التليُّفُ والتكلّس الجنبي

التليُّفُ والتكلُّس الجنبي هما تسمُّك وتيبُّس في غشاء الجنب (الغشاء الرقيق والشفاف ذو الطبقتين الذي يُغطِّي الرئتين) يحدثان نتيجة للالتهاب الجنبي أو التعرُّض إلى الأَسبَست.

يمكن أن يتسبَّبَ الالتهابُ أو التعرُّض للأسبست في حدوث تثخّن في غشاء الجنب وتيبُّس.

قد لا تظهر عندَ الأشخاص أيَّة أعراض، أو قد يُعانون من صعوبةٍ في التنفُّس إذا أُصيبت منطقةٌ كبيرة من غشاء الجنب.

ويجري وضعُ التَّشخيص استناداً إلى الأشعَّة السِّينية للصدر، والتصوير المقطعي المحوسب أحيانًا.

وتكون هناك أحيَانًا حاجة إلى عملية جراحية لإزالة غشاء الجنب.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الاضطرابات الجنبِيَّة والمَنصِفِيَّة).

يعدُّ غشاءُ الجنب رقيقًا ومرنًا جدًّا عادةً، ولكنّه يصبح ثخينًا في بعض الأحيان (يُصاب بالتليُّف) نتيجة لما يلي:

الالتِهاب

التعرّض للأسبست (يُدعى الداء الجنبي المرتبط بالأسبست sbestos-related pleural disease)

وفي بعض الأحيان، تتأثر منطقة صغيرة فقط من غشاء الجنب.وقد تُصاب مناطق كبيرة منه في أحيان أخرى.كما يمكن أن يحدث مع تليُّف الغشاء الجنبي تكلّس أيضًا (تراكم الكالسيوم داخل النسيج).

التليّفُ الجنبي التالي للالتهاب Postinflammatory pleural fibrosis يتسبَّبُ التهابُ الجنبة في حدوث نسيجٍ ليفيٍّ سميك ليحل محلّ الغشاء الجنبي الرقيق.وفي معظم الحالات، يزول التسمُّك بشكلٍ كامل تقريبًا بمجرد زوال الالتهاب.ويبقى لدى بعض الأشخاص درجاتٌ بسيطةٍ من التسمّك الجنبيّ الذي لا يُسبِّبُ عادةً أيَّة أعراض أو ضعفًا في وظائف الرئة.وفي بعض الأحيان، تصبِح إحدى الرئتين مُطوَّقة بطبقة ليفيَّة سميكة تُحدُّ من القدرة على التمدُّد وأخذ الأكسجين، وتُضعِف وظائف الرئة. وفي أحيان أخرى، يمكن أن تحدث تكلّسات في أجزاء من غشاء الجنب التي أُصيبت بالتليُّف.

الداءُ الجنبي المرتبط بالأَسبَست Asbestos-related pleural disease يمكن أن يؤدي التعرُّضُ إلى الأَسبَست إلى التليّف الجنبي الذي يصيب منطقة صغيرة فقط، مع تكلّس في بعض الأحيان.يمكن أن يحدثَ التليُّف والتكلُّس بعد أكثر من 20 عامًا من التعرُّض للأسبست.

أعراض التليف والتكلس الجنبي إذا أُصيبت منطقةٌ صغيرة فقط من الرئة، فقد لا يكون لدى الأشخاص أي أعراض.عندما تُصاب منطقة أكبر، قد يواجه الأشخاص صعوبة في التنفس، لأن التليُّف يمنع الرئتين من التمدُّد.

تشخيص التليف والتكلس الجنبي الأشعّة السينية للصدر يُجرى تصويرُ الصدر بالأشعَّة السِّينية للتحرِّي عن التليُّف الجنبي والتكلُّس.ولكنهم يحتاجون إلى التصوير المقطعي أحيانًا،