التاريخُ الطبي في الاضطرابات العصبية

يُقابل الأطباءُ الشخصَ قبل إجراء الفَحص السَّريري للحصول على معلومات حول صحة الشخص الحالية والسابقة (التاريخ الطبي).يُعد التاريخ الطبي الجزء الأكثر أهمية في التقييم العصبي.

يطلب الأطباء من الشخص وصف جميع الأعراض الحالية، ويركزون على تلك المتعلقة بالجهاز العصبي (الأعراض العصبية):

ماذا تشبه الأعراض بشكلٍ دقيق؟

أين ومتى تحدث؟

مقدار شدّتها

مدَّة استمراريتها؟

ما الذي يجعل الأَعرَاضَ تتفاقم؟

ما الذي يُخفف شدَّة الأَعرَاض؟

إمكانيَّة استمرار الأنشطة اليومية؟

يطلب الأطباءُ من الشخص عادةً وصف ترتيب حدوث الأَعرَاض؛حيثُ يمكن لهذه المعلومات أن تساعدَ الأطباء على تحديد السبب.يُساعد تدوينُ موعد حدوث الأعراض في المذكرة اليومية الشخصَ على التذكّر، ونقل المعلومات بشكل أكثرَ دِقَّة.

كما يُسأل الشخصُ عن الأمراض السابقة والحالية وعن العمليات السابقة، والأمراض المهمَّة التي تُصيب الأقرباء المباشرين، وعن حالات الحساسية والأدوية التي يجري استعمالُها حاليًا.يمكن أن تُطرَح أسئلة عن العمل والتواصُل الاجتماعي والسفر لمعرفة ما إذا كان الشخص قد تعرَّض لعدوى أو سموم غير معتادة.

وإضافةً إلى ذلك، قد يستفسر الأطباءُ عن مواجهة الشخص لصعوباتٍ تتعلق بالعمل أو بالمنزل، مثل فقدان الوظيفة أو حالة وفاة في العائلة، لأن مثلَ هذه الظروف قد تؤثِّر في صحة الشخص وقدرته على مواجهة المرض.

وتُطرَح أسئلة أخرى لمعرفة أعراض قد يكون الشخصُ قد تجاهلها أو اعتقد أنها غير مهمّة عندَ وصف المشكلة الرئيسية.إذا اشتبه الأطباء باضطراب في الجهاز العصبي اللاإرادي، فسوف يسألون الشخص عن أعراضٍ مثل قلة التعرُّق أو غيابه، واحمرار الوجه، وتشوش الرؤية، ومشاكل في السيطرة على الأمعاء والمثانة.