مُتلازمة فيرنيكه-كورساكوف Wernicke-Korsakoff syndrome هي شكلٌ غير مألوف من فقدان الذاكرة الذي يجمع بين اضطرابين: حالة تخليط ذهني حادّة (اعتِلاَل دِماغِي فيرنيكي Wernicke encephalopathy) ونوع من فقدان الذاكرة طويل الأمد يُسمَّى مُتلازمة كورساكوف Korsakoff syndrome.تحدث مُتلازمةُ كورساكوف عند حَوالى 80٪ من الأشخاص المصابين بالاعتلال الدماغي الفيرنيكي غير المعالج.

يمكن أن تحدثَ مُتلازمة فيرنيكه-كورساكوف عند الأشخاص الذين يدمون الكحول وغيرهم من المُصابين بسوء التغذية، الذي يكون بسبب عوز الثيامين (فيتامين B1) عادةً.

أعراض مُتلازمةُ فيرنيكه-كورساكوف يُسبّب اعتلال الدماغ الفيرنيكي فقدان التوازن، والتَّرنُّح عند المشي، ومشاكل في حركة العينين، والتَّخليط الذهنِي، والنعاس. قد تُسبِّبُ مُتلازمة كورساكوف Korsakoff syndrome في البداية فقدانًا شديدًا للذاكرة وذلك للأحداث الأخيرة.ويبدو أنَّ التأثير في ذكريات الأحداث السابقة البعيدة يكون أقلّ شِدَّةً.وبذلك ، قد يكون الأشخاص قادرين على التفاعل إجتماعيًا، ويكون حديثهم متناسقًا رغم عدم تمكنهم من تذكُّر أيِّ شيء حدث في الأيام أو الأشهر أو السنوات السابقة، أو حتّى في الدقائق القليلة الماضية.ويميلون إلى جعل الأمور تتصاعد (يُكابرون) عِوضًا عن الاعتراف بأنهم لا يستطيعون التَّذكُّر.وبسبب عجزُهم عن تذكُّر الأشياء التي قاموا بها مؤخرًا، لا يَملّونَ - على سبيل المثال - من تكرار قراءة مجلّتهم المُفضَّلة.

تشخيص مُتلازمةُ فيرنيكه-كورساكوف تقييم الطبيب يشتبه الأطباءُ في مُتلازمة فيرنيكه كورساكوف عند الأشخاص الذين تظهر عندهم أعراضٌ مميزة، وعند المُصابين باضطرابٍ قد يُسبِّبَ عوز الثيامين (مثل سوء التغذية) وتكون شائعة بشكل خاص عند الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية واضطراب الإدمان على الكحول معًا. تُجرى اختباراتٍ عادةً، مثل اختبارات الدَّم لقياس مستويات السكر في الدم ومستويات الكهارل وتعداد الدَّم الكامل واختبارات وظائف الكبد وتصوير الدماغ لاستبعاد الأَسبَاب الأخرى.يقوم الأطباءُ بقياس مستوى الثيامين في الدَّم في بعض الأحيان.