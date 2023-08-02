فَقدُ الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر Transient Global Amnesia

فَقدُ الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر (transient global amnesia) هو فقدُ ذاكرةٍ مفاجئ ومؤقت قبل، وأثناء، وبعد الأحداث المسبِّبة لفقدان الذاكرة.
لا يزال سببُ حدوث فَقد الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر غير معروف، ولكن يمكن لنوع مشابه من فقدان الذاكرة أن ينجم عن تناول الكثير من الكحول أو استعمال بعض الأدوية.
يصبح المُصابون بفقد الذاكرة الشامل العابر عاجزين بشكلٍ مؤقَّت ومُفاجئ عن تخزين ذكريات جديدة أو استرجاع الأحداث التي حدثت في أثناء النوبة.
يعتمد الأطباء في تشخيص هذا الفقد للذاكرة بشكلٍ رئيسي على الأعراض وموجودات محددة تظهر عند التصوير بالرنين المغناطيسي.
لا يترك فقد الذاكرة الشامل العابر تأثيرات مديدة ولا يتطلب العلاج ما لم يكن سبب فقدان الذاكرة معروفًا.
يُصيبُ فَقدُ الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر الأشخاصَ الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عامًا عادةً؛ويُصيبُ الأشخاص الذين لم يبلغوا 50 عامًا في حالاتٍ نادرة.يحدث بمعدل أعلى بقليل لدى الرجال بالمقارنة مع النساء.
أسباب فَقدُ الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر
لا يزال سببُ فقد الذَّاكرة الشامل العابر غير معروف.يتساءل بعضُ الخبراء عمَّا إذا كانت الأَسبَاب يمكن أن تشتمل على الاختلاجات، أو الشَّقيقة، أو مشاكل تدفق الدم في الأوردة، أو الانسداد المؤقت للشرايين التي تُغذِّي الفص الصدغي بالدَّم (من خلال جلطة دمويَّة مثلًا) أو العَوامِل النفسية.ومع ذلك، لا يوجد دليل قوي يُشير إلى أنَّ أي من هذه الحالات تُسبب فقد الذاكرة الشامل العابر
ويمكن لفَقد الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر أن ينجم عن:
التغطيس المفاجئ في الماء البارد أو الساخن
المجهود البدني
الشِّدَّة العاطفيَّة أو النَّفسيَّة
الألم
الإجراءات الطبّية
الجِماع الجنسي
مناورة فالسالفا Valsalva maneuve (محاولة الزفير بقوة دون السماح للهواء بالخروج، بشكلٍ مشابهٍ لما يحدث في أثناء التَّبرُّز)
إلَّا أنَّه لا يمكن معرفة العامل المُحرِّض عادةً.
يمكن للسلوكيات التالية أن تُسبب أعراضًا تشبه أعراض فقد الذاكرة الشامل العابر:
الإفراط في تناول الكحول
استعمال جرعات كبيرة نوعًا ما من بعض المهدّئات (مثل الباربيتوريَّات barbiturate)
استعمال أي من العقاقير غير المشروعة
استعمال جرعات منخفضة نسبيًّا من البنزوديازيبينات benzodiazepine (مُهدِّئات)، وخصوصًا الميدازولام midazolam والتريازولام triazolam
أعراض فَقدُ الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر
يفقد المُصابون بفَقد الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر بشكلٍ مُفاجئٍ ومؤقَّتٍ القدرة على تذكر الأحداث التي حدثت بعد أو قبل فقدان الذاكرة والقدرة على تخزين ذكريات جديدة.ويكونون في حالة تنبُّهٍ وقلقٍ، وغالبًا ما يُكرِّرون نفسَ السؤال أو العبارة لأنهم لا يستطيعون تذكره.وقد يخلطون بين الزمان والمكان، ولكنَّهم لا يخلطون في هوية الأشخاص الآخرين عادةً.يكون بإمكانهم تقديم إجابات متماسكة عن الأسئلة التي لا تعتمد على الذاكرة.
يستمرُّ فقدان الذاكرة عادةً من ساعة إلى 8 ساعات، ولكنَّه قد يستمرّ من 30 دقيقة إلى 24 ساعة (في حالاتٍ نادرة).
تقتصر معاناة معظم المصابين بفَقد الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر على تعرُّضهم لهذه الحالة مرَّةً واحدةً خلال حياتهم، ما لم يكن السببُ هو الاختلاجات أو الصُّداع النصفي.يُعاني حوالى 5-25٪ من نوباتٍ أو عوارض مُتكرِّرة.
يزول التخليطُ الذهني بسرعة بعد حدوث النَّوبة عادةً، ويكون الشفاء كاملًا، رغم وجود احتمال لعدم تذكُّر الأشخاص لما حدث معهم خلال النوبة.
كما هو الحال بالنسبة لفقد الذاكرة الشامل العابر، يمكن لفقد الذاكرة المؤقت الناجم عن استعمال الكحول أو عقار معين أن يضعِفَ التركيز والقدرة على التفكير بوضوح، والقدرة على تكوين الذكريات الجديدة وتخزينها.ولكنه يختلف عن فقد الذاكرة الشامل العابر بعدة جوانب:
عندما يتسبَّبُ الكحول أو المخدرات بفقدان الذاكرة، ينسى الأشخاصُ الأحداث التي وقعت مباشرةً قبل أو في أثناء الفترة التي كانوا فيها تحت تأثير الكحول أو المخدّرات.
تقتصر معاناةُ هؤلاء الأشخاص من التخليط الذِّهني على الفترة التي يكونون فيها تحت تأثير الكحول أو المُخدِّرات.
لا يتكرّر حدوث فقدان الذاكرة عادةً إلا إذا كانوا يشربون الكمية نفسها من الكحول أو يتناولون الكمية نفسها من الدواء.
تشخيص فَقدُ الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر
تقييم الطبيب
التصوير بالرنين المغناطيسي
يقوم الأطباءُ بتشخيص فَقدُ الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر وفقًا للأعراض عادةً.كما يُجرون أيضًا اختبارات للتحرِّي عن فقد الذاكرة المفاجئ:
كما يقومون أيضًا بتعداد الدم الكامل للتحري عن الاضطرابات المحتملة لفقدان الذاكرة
اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن اضطرابات التخثر والإدمان على الكحول
اختبارات بولية للتحري عن العقاقير المحظورة
التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ
وبما أنَّ الاختلاجات في الفصّ الصدغي يمكن أن تُضعف الذاكرة بشكلٍ مؤقَّت، فقد يُجري الأطباء تخطيط كهربية الدماغ (EEG) للتحري عن النشاط الكهربائي غير الطبيعي في الدماغ الذي يشير إلى الاختلاج.
عندما يحدُث فَقد الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِرُ لأول مرة، لا يُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي شذوذات مُحدَّدة.ولكن، بعد بضعة أيام، قد يُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي نقاطًا صغيرة في منطقة من الدماغ ذات أهمية في رسم واسترجاع الذكريات (الحصين).قد تكون هذه البقع دليلًا على وجود مناطق صغيرة ينخفض فيها تدفق الدَّم، ممَّا يشير إلى سبب محتمل لفقدان الذاكرة.
قد يُجرى تقييم أكثر شمولاً إذا تكررت نوبات فقدان الذاكرة العابر.
علاج فَقدُ الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر
معالجة السبب إذا جَرَى تحديدُه
لا توجد مُعالَجَة مُحدَّدة لفقدان الذاكرة الشامل العابر.لا تكون له تأثيرات طويلة الأمد ونادرًا ما يتكرر.
يُعالَج سبب فقد الذاكرة الشَّامِل العابر في حال التمكن من تحديده.على سبيل المثال، إذا كانت الاختِلاجَات هي السبب، فتُستخدم الأدوية المُضادَّة للاختِلاج.