السَّرَطاوي القَصَبي Bronchial Carcinoid

لا يُعاني حَوالى نصف المصابين بالسَّرَطاويَّات القصبية من أيَّة أعراض؛بينما يُعاني أشخاص آخرون من أعراضٍ متعلِّقة بانسداد المسالك الهوائيَّة.وتنطوي هذه الأَعرَاضُ على ضيق النفُّس والأزيز والسُّعال.كما يُعدُّ الالتهابُ الرئوي المُعاود والسُّعال المُدمَّى وألم الصدر من الأعراض الشَّائعة أيضًا.

تُعدُّ الأورامُ السَّرطاوية، بما في ذلك السَّرَطاويَّات القصبية، إحدى السرطانات التي تسبب مُتلازمة الأَباعِدِ الوَرَمِيََّة.تحدث متلازماتُ الأَباعِد الوَرَمِيََّة (المصاحبة للسرطان) عندما يُسبب السرطان أعراضًا غير طبيعيَّة بسبب المواد التي يُنتجها ويفرزها نحو مجرى الدَّم.تنشأ الأعراضُ من الأنسجة والأعضاء المختلفة البعيدة عن الورم.تؤدِّي السَّرَطاويَّات القصبية إلى حدوث ما يلي عادة:

المُتَلاَزِمَة السَّرَطاوِيَّة التي تحدث عند أقل من 3٪ من المصابين بالسَّرَطاويَّات القصبية.

تحدث نفخة قلبية في الجانب الأيسر (بسبب تضرُّر الصمام المِتْرالي الناجم عن تحريض السيروتونين) عندَ الأشخاص الذين يعانون من السَّرَطاويَّات القصبيَّة.