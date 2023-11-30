داء البِرِيليُوم

قد يحدث التعرُّض إلى البِرِيليُوم في العديد من الصناعات، بما في ذلك التنقيب عن البِرِيليُوم واستخراجه، وإنتاج سبائك البِرِيليوم، وتشكيل السبائك المعدنيَّة، والإلكترونيَّات، والاتصالات، وتصنيع الأسلحة النووية، والصناعات العسكرية، والصناعات الفضائية، واستصلاح المعادن وإعادة تدويرها.كما يمكن أيضًا إضافة كميات صغيرة من البِريليوم إلى النحاس، والألمنيوم، والنيكل، والمعادن الأخرى لتصنيع خلائط البريليوم.

يمكن للتعرض منخفض المستوى نسبيًا أن يُؤدي إلى الإصابة بداء البرِيليوم المزمن.يمكن أن يحدُث لدى الأفراد حساسية للبريليوم (تصبح الخلايا التائيَّة في الجهاز المناعي حساسة للبريليوم ثم يزداد عددها بسرعة عند إعادة التعرُّض).هناك العديد من العوامل التي تساهم في تفاقم التعرض للبريليوم إلى التحسس من البيريليوم، بما في ذلك جرعة التعرض، ومدة التعرض، والعوامل الوراثية. كما يمكن للعمال الذين يتعرضون بشكل عابر، مثل المُساعدين الإداريين وحراس الأمن، أن يُصابوا أيضًا بتحسس البِريليوم والمرض، وإن كان ذلك بمعدلات أقل.