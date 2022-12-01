السَّرَطاوي القَصَبي Bronchial Carcinoid

السَّرَطاويَّاتُ القصبية bronchial carcinoids هي أورام نادرة بطيئة النمو في بطانة المسالك الهوائية (الشُّعَب الهوائية).
تنشأ الأورام السَّرطاويَّة (تُسمَّى أحيانًا بالأورام العصبيَّة الصمَّاوية) في الخلايا المُنتجة للهرمون عادةً، والتي تُبطِّنُ المعى الدَّقيق أو أجزاء أخرى من السبيل الهضميّ، ولكنها قد تحدث أيضًا ضمن الممرات الهوائية في الرئة (القصبات الهوائية) وفي أعضاء أخرى.تكون الأورام السَّرَطاويَّة القصبيَّة أكثر ميلًا للخباثة مقارنةً مع الأورام السَّرطاويَّة في معظم الأعضاء الأخرى ولكنَّها تكون أقلّ ميلاً لإنتاج الهرمونات بشكلٍ فعَّال (انظر المتلازمة السَّرطاوية)
وغالبًا ما تُصيب السَّرَطاويَّات القصبيَّة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40-60 سنة.
أعراض السرطاوي القصبي
لا يُعاني حَوالى نصف المصابين بالسَّرَطاويَّات القصبية من أيَّة أعراض؛بينما يُعاني أشخاص آخرون من أعراضٍ متعلِّقة بانسداد المسالك الهوائيَّة.وتنطوي هذه الأَعرَاضُ على ضيق النفُّس والأزيز والسُّعال.كما يُعدُّ الالتهابُ الرئوي المُعاود والسُّعال المُدمَّى وألم الصدر من الأعراض الشَّائعة أيضًا.
تُعدُّ الأورامُ السَّرطاوية، بما في ذلك السَّرَطاويَّات القصبية، إحدى السرطانات التي تسبب مُتلازمة الأَباعِدِ الوَرَمِيََّة.تحدث متلازماتُ الأَباعِد الوَرَمِيََّة (المصاحبة للسرطان) عندما يُسبب السرطان أعراضًا غير طبيعيَّة بسبب المواد التي يُنتجها ويفرزها نحو مجرى الدَّم.تنشأ الأعراضُ من الأنسجة والأعضاء المختلفة البعيدة عن الورم.تؤدِّي السَّرَطاويَّات القصبية إلى حدوث ما يلي عادة:
مُتلازمة كوشينغ بسبب الهُرمون المُوَجِّه لقِشرَةِ الكُظر adrenocorticotropic (الهرمون الذي تنتجه السَّرَطاويَّاتُ القصبية غالبًا)
ضخامة النِّهايات بسبب العامل المطلِق لهرمون النمو،
مُتلازمة زولينجر إليسون Zollinger-Ellison بسبب إنتاج الغاسترين gastrin،
المُتَلاَزِمَة السَّرَطاوِيَّة التي تحدث عند أقل من 3٪ من المصابين بالسَّرَطاويَّات القصبية.
تحدث نفخة قلبية في الجانب الأيسر (بسبب تضرُّر الصمام المِتْرالي الناجم عن تحريض السيروتونين) عندَ الأشخاص الذين يعانون من السَّرَطاويَّات القصبيَّة.
تشخيص السرطاوي القصبي
تنظير القصبات Bronchoscopy
يعتمد تشخيصُ السرطانات القصبية على تنظير القصبات، لكن قد يُجرى التصوير المقطعي المُحوسَب للصدر (CT) والتصوير بالنُّوكليدات المشعة لتحديد مدى انتشار الورم.
علاج السرطاوي القصبي
الجراحَة
المُعالجة الكِيميائيَّة أو الشعاعيَّة في بعض الأحيان
المعالجة بالاستئصال الجراحي مع أو من دون المُعالجة الكِيميائيَّة أو المُعالجة الشعاعيَّة.
يختلف المآلُ باختلاف نمط الورم.
للمزيد من المعلومات
توفر المصادر التالية باللغة الإنجليزية المعلومات والدعم للمرضى ومقدمي الرعاية لهم.إن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
American Cancer Society: معلومات عامة عن جميع أنواع السرطان، بما في ذلك الوقاية، والاختبارات، والعلاجات، ومعلومات للأشخاص المصابين بالسرطان ومقدمي الرعاية لهم
الجمعية الأمريكية للسرطان: السرطاويات الرئوية: معلومات مُحدَّدة من الجمعية الأمريكية للسرطان ACS عن السرطاويات الرئوية، بما في ذلك أنواعها وعلاجها
الرابطة الأمريكية للرئة: معلومات عامة عن جميع أنواع أمراض الرئة، بما في ذلك سرطان الرئة والإقلاع عن التدخين
CancerCare: معلومات عامة عن جميع أنواع السرطان، بما في ذلك مصادر لمجموعات الدعم والاستشارة
CancerCare: سرطان الرئة: معلومات أكثر تحديدًا من مؤسسة كانسر كير للأشخاص الذين يعانون من سرطان الرئة، بما في ذلك خدمات الدعم والروابط بمصادر إضافية
National Cancer Institute: مصدر حكومي في الولايات المتحدة حول السرطان، بما في ذلك آخر المستجدات البحثية ومعلومات عن التجارب السريرية
National Cancer Institute: Lung Cancer: معلومات أكثر تحديدًا عن سرطان الرئة عن سرطان من المعهد الوطني للسرطان NCI، وخاصة آخر العلاجات وأحدث نتائج الأبحاث
National Coalition for Cancer Survivorship: نصائح للرعاية عالية الجودة للأشخاص المصابين بالسرطان