أورام جدار الصدر، التي قد تكون سرطانية أو غير سرطانية، هي أورام القفص الصدري وعضلاته والأنسجة الضامّة والأعصاب، حيث يمكن أن تعيق وظائف الرئة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن أورام الرئة).

قد تحدث أورامُ جدار الصدر في جدار الصدر (تسمى الورم الأوَّلي) أو تنتشر (تنتقل) إلى جدار الصدر من سرطانٍ موجودٍ في مكان آخر من الجسم.تكون نصف أورام جدار الصدر تقريبًا غير سرطانيَّة (حميدة).

أكثر أورام جدار الصدر غير السرطانية شيوعًا هي الوَرَم العَظمِيّ الغُضرُوِفِي osteochondroma والورم الغضروفي chondroma وخلل التنسّج الليفي fibrous dysplasia.

توجد مجموعةٌ كبيرة من أورام جدار الصدر السرطانية (الخبيثة).وأكثر من نصفها هي من أنواع السّرطان التي انتشرت إلى جدار الصدر بشكل مباشر من الأعضاء البعيدة أو من البُنى المجاورة، مثل الثدي أو الرئة.تُعدُّ السَّاركومات sarcomas هي الأورام السرطانية الأكثر شيوعًا التي تنشأ من جدار الصدر.

كما تُعدُّ الساركومات الغضروفية Chondrosarcomas أكثر أنواع ساركوما جدار الصَّدر شيوعًا، وهي تنشأ من غضروف الجزء الأمامي من الأضلاع، وتكون أقلَّ شيوعًا في عظم القص أو عظم الكتف أو الترقوة.تنطوي الأورامُ العظمية على السّاركومة العظمية والأورام الخبيثة الصغيرة الخلايا (مثل ساركومة إيوينغ أو ورم أسكين Askin).

الأورامُ السرطانية الأولية ذات الأنسجة الرخوة الأكثر شيوعًا هي الساركوماتُ الليفية (الوَرَم الرِباطِيّ desmids والسَّاركومَة اللِيفِيَّة العَصَبِيَّة neurofibrosarcomas) ووَرَم المُنسِجات الليفية الخبيث.وتشتمل الأورامُ الأوَّلية الأخرى على أورام الأرومة الغضروفية chondroblastomas وأوَرَام بَانِياتِ العَظم osteoblastomas والأورام الميلانينية melanomas والأورام اللمفية lymphomas والسّاركومات العضلية المخططة rhabdomyosarcomas والسَّاركومَة الوِعَائِيَّة اللِمفِيَّة lymphangiosarcomas والأوَرَام النِقوِيّة المُتَعَدِّدة multiple myeloma وأورام البلازْماوِيَّاتِ plasmacytomas.

أعراض أورام جدار الصدر قد تكون الكتلةُ الموجودة في جدار الصدر هي العَرَض الوحيد إذا حدث ورم في الأنسجة الرخوة لجدار الصدر.يُصاب بعضُ الأشخاص بالحُمَّى. لا يشعر المرضى بالألم عادةً إلَّا عندما تتقدّم حالة الورم. تُسبِّب الأورامُ التي تصيب العظم أو الغضروف الألم غالبًا.

تشخيص أورام جدار الصدر التصوير

الخزعة يُكتَشف ورم جدا الصدر عند إجراء التصويرٍ لسببٍ آخر أحيانًا. يحتاج المرضى المصابون بأورامٍ في جدار الصدر إلى إجراء اختبارات التصوير، مثل الأشعَّة السِّينية للصدر والتصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET–CT ) أحيانًا لتحديد الموضع الرئيسي ودرجة الورم، وما إذا كان قد حدث ورم في جدار الصدر أو أنَّه ورمٌ خبيثٌ منتقلٌ من مكانٍ آخر في الجسم.ويمكن القيام باختزاع لتأكيد التَّشخيص.

علاج أورامُ جدار الصدر العملية الجراحية

توليفة من العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والجراحة في بعض الأحيان تُستأصَل معظمُ أورام جدار الصدر جراحيًّا.وعندَ الضرورة، يُعاد بناء جدار الصدر من أنسجةٍ من مكان آخر من الجسم في بعض الأحيان. وفي حالاتٍ أخرى، تُستخدم المُعالجة الكِيميائيَّة والمُعالجة الشعاعيَّة، إمَّا بشكلٍ منفصل أو مشترك.