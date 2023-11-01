الازرقاقُ أو الزُّرقة Cyanosis

فرط الزراق (cyanosis) هو تلون الجلد بالأزرق أو الرمادي عن نقص الأكسجين في الدم.

ويحدث هذا الازرقاق عندَ نقص أو نفاد الأكسجين من الدم، فيصبح الدم ذا لونٍ أزرق بدلاً من اللون الأحمر، ويظهر ذلك على الجلد.وقد يكون الازرقاقُ ناجمًا عن أنواع عديدة من أمراض الرئة الشديدة أو أمراض القلب التي تسبِّب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.كما قد يكون المسبب أيضًا تشوهات في الأوعية الدموية والقلب، حيث تسمح للدم بالتدفق مباشرةً إلى القلب دون أن يتدفق مرورًا بالأكياس الهوائية في الرئة (الحويصلات الهوائية أو الأسناخ)، حيث يجري استخراج الأكسجين من الهواء؛ويُدعَى هذا التدفق غير الطبيعي للدم بالتحويلة shunt.

وفي حالة وجود تحويلة أو تسرُّب، قد يتدفق الدَّم المستنفد الأكسجين مباشرةً من الأوردة في الجسم إلى الأوعية الدموية التي تعود بالدم من الرئتين إلى الجانب الأيسر من القلب، أو مباشرةً إلى الجانب الأيسر من القلب نفسه؛ثم يجري ضخُّ الدَّم المستنفد الأكسجين إلى الجسم، ليجول من خلال الجلد والأنسجة الأخرى.

ويمكن تقديرُ كمية الأكسجين في الدَّم بواسطة قياس التأكسج النبضي، حيث يجري توصيل جهاز استشعار بالإصبع أو بشحمة الأذن، أو يمكن قياسه مباشرةً بواسطة تحليل غازات الدم الشرياني (ABG) .

ولتحديد سبب انخفاض الأكسجين في الدم وظهور الازرقاق، يمكن القيام بعدة اختبارات مختلفة أحيانًا، ومنها الأشعة السينية للصدر وتخطيط صدى القلب وقسطرة القلب واختبارات وظائف الرئة.

وأوَّل علاج يعطى غالبًا هو العلاج بالأكسجين بطريقة مماثلة للحالات الأخرى التي يكون فيها مستوى الأكسجين في الدَّم منخفضًا.كما يمكن معالجةُ العديد من التشوُّهات المسبِّبة للتحويلة بالعمليات الجراحية أو بإجراءات أخرى.