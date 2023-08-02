العَمَه Agnosia

تقييم الطبيب

إجراء اختبارات معياريَّة لوظائف الدماغ

إجراء اختبارات التصوير، مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي

يَطلُب الأطباءُ من الشخص تمييزَ الأشياء الشائعة عن طريق النظر أو اللمس أو أيَّة حاسَّة أُخرى.كما يقومون بإجراء الفحص السريري لتحديد ما إذا كانت الأعراضُ ناجمة عن اضطراب آخر، مثل اضطراب في العين أو السَّمَع.

ويمكن إجراءُ بعض الاختبارات المعيارية لوظائف الدماغ (تُسمى الاختبارات العصبية النفسية).يعني مصطلح "معياري" أن الاختبارات تُجرى بنفس الطريقة لجميع الأشخاص، وتُقيّم بنفس الطريقة في كل مرة.ثم تُقارن القيم مع قيم عشرات الأشخاص الأصحاء من نفس الخلفية.وهكذا توفّر الاختبارات معلومات حول وظائف مختلف مناطق الدماغ.يطرح الأطباء على الأشخاص أسئلة مُصمَّمة لتقييم الذكاء، والقدرة على حلّ المشاكل، والتخطيط للأفعال والبدء بها (الوظيفية التنفيذية)، والانتباه، والذاكرة، واللغة، والحوافز، والمزاج والعاطفة، وجودة الحياة، والشخصية.

تُجرى اختباراتُ التصوير، مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، للتَّحرِّي عن أسباب تضرُّر الدماغ، مثل الورم أو السكتة الدماغية.ويمكن إجراءُ اختبارات أُخرى وفقًا للسبب المشتبه به.على سبيل المثال، يمكن للرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) أن يُظهِر أيَّ المناطق الدماغية النشيطة عندما يقوم شخص بمهمة محدَّدة، مثل القراءة أو الكتابة أو التذكّر، أو الحساب، أو تحريك طرف.يمكن للتصويرُ المقطعي بالإصدار البوزيتروني أن يُظهر مدى نشاط المناطق المختلفة من الدماغ.ولكن، يُستخدم هذان الاختباران بشكل رئيسي في مراكز الأبحاث.