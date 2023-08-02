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التهابُ الجَنبة الفيروسي Viral Pleuritis

حسبRichard W. Light, MD, Vanderbilt University Medical Center
تمت مراجعته محرّم 1445

    التهابُ الجنبة الفيروسي viral pleuritis هو عدوى فيروسية في غشاء الجنب (غشاء رقيق وشفاف ذو طبقتين يغطي الرئتين) تسبِّبُ شعورًا بالألم في الصدر عندَ التنفس أو السعال عادةً.

    (انظر أيضًا لمحة عامة عن الاضطرابات الجنبِيَّة والمَنصِفِيَّة).

    والتهابُ الجنبة الفيروسي النَّاجم عن العدوى بفيروس كوكساكي (ب) coxsackie B هو الأكثر شيوعًا.وفي حالات نادرة، تتسبَّب الفَيروسَةُ الإيكُوِيَّة echovirus في الإصابة بحالة نادرة تُعرف باسم وجع الجنبة الوبائي epidemic pleurodynia (داء بورنهولم Bornholm disease).تحدث هذه الحالةُ في أواخر الصيف، وتصيبُ المراهقين والشباب.

    يُعدُّ ألمُ الصدر العَرَضَ الأساسيَّ لالتهاب الجنبة الفيروسي.يتفاقم الألم عادةً عند الشَّهيق أو السُّعال، ويكون حادًا غالبًا.كما يتسبَّب وجعُ الجنبة الوبائي في حدوث حُمَّى وتشنُّجات في عضلات الصدر.

    يُجرى تصوير بالأشعة السينية للصدر عادةً.

    يزول التهابُ الجنبة الفيروسي من تلقاء نفسه بعدَ بضعة أيام أو أكثر.ويمكن للمُسكِّنات أن تساعدَ على تخفيفِ الألم.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.