الالتهاب الرئوي المُتعضَِّي خفيّ المنشأ cryptogenic organizing pneumonia هو التهاب رئويّ خلاليّ مجهُول السبب يحدُث بسرعةٍ، ويتَّسم بالتهابٍ في الرئة وتندُّبٍ يُؤديان إلى انسداد المَسالِك الهَوائيَّة الصغيرة (القُصيبات bronchioles) والحويصلات الهوائية في الرئتين (الأسنَاخ).

(انظر أيضًا لمحة عامة حول الالتهابات الرئوية الخلالية مجهُولة السَّبب).

يبدأ المرض بين عُمر 40 و60 عامًا عادةً، وهو يُصيبُ الرجال والنساء بشكلٍ مُتساوٍ.ولا يبدو أن تدخين السجائر يزيدُ من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي المُتعضَِّي خفيّ المنشأ.

يُعاني حَوالى 75% من المَرضى من سُعال يتفاقم تدريجيًا ومن ضيق النَّفس عند الجهد، وذلك لأقلّ من شهرين عادةً قبل التماس العناية الطبية.يُنذِرُ مرضٌ يُشبه الأنفلونزا، مع سُعال وحُمَّى وشعور بالتوعُّك والتَّعَب ونقص الوزن، ببدء الحالة عند نَحو 50% من الأشخاص.

تشخيص الالتهابُ الرئوي المُتعضِّي خفيّ المَنشأ التصوير المقطعي المحوسب للصَّدر

خزعة للرئة أحيَانًا لا يعثر الأطباء على أية شذوذات نوعية في الاختبارات المعملية الروتينية.في أثناء الفحصٍ السريريّ، عندما يستمع الأطباء إلى الرئتين باستخدام السماعة الطبية، فإنهم يسمعون أصوات خراخر بشكلٍ مُتكرِّرٍ، وأحيانًا صوت صرير عندما يستنشق الشخص.تُبيِّنُ اختبارات الوظيفة الرئويَّة عادةً أن كمية الهواء التي تستطيع الرئتين احتجازها هي دُون المعدَّل الطبيعيّ.تكُون كمية الأكسجين في الدَّم منخفضةً غالبًا عندما يكون الشخص في وضعية الراحة حتى أنها تكون أكثر انخفاضًا في أثناء التمارين. يُمكن أن يُساعد تصوير الصَّدر بالأشعَّة السينيَّة الأطباءَ على وضع التَّشخيص، ولكنه ليس تشخيصًا جازمًا غالبًا.قد يستخدِمُ الأطباء التصوير المقطعيّ المُحوسَب، وتكون نتائجه نموذجية بما يكفي لوضع التشخيص من دُون طلب اختبارات إضافيَّة. وفي حالاتٍ أخرى، يستخدم الأطباءُ خزعة للرئة عن طريق منظار القصبات من أجل تأكيد التَّشخيص،وفي كثير من الأحيان، يحتاجُ الأطباءُ إلى عيِّنَةٍ أكبر ينبغي أخذُها جراحيًا.