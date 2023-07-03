الالتهابُ الرئوي الخلالي غير النَّوعيّ

التصوير المقطعي المحوسب للصَّدر

خزعة الرئة

كما هيَ الحال مع الالتهابات الرئوية الخلالية مجهولة السبب الأخرى، يستخدِمُ الأطباءُ تصويرَ الصدر بالأشعَّة السِّينية وبالتصوير المقطعي المحوسب.تُبيِّنُ اختبارات الوظيفة الرئويَّة عادةً أن كمية الهواء التي تستطيع الرئتين احتجازها هي دُون المعدَّل الطبيعيّ.وتكُون كمية الأكسجين في الدَّم منخفضةً غالبًا في وضعية الراحة، وحتى أكثر انخفاضًا في أثناء التمارين.

يقوم الأطباء بتنظير القصبات وغسل أجزاء من الرئة أحيانًا بمحلول الماء والملح، ومن ثم يقُومون بجمع الغُسَالة (غسل القصبات والأسناخ bronchoalveolar lavage) لاختبارها،وتُبيِّنث الاختباراتُ أنَّ أكثر من نصف الأشخاص لديهم لِمفاويَّات lymphocytes (نوع من كريات الدَّم البيضاء) في الغُسَالَة بشكلٍ أكثر من الحدّ الطبيعيّ.

هناك حاجة غالبًا لخزعة الرئة من أجل تأكيد التَّشخيص.