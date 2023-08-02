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استرواحُ المَنصِف Pneumomediastinum

حسبRichard W. Light, MD, Vanderbilt University Medical Center
تمت مراجعته محرّم 1445

استرواحُ المَنصِف pneumomediastinum هو وجود هواء في تجويف الصدر (المنصف).

    يمكن أن يدخلَ الهواء المَنصِف في الحالات التالية:

    • عندما تصبح الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئتين (الأسناخ) متمطِّطة وممزَّقة

    • عندَ تمزَّق المريء أو تضرُّره

    • عندَ تمزّق الأمعاء، ممَّا يَتسبَّب في تسرُّب الهواء إلى تجويف الصدر

    (انظر أيضًا لمحة عامة عن الاضطرابات الجنبِيَّة والمَنصِفِيَّة).

    يشكو الأشخاص عادةً من ألمٍ في الصدر تحت عظمة القصّ،وقد يكون هذا الألمُ شديدًا.

    وعندما يقوم الأطباءُ بالفَحص السَّريري، قد يسمعون ضجيجًا أو طقطقة عند التسمُّع إلى الصدر من خلال السمّاعة.ويُجرى التصويرُ بالأشعَّة السِّينية للصدر لتأكيد التَّشخيص.من الضروري إجراء اختبارات إضافية لتحديد سبب استرواح المنصف.

    من غير الضروري اللجوءُ إلى المعالجة عادةً.ولكن، قد تتطلب المشكلة التي تسببت في حدوث استرواح المنصف المعالجة.

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.