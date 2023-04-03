تصوير الصدر

الخزعة

غالبا ما يشتبه الأطباء بالساركويد عندما يلاحظون التغيرات المميزة له، بما في ذلك تضخُّم العُقَد اللِّمفِية والنتائج غير الطبيعية لتصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية أو التصوير المقطعي المحوسب (CT).

من الضروري إجراء المزيد من الاختبارات، وغالبًا ما يكون الفحص المجهري لعَيِّنَة الأنسجة (الخزعة) من الأعضاء المتأثرة والذي يظهر الالتهاب والورم الحبيبي، ضروريًا لتأكيد التَّشخيص.يكون التنظير القصبي مع الخزعة المأخوذة بإبرة موجهة بالأمواج فوق الصوتية دقيقًا بنسبة 90٪، وهو الإجراء المفضل للأشخاص الذين تأثرت الرئتان لديهم بالساركويد.ومن المصادر الأخرى الممكنة لعينات الأنسجة هي الآفات الجلدية، والعقد اللِّمفِية المتضخمة بالقرب من الجلد، والأورام الحبيبية على الملتحمة.لا تَجرِى عادة خزعة للكبد، لأن الأورام الحبيبية في الكبد قد تكون ناجمة عن اضطرابات أخرى، وبذلك فإن الخزعة قد لا توفر تشخيصًا محددًا.يمكن إجراء تصوير القلب بالرنين المغناطيسي، وتصوير الدماغ أو العمود الفقري بالرنين المغناطيسي، وتصوير العظام، وتخطيط كهربية العضل عند الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرتبطة بتلك الأعضاء.

يمكن أن يسبب السل العديد من التغييرات المماثلة لتلك التي يسببها الساركويد.ولذلك، يقوم الأطباء أيضًا باختبار التوبركولين الجلدي (وأحيَانًا خزعة الرئة) للمساعدة في تحديد ما إذا كانت المشكلة ناجمة عن السل أو الساركويد.

تشمل الطرق الأخرى التي يمكن أن تساعد الأطباء على تشخيص الساركويد أو تقييم شدته غسل الرئتين (غسل القصبات والأسناخ ) وفحص السائل.إذا كانت الرئة مصابة بساركويد نشط، فسوف يحتوي السَّائِل على عدد كبير من الخلايا اللِّمفَاوية، ولكن هذه النتيجة ليست نوعية لتشخيص الساركويد.ويُستخدم أحيانًا اختبار آخر هو التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، والذي يمكن بواسطته الكشف عن مناطق صغيرة من الساركويد في أجزاء الجسم غير الرئتين.

في الأشخاص الذين يعانون من تندب الرئة، قد تظهر اختبارات وظائف الرئة أن كمية الهواء الذي يمكن للرئتين حبسه أقل من المعتاد.يمكن إجراء اختبار المشي لمدة 6 دقائق للمساعدة على تحديد شدة تضرر الرئتين.وقد تكشف اختبارات الدَّم عن انخفاض عدد كريات الدَّم البيضاء، أو كريات الدَّم الحمراء، أو الصُّفَيحات الدَّمويَّة في حالات نادرة.وغالبًا ما تكون مستويات الغلوبولين المناعي مرتفعة، خاصًة عند الأشخاص من ذوي البشرة السوداء.وقد تكون مستويات الكالسيوم في الدَّم أو البول مرتفعة.يمكن لمستويات إنزيمات الكبد، وخاصة الفوسفاتاز القلوية، أن تكون مرتفعة أيضًا إذا كان الكبد مصابًا.