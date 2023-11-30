داء البِرِيليُوم المزمن هو التهاب في الرئة ينجُم عن استنشاق الغبار أو الأبخرة التي تحتوي على البِرِيليُوم، وهو معدن يُستعمل بمقادير ضئيلة في العديد من الصناعات.
قد يعاني المصابون بداء البِرِيليُوم المزمن بشكل تدريجي من السعال، وصعوبة في التنفُّس، وتعب، وتعرق ليليّ.
يُعدُّ داء البرِيليوم الحاد من الحالات النادرة حاليًا، وذلك لأن معظم الصناعات قللت من مستويات التعرض.
عادةً ما يستند تشخيص داء البريليوم الزمن إلى تاريخ التعرض عند الشخص، ونتائج تصوير الصدر (بالأشعَّة السِّينية والتصوير المقطعي المحوسب)، واختبارات استجابة الجهاز المناعي للبريليوم، وخزعة الرئة عندما يُطلب ذلك.
قد تكون هناك حاجة إلى الأكسجين والستيرويدات القشرية للمُعالَجة،
يجب تجنيب الأشخاص المصابين بداء البريليوم المزمن المزيد من التعرض.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن أمراض الرئة البيئية والمهنية).
أسباب داء البيريليوم
قد يحدث التعرُّض إلى البِرِيليُوم في العديد من الصناعات، بما في ذلك التنقيب عن البِرِيليُوم واستخراجه، وإنتاج سبائك البِرِيليوم، وتشكيل السبائك المعدنيَّة، والإلكترونيَّات، والاتصالات، وتصنيع الأسلحة النووية، والصناعات العسكرية، والصناعات الفضائية، واستصلاح المعادن وإعادة تدويرها.كما يمكن أيضًا إضافة كميات صغيرة من البِريليوم إلى النحاس، والألمنيوم، والنيكل، والمعادن الأخرى لتصنيع خلائط البريليوم.
يمكن للتعرض منخفض المستوى نسبيًا أن يُؤدي إلى الإصابة بداء البرِيليوم المزمن.يمكن أن يحدُث لدى الأفراد حساسية للبريليوم (تصبح الخلايا التائيَّة في الجهاز المناعي حساسة للبريليوم ثم يزداد عددها بسرعة عند إعادة التعرُّض).هناك العديد من العوامل التي تساهم في تفاقم التعرض للبريليوم إلى التحسس من البيريليوم، بما في ذلك جرعة التعرض، ومدة التعرض، والعوامل الوراثية. كما يمكن للعمال الذين يتعرضون بشكل عابر، مثل المُساعدين الإداريين وحراس الأمن، أن يُصابوا أيضًا بتحسس البِريليوم والمرض، وإن كان ذلك بمعدلات أقل.
أعراض داء البيريليوم
يعاني الأشخاص المصابون بداء البريليوم المزمن من ضيق في التنفس، وسعال، وتعرق ليلي، وتعب، وفقدان الوزن.قد تظهر الأعراض في غضون أشهر من التعرض الأول أو بعد أكثر من 30 عامًا من توقف التعرض.
غالبًا ما تكون علامات وأعراض داء البريليوم المزمن مماثلة لتلك التي تظهر في الساركويد.
تَشخيص داء البيريليوم
تاريخ من التعرض للبريليُوم
تصوير الصدر (بالأشعة السينية أو التصوير المقطعي المُحوسب)
اختبار للتحسس تجاه البريليوم
قد تكون الأشعة السينية للصدر طبيعيةً أو تُظهِر شذوذات، وغالبًا ما تشبه تلك التي تظهر عند الأشخاص المصابين بالساركويد.يكون التصوير المقطعي المحوسب عالي الدقة للصدر حساساً أكثر من التصوير بالأشعة السينية، على الرغم من أن نتائج اختبار التصوير قد تكون طبيعية عند الأشخاص المصابين بداء البريليوم.
تتباين نتائج اختبار وظائف الرئة، ويمكن أن تُظهِر التقييد، انخفاض سعة الانتشار لأول أكسيد الكربون (DLCO)، و/أو الانسداد عند المصابين بداء البِرِيليُوم.
يُستخدم اختبار يسمى BeLPT للكشف عن التحسس تجاه البريليوم، حيث يجري في هذا الاختبار الحصول على اللمفاويات (نوع من كريات الدم البيضاء) من عينة من الدم أو من سوائل أخذت من خلال غسل القصبات والأسناخ، ثم تُستنبت باستخدام كبريتات البِريليوم.ولكن اختبار BeLPT لا يتوفر على نطاق واسع.
يمكن لتشخيص داء البريليوم أن يكون أمرًا صعبًا.ومع ذلك، يمكن للأطباء وضع تشخيص لداء البريليوم المشتبه به استنادًا إلى مجموعة متنوعة من المعايير التشخيصية، بما في ذلك تاريخ التعرض، وتصوير الصدر، ونتائج اختبارات وظائف الرئة غير الطبيعية، ونتائج اختبار BeLPT غير الطبيعية، وخزعة الرئة.يمكن لموجودات مُعيَّنة، مثل نتائج اختبار BeLPT غير الطبيعية، أن تمنح يقينًا تشخيصيًا أكبر من غيرها، مثل التغيرات غير النوعية للأشعة السينية.
علاج داء البيريليوم
التوقف عن التعرض
في بعض الأحيان الستيرويدات القشرية والأدويَة الكابتة للمَناعة
يجب تجنيب الأشخاص المصابين بداء البريليوم المزمن المزيد من التعرض للبريليوم.
يختلف التاريخ الطبيعي لداء البريليوم، ولا يحتاج بعض الأشخاص إلى المُعالَجة لأن المرض مستقر أو يتفاقم ببطء نسبيًا.بخلاف ذلك، تكون المُعالَجَة مشابهة عمومًا لمُعالَجَة الساركويد.
عادةً ما يجري البدء بالستيرويدات القشرية، مثل بريدنيزون عن طريق الفم، عند الأشخاص الذين يعانون من مجموعة من الأعراض الرئوية مع دليل على تفاقم المرض.يجري تخفيض جرعة الستيرويدات القشرية بشكل تدريجي إلى أدنى جرعة تحافظ على التحسن في الأعراض وتحقق أهداف المعالجة.قد يُعطى بعض الأشخاص المصابين بداء البريليوم المزمن ميثوتريكسات أو إنفليكسيماب.
من غير الشائع حدوث انحسار عفوي في داء البريليوم المزمن.قد يكون الأشخاص الذين لديهم مرحلة نهائية من المرض مؤهلين لإجراء زراعة الرئة.
يجري استخدام تدابير داعمة بحسب الضرورة، مثل العلاج بالأكسجين المُكمِّل وإعادة التأهيل الرئوي، والأدوية لمُعالجة فشل الجانب الأيمن من القلب، وذلك عند الحاجة إليها.
مآل داء البيريليوم
يكون المسار السريري لداء البريليوم متباينًا.يمكن أن يبقى المرض مستقرًا أو يتفاقم ببطء مع تدهور وظيفة الجهاز التنفسي مع مرور الوقت.في مجموعة فرعية من الحالات، يمكن لداء البريليوم المزمن أن يتفاقم إلى مرض رئوي في المرحلة الرئوية.كثيرًا ما يتفاقم المرض حتى بعد التوقف عن التعرض للبريليوم.
الوقاية من داء البيريليوم
ينبغي على المنشآت التي تستخدم المنتجات الحاوية على البريليوم تطبيق برنامج تحكم للتقليل من التعرض للبريليوم.قامت إدارة السلامة والصحة المهنية في الولايات المتحدة (OSHA) بوضع حد للتعرض المسموح به للبريليوم يبلغ 0.2 ميكروغرام لكل متر مكعب من الهواء، بمتوسط أكثر من 8 ساعات (انظر معايير OSHA الخاصة بالبريليوم).ومن المتوقع أن تؤدي هذه المواصفة القياسية إلى تقليل عدد الحالات ولكن ليس القضاء الكامل على داء البِرِيليُوم المزمن، حيث يمكن للحالات أن تستمر بالحدوث عند التعرض لمستويات دون الحد المنصوص عليه في معايير OSHA.كما ينبغي أيضًا بذل الجهود للتقليل من تعرض الجلد، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال حدوث التحسس بعد ملامسة الجلد.