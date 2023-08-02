فَقدُ الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر Transient Global Amnesia

أسباب فَقدُ الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر

أسباب فَقدُ الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر

لا يزال سببُ فقد الذَّاكرة الشامل العابر غير معروف.يتساءل بعضُ الخبراء عمَّا إذا كانت الأَسبَاب يمكن أن تشتمل على الاختلاجات، أو الشَّقيقة، أو مشاكل تدفق الدم في الأوردة، أو الانسداد المؤقت للشرايين التي تُغذِّي الفص الصدغي بالدَّم (من خلال جلطة دمويَّة مثلًا) أو العَوامِل النفسية.ومع ذلك، لا يوجد دليل قوي يُشير إلى أنَّ أي من هذه الحالات تُسبب فقد الذاكرة الشامل العابر

ويمكن لفَقد الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر أن ينجم عن:

التغطيس المفاجئ في الماء البارد أو الساخن

المجهود البدني

الشِّدَّة العاطفيَّة أو النَّفسيَّة

الألم

الإجراءات الطبّية

الجِماع الجنسي

مناورة فالسالفا Valsalva maneuve (محاولة الزفير بقوة دون السماح للهواء بالخروج، بشكلٍ مشابهٍ لما يحدث في أثناء التَّبرُّز)

إلَّا أنَّه لا يمكن معرفة العامل المُحرِّض عادةً.

يمكن للسلوكيات التالية أن تُسبب أعراضًا تشبه أعراض فقد الذاكرة الشامل العابر: