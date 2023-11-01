التاريخُ الطبِّي والفَحص السَّريري للاضطرابات الرئوية

يقوم الطبيب بملاحظة وزن الشخص ومظهره العام في أثناء الفحص السريري؛يُلاحظ المزاجُ العام للشخص والشعور بالراحة، الذي قد يتأثر أيضًا بأحد اضطرابات الرئة أو مجرى الهواء.

وقد يطلب الطبيبُ من الشخص المشيَ أو صعود الدرج، لمعرفة ما إذا كان احد هذين النشاطَيْن قد يسبِّب ضيقًا في التنفُّس؛ويمكن إجراءُ هذين النشاطين في أثناء قياس التأكسج النبضي، وهو وسيلة لقياس كمية الأكسجين في الدم.إن استخدامَ مقياس التأكسج النبضي يسمح للطبيب بتحديد ما إذا كان مستوى الأكسجين في الدَّم انخفاض أو أنَّه ينخفض في أثناء الجهد.

ويعدُّ تقييمُ لون البشرة أمرًا مهمًا، لأن الشحوبَ علامة على وجود فقر الدَّم أو ضعف تدفقه؛ ويدلّ تغير البشرة إلى اللون الأزرق أو الرمادي (الزرقة) على نقص الأكسجين في الدم.يجري فحصُ الأصابع للتَّحرِّي عن: التعجّر (تضخم المناطق المحيطة بأطراف الأصابع).

ويقوم الطبيبُ بمراقبة الصدر لتحديد إن كان معدل التنفُّس والحركات التنفُّسية بحالة طبيعية.

وباستخدام السمّاعة، يستمع الطبيبُ إلى أصوات التنفُّس لتحديد ما إذا كان تدفق الهواء طبيعيًا أم معرقلًا، أو كانت الرئة تحتوي على سوائل.

ويمكن للطبيب عادةً تحديد ما إذا كانت الرئة مليئة بالهواء أو منكمشة أو منخمصة، وما إذا كان الحيِّز حولَ الرئتين يحتوي على سائل، وذلك بقَرع percussing الصدر.

وبالإضافة إلى فحص الصدر، يمكن أن يكون الفحصُ السريري الكامل ضروريًا، لأن اضطرابات الرئة قد تؤثر في أجزاء أخرى من الجسم.بالإضافة إلى ذلك، قد تكون بعضُ الأَعرَاض التي يبدو أنها تشير إلى اضطراب في الرئة ناجمة عن مشكلة في مكان آخر من الجسم؛فعلى سبيل المثال، قد يدلُّ ضيق التنفُّس على وجود خلل في الكلى أو القلب.