لمحةٌ عامةٌ عن أمراض الرئة البيئية والمهنية

تنجم أمراض الرئة البيئية والمهنية عن استنشاق الغبار، والمواد الكيميائية، والغازات، والأبخرة، والتعرض لغيرها من المواد المحمولة جوًا.تتعرض الرئتان باستمرار إلى الوسط الخارجي وتكونان عرضة للعديد من التحديات المهنية والبيئية.يمكن للأمراض الناجمة عن التعرض البيئي أو المهني أن تؤثر في أي جزء من الرئتين، بما في ذلك

المسالك الهوائية، وهي الأعضاء التي تحمل الهواء إلى الرئتين (مثل الحلق، والرغامى، والقصيبات الهوائية)

الأسناخ، وهي الحويصلات الهوائية الدقيقة في الرئتين

غشاء الجنب، وهو أغشية تُبطِّن تجويف الصدر وتُحيط بالرئتين

وكمثال على ذلك، تتأثر المجاري التنفسية في الربو المرتبط بالعمل،، أو مُتلازمة الخلل الوظيفي التنفُّسي التفاعلي، أو استنشاق المواد السامة، أو الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، أو السحار القُطني (byssinosis).تتأثر الأسناخ في سياق الإصابة بالسحار (مثل سحار عمال الفحم)، أو الالتهاب الرئويّ بفرط التحسُّس، أو السحار السيليسي.يتأثر غشاء الجنب في الأمراض المرتبطة بالأسبست.

لطالما كان معروفًا بأن التعرض عن طريق الاستنشاق يُسبب الربو (انظر الربو المرتبط بالعمل).وفي الآونة الأخيرة، تبين أنه سبب أيضًا في الإصابة بالداء الرئوي الانسدادي المزمِن (COPD) سواء عند المدخنين أو غير المدخنين.كما يمكن للتعرض البيئي عن طريق الاستنشاق أن يؤدي إلى تفاقم أمراض الرئة الموجودة مسبقًا، مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

يستفسر الأطباء الذين يشتبهون في وجود مرض بيئي أو مهني في الرئة بشكل خاص عن المهام الصناعية والوظيفية، والتعرضات السابقة والحالية، وما إذا كانت الأعراض تبدو مرتبطة بالعمل، أو المنزل، أو البيئات الأخرى.

الجدول العمال الذين يُواجهون خطر أمراض الرئة البيئية أو المهنية الجدول

الوقاية تتركز الوقاية من أمراض الرئة البيئية والمهنية على منع أو الحد من التعرض للمواد التي يمكن أن تسبب المرض.يمكن الحد من التعرض أو منعه عليه باتباع هذه التدابير، والتي جرى ترتيبها من الأكثر إلى الأقل فعالية: إزالة مسببات الخطر من مكان العمل

استبدال المواد الخطرة بمواد أكثر أمانًا وأقل سُميَّة

تطبيق معايير التحكم الهندسية (أي السيطرة على البيئة، مثل استخدام حجرات التخزين المجهزة بأقفال، وأنظمة التهوية، واتباع إجراءات التنظيف الآمنة)

استخدام ضوابط إدارية (على سبيل المثال، الحد من عدد الأشخاص المعرضين لظروف خطرة)

استخدام أجهزة الوقاية الشخصية (مثل جهاز التنفس أو قناع الغبار) على الرغم من أن أجهزة التنفس تعمل على تقليل التعرض، إلا أنها عمومًا النوع الأقل تفضيلاً بين التدابير الوقائية.وينبغي أخذها في الاعتبار عندما تكون الإجراءات الأكثر فعالية غير ممكنة أو لا تحد من الخطر بشكلٍ كافٍ.عادةً ما تُستعمل حماية الجهاز التنفسي في مهام نوعية عالية المخاطر، وليس على امتداد يوم العمل بكامله. عندما تستدعي الحاجة استعمال جهاز تنفس لحماية صحة العامل، يجب أن يكون العامل مسجلاً في برنامج الحماية التنفسية المكتوب بتفويض من صاحب العمل، والذي يتضمن التقييم الطبي، واختبار المطابقة السنوي للجهاز التنفسي لضمان كفاءته.ينطوي التقييم الطبي على تقييم ما إذا كان الشخص قادرًا على ارتداء نوع جهاز التنفس الذي سيُستخدم في مكان العمل. تُعد المراقبة الطبية عنصرًا آخر للوقاية.في المراقبة الطبية تُجرى تقييمات مجدولة للعامل، مثل اختبارات وظائف الرئة أو تصوير الصدر، بهدف الكشف عن الاضطرابات في وقت مبكر عندما يمكن للحد من التعرُّض واتباع إجراءات أخرى أن تساعد على تقليل العواقب على المدى الطويل.وفي الولايات المتحدة، تفرض إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) رقابة طبية على أنواع معينة من التعرض، مثل الأسبست والسيليكا.