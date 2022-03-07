داءُ الكَلَب

يوجد فيروس داء الكلب في العديد من أصناف الحيوانات البريَّة والدَّاجنة في معظم أنحاء العالم.قد تكون الحيوانات المصابة بداء الكلب مريضةً لعدة أسابيع قبل أن تموت،وغالبًا ما تقوم بنشر المرض في أثناء هذه الفترة.

ينتقل فيروسُ داء الكلب الموجود في لعاب حيوان مصابٍ بداء الكَلَب، عندما يعضُّ هذا الحيوان، أو في حالات نادرة جدًّا، عندما يلعق شخصًا أو حيوانًا آخر.لا يمكن للفيروس أن يمرَّ من خلال الجلد السليم،حيث يستطيع دخول الجسم فقط من خلال ثقب أو شِقٍّ آخر في الجلد أو من خلال الأنف أو الفم عندما يجري استنشاق الكثير من القُطَيرات المحمولة بالهواء والتي تحتوي على الفيروس (كما يمكن أن يحدث في كهفٍ يحتوي على خفافيش مُصابة بالعدوى).

يمكن للكثير من الثدييات المختلفة، مثل الكلاب والقطط والخفافيش وحيوانات الراكون والظربان والثعالب، أن تنقلَ داء الكلب إلى الأشخاص.

أدى اللقاح في الولايات المتحدة إلى القضاء تقريبًا على داء الكلب عند الكلاب؛ ويبقى مصدر هذا الدَّاء هو الحيوانات البرِّية دائمًا تقريبًا، وغالبًا ما تكون الخفافيش ولكن أيضًا الثعالب أو الظربان أو الراكون.لا تجري مُلاحظة عضَّات الخفافيش في الكثير من الحالات.تحدث معظمُ الوفيات بسبب داء الكلب عن التعرُّض للعضات من الخفافيش المصابة بالعدوى.

بالنسبة إلى البلدان التي لا يجري فيها تطعيم الكلاب ضد داء الكلب بشكلٍ روتينيّ (مثل مُعظَم بلدان أمريكا اللاتينيَّة وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط)، تنجم مُعظَم حالات الوفاة عن التعرُّض إلى العضّ من قِبَل مُصاب بالعدوى.وتنجُم حالاتٌ قليلة عن التعرض للعض من قبل حيوانات أخرى، بما في ذلك القرود التي يُحتَفظُ بها كحيوانات أليفة في بعض الأحيان.

ونادرًا ما يُصيب داء الكلب القوارض (مثل الهامستر وخنازير غينيا واليرابيع والسناجب والجرذان والفئران)، أو الأرانب الدَّاجِنَة أو البريَّة.ولم يُعرف عن هذه الحيوانات أنها تُسبب داء الكلب عند الأشخاص في الولايات المتحدة.لا يُصيبُ داء الكلب الطيور والزواحف.