّهية العصبي المصابين بنهم الطعام أو التطهير إلى التقيؤ أو تناول أدوية مسهلة.كما يلجأ بعضُهم الآخر، وبكل بساطة، إلى تقييد كمية الطعام الذي يأكلونه.وغالبًا ما يكذبون حول كميات الأكل الذي استهلكوها، ويخفون بقايا القيء ويتحفظون على عاداتهم الغذائية الغريبَة.ويلجأ بعضُ الأشخاص إلى أخذ مدرَّات البول (الأدوية التي تحفز الكلى على إخراج الماء)، للحدِّ من انتفاخ الجسم المتخيَّل، ومن أجل محاولة إنقاص الوزن.

يتوقَّف الحيضُ عندَ معظم النساء المصابات بنَقص الشَّهية العصبي، حتى قبل أن يخسرن الكثيرَ من الوزن أحيانًا.قد يفقد الأشخاص المصابون بالقهام العصابي الاهتمام بالجنس.

وعادة ما يكون لدى المصابين بنَقص الشَّهية العصبي معدَّل منخفض لضربات القلب، وانخفاض في ضغط الدم و درجة حرارة الجسم، ويمكن أن يظهر شعرٌ ناعم وخفيف (كالزغب) على أجسامهم بما في ذلك الوجه.كما أنَّ الأنسجة تتضخَّم أو تتورَّم بسبب تراكم السوائل (الوذمة أو الاستسقاء).ويشتكي المصابون بهذا الاضطراب أيضًا من الإصابة بالانتفاخ والضيق في البطن ومن الإمساك.

وقد يؤدِّي القيءُ المتعمَّد إلى تآكل ميناء الأسنان وتضخّم الغدد اللعابية في الخدين (الغدتان النكفيَّتان)، وإلى التهاب المريء.

من الشائع الشعور بالاكتئاب.

وحتى عندما يصل الأشخاص بهذا الاضطراب إلى النحافة الشديدة، فهم يميلون إلى المحافظة على أنشطتهم، وغالبًا ما يمارسون الرياضة بشكل مبالغ فيه من أجل التحكّم في أوزانهم.وقد تظهر لديهم أعراضٌ قليلة لنقص عناصر التغذية عندَ وصولهم لمرحلة الهزال.

هناك العديدُ من التغيّرات الهُرمونِيَّة الناتجة عن مرض نَقص الشَّهية العصبي، والتي تشتمل على انخفاضٍ ملحوظ في مستويات هرمون الإِسترُوجين (في النساء)، وهرمون التستوستيرون (في الرجال)، وهرمون الغُدَّة الدرقية، وزيادة مستويات الكورتيزول.

ومن المرجَّح أن تتأثر كلّ أعضاء الجسم الرئيسية عندَ إصابة الشخص بنقص التغذية الشديد.كما قد تقلّ كثافة العظام، ممَّا يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

التعرٌّفُ إلى اضطراب نَقص الشَّهية العصبي

يمكن أن يسبِّب نقصُ الوزن السريع أو الشديد مشاكلَ مهدِّدة للحياة.كما قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل أشد خطورة في القلب واختلال للكهارل الكهربائيَّة (مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد):

يضعف القلب ويضخّ كميات أقلّ من الدَّم عبر الجسم.

وقد يصبح نظم القلب غيرَ طبيعي.

قد يعاني المرضى من الجفاف، ويصبحون أكثرَ عرضة للإغماء.

قد تنخفض مستوياتُ البوتاسيوم والصوديوم في الدَّم.

كما أنَّ لجوء المريض إلى التقيُّؤ وإلى أخذ المسهلات ومدرات البول قد يفاقم وضعَه الصحِّي.وقد يؤدِّي هذا إلى الموت المفاجئ، والذي قد يُعزى إلى حالات نظم القلب غير الطبيعي (اضطراب النظم).