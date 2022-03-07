أدويةُ الوقاية من الربو ومعالجتُه

وتُعَدّ أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقيسة Metered-dose inhalers (خراطيش محمولة باليد تحتوي على غاز مضغوط) الطريقة الأكثر شُيُوعًا لاستعمال الأدوية الأَدرينِيَّة البِيتاوِيَّة الاستنشاقية؛حيث يُحوِّل الضغط الدواءَ إلى رذاذ خفيف يحتوي على جرعة محسوبة من الدَّواء.وينتقل الدواءُ الذي جرى استشاقه إلى المسالك الهوائيَّة مباشرةً حيث يكون تأثيره سريعًا، ولكنَّ الدَّواء قد لا يصل إلى المسالك الهوائيَّة الشديدة التضيّق.يمكن للذين يجدون صعوبة في استعمال أجهزة الاستنشاق بالجرعة المُقنَّنة أن يستعملوا المفساح spacer أو حُجيرات حبس النَّفَس.يؤدي استعمال هذه الأجهزة إلى زيادة كمية الدواء التي تصل إلى الرئتين.ويُعدُّ الاستعمال الصحيح لأيِّ جهاز استنشاق أمرًا مصيريًّا؛لأنَّ الاستعمال الخاطئ للجهاز قد يؤدِّي إلى عدم وصول الدواء إلى المسالك الهوائيَّة.

جِهاز استنشاق بجرعة مقيسة الصورة

كما تتوفر أدويةٌ مُركَّبةٌ من مسحوق جافّ في الكثير من مُوسِّعات القصبات.يُعدُّ استعمال تركيبة المسحوق أسهل على بعض الأشخاص، ويعود ذلك جزئيًا إلى أنَّه يتطلب تناسقًا أقل مع التنفس مقارنةً بجهاز الاستنشاق بالجرعات المُقنَّنة.

طريقةُ استعمال أجهزة الاستنشاق... فيديو

الرَّذَّاذة nebulizer: يمكن استعمالها لنقل الأدوية الأَدرينِيَّةٌ البِيتاوِيَّة إلى الرئتين مباشرةً.تستعمل الرَّذَّاذة الهواء المضغوط أو الموجات فوق الصوتية لتكوين مزيج دائم من الأدوية التي تُستنشق، دون الحاجة إلى تناسق الجرعات مع التنفُّس.تكون الرَّذَّاذات محمولة غالبًا، ويمكن توصيلُ بعضها بمأخذ الطاقة في السيارة.تقوم الرَّذَّذات وأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقيسة في كثير من الأحيان بدفع كميات مختلفة من الأدوية في الجرعة الواحدة، ولكنَّهما يستطيعان إيصالَ كميات كافية من الدواء إلى الرئتين.يُعدُّ العلاجُ بالرذاذ أقلّ ميلًا للوصول إلى المَسالِك الهَوائيَّة الأكثر بعدًا عند الذين يتنفسون بشكلٍ مريح ولا يأخذون أنفاسًا عميقة، ممَّا يجعل العلاج بالرذاذ أقلّ فعالية من الاستعمال الصحيح لجهاز الاستنشاق بالجرعات المقننة أو تركيبة المساحيق الجافَّة.

رذاذة مع قطعة فموية الصورة

وقد يجري الجَّمع بين موسِّعات القصبات الأخرى، بما فيها دواء إبراتروبيوم المضاد للفعل الكوليني الذي يُنقل باستعمال الرذَّاذة مع الأدوية الأَدرينِيَّةٌ البِيتاوِيَّة لمعالجة النوبات الحادة.كما تتوفَّر توليفةٌ من إيبتروبيوم مع ألبوتيرول عن طريق جهاز الاستنشاق بالجرعات المقننة.

وتتوفَّر أشكالٌ أُخرى من الأدوية الأدرينيَّة البيتاويَّة أيضًا.يمكن استعمال الأدوية الأَدرينِيَّة البِيتاوِيَّة على شكل سائل أو أقراص أو عن طريق الحقن؛إلَّا أنَّ الأدويةَ التي تُستعمَل عبر الفم تميل إلى العمل بشكلٍ أكثر بطأً من الأدوية التي يجري استنشاقها أو حقنها، كما أنها أكثر ميلًا لأن تتسبَّب في ظهور تأثيراتٍ جانبية، لذا يستعملها الأطباء بشكل أقل.وتنطوي التأثيراتُ الجانبية على حدوث اضطرابٍ في نظم القلب خاصة مع الاستعمال المفرط.