الالتهابُ الرئوي الخلالي غير النَّوعيّ

الالتهابُ الرئوي الخلالي غير النَّوعيّ هُوَ التهاب رئويّ خلالي مجهُول السبب، يُصيب النساءَ بشكلٍ رئيسيٍّ، والأشخاص غير المدخنين والأشخاص في عمر أصغر من 50 عامًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة حول الالتهابات الرئوية الخلالية مجهُولة السَّبب).
ومُعظَمُ المصابين بالالتهاب الرئوي الخلالي غير النَّوعيّ هُم من النساء في عمرٍ يتراوَح بين 40 و 50 عامًا.ولا يُوجَد سببٌ معروف أو عامل خطر عند مُعظم المرضى،ولكن يُمكن أن تحدُث عملية مُشابهة عند أشخاص مصابين باضطرابات روماتويدية جهازية (خُصوصًا التصلُّب الجهازيّ، أو التهاب العضلات، أو التهاب الجلد والعضلات)، وفي بعض أشكَال إصابة الرئة المُحدَثة بالعقاقير وعند مصابين بالالتهاب الرئويّ بفرط التحسُّس.
يحدُث سعال جاف وضيق في النَّفس خلال فترةٍ تتراوَح بين أشهُر إلى سنوات،وقد تحدث حُمَّى مُنخفِضة الدَّرجة وشعور بالتوعُّك malaise، ولكن من غير المألوف أن تحدث حمَّى شديدة ونقص في الوزن وأعراض عامَّة أخرى.
تشخيص الالتهاب الرئوي الخلالي غير النوعي
التصوير المقطعي المحوسب للصَّدر
خزعة الرئة
كما هيَ الحال مع الالتهابات الرئوية الخلالية مجهولة السبب الأخرى، يستخدِمُ الأطباءُ تصويرَ الصدر بالأشعَّة السِّينية وبالتصوير المقطعي المحوسب.تُبيِّنُ اختبارات الوظيفة الرئويَّة عادةً أن كمية الهواء التي تستطيع الرئتين احتجازها هي دُون المعدَّل الطبيعيّ.وتكُون كمية الأكسجين في الدَّم منخفضةً غالبًا في وضعية الراحة، وحتى أكثر انخفاضًا في أثناء التمارين.
يقوم الأطباء بتنظير القصبات وغسل أجزاء من الرئة أحيانًا بمحلول الماء والملح، ومن ثم يقُومون بجمع الغُسَالة (غسل القصبات والأسناخ bronchoalveolar lavage) لاختبارها،وتُبيِّنث الاختباراتُ أنَّ أكثر من نصف الأشخاص لديهم لِمفاويَّات lymphocytes (نوع من كريات الدَّم البيضاء) في الغُسَالَة بشكلٍ أكثر من الحدّ الطبيعيّ.
هناك حاجة غالبًا لخزعة الرئة من أجل تأكيد التَّشخيص.
علاج الالتهابُ الرئوي الخلالي غير النَّوعيّ
الستيرويدات القشرية والأدويَة الكابتة للمَناعة
تكُون الستيرويدات القشرية ومع الأدويَة الكابتة للمَناعة أحيانًا فعَّالةً عادةً.ويَستنِدُ معدَّل البقاء على قيد الحياة إلى شدَّة المرض،حيث يتمكَّن المرضى الذين يُعانون من شكلٍ خفيفٍ للمرض من البقاء غالبًا لعشرة سنوات على الأقلّ من بعد التَّشخيص،ولكن يتراجع مُعدَّل البقاء عند الأشخاص الذين يُعانُون من شكلٍ أكثر شدَّة للمرَض.