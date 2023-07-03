المرضُ الرئويّ المُحدَث بالعقاقير

ليس المرض الرئويّ المُحدَث بالعقاقير مُجرَّد اضطراب واحدٍ،ويُمكن أن تُسبب أدوية عديدة مشاكل في الرئة عند الأشخاص الذين لا يُعانون من اضطرابات أخرى في الرئة.يستنِدُ نوعُ المشكلة إلى الأدوية المُستخدَمة، ولكن يرى الأطباءُ أنَّ العديد من الأدوية تُسبب استجابة من النوع التحسُّسي.يكُون هذا المرض أكثر شدَّة عند كِبار السنّ غالبًا.عندما لا ينجُم هذا المرض عن استجابة من النوع التحسُّسي، يرتبِطُ مَداه وشدَّته أحيانًا بحجم الجرعة الدوائيَّة وفترة استخدام الدواء.

واستنادًا إلى الدَّواء المُسبِّب، يحدث سُعال أو أزيز تنفُّسي أو ضيق النفس أو أعراض أخرى في الرئة،قد تظهر أعراض

ببطء على مدى أسابيع إلى أشهر

فجأة وتصبح شديدة

التَّشخيص والمُعالَجة هُما أمر واحد، أي التوقُّف عن استخدام الدواء ومراقبة ما إذا كانت الأعراض تخفّ عندَ الشخص.

قد يقُوم الأطباءُ باختبار الوظيفة الرئويَّة قبل أن يبدأ الأشخاص في أخذ أدويةٍ تُعرف بقدرتها على التسبّب بمشاكل في الرئة، ولكن تَبقى فوائد الفحوصات للتنبُّؤ أو التحرِّي المُبكِّر عن المرض الرئويّ المُحدَث بالعقاقير غيرَ معروفة.

(انظر أيضًا لمحَة عن أمراض الرئة الخلالية).