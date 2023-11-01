تحليلُ غازات الدم الشرياني (ABG) وقياس التأكسُج النبضي

تقوم اختباراتُ غازات الدم الشرياني بقياس مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم الشرياني، وتحديد الحموضة أو الباهاء (pH) في الدم.تُعَدّ مستوياتُ الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، والحموضة، من المؤشرات المهمّة للوظيفة الرئوية، لأنها تشير إلى مدى عمل الرئتين في نقل الأكسجين للدَّم وإخراج غاز ثاني أكسيد الكربون منه.

قد يسبب أخذ عَيِّنَة الدَّم من الشريان باستخدام الإبرة حدوثَ إنزعاج بسيط.وتؤخذ العينة من شريان في الرسغ (الشريان الكعبري) عادة.

وهناك طرائقُ أخرى لقياس ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير لا تتطلَّب أخذ عينات من الدم، ولكنَّ هذه الطرائق تكون أقلّ دقة في بعض الأحيان وقد لا تكون متوفرة.