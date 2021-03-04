الحبل الشوكي أو النُّخاع

الحبلُ الشوكي أو النُّخاع هو بنية طويلة، هشَّة أنبوبيَّة الشَّكل، تبدأ عندَ نهاية جذع الدماغ ويستمر نزولاً إلى أسفل العمود الفقري تقريبًا.يتكوَّن الحبلُ الشوكي من حزمة من المحاور العصبية التي تشكل المسارات التي تحمل الرسائلَ الواردة والصادرة بين الدماغ وبقيَّة الجسم.يحتوي الحبل الشوكي على دارات الخلايا العصبية والتي يجري في داخلها التحكم في الحركات المتناسقة مثل المشي والسباحة، وكذلك التبول.كما أنَّه مركز لردود الفعل (المنعكَسات) أيضًا، مثل منعكس نفضة الركبة (انظر الشكل القوس الانعكاسيَّة: من دون تدخُّل الدماغ).

التشريح العيني فيديو

وكما في الدماغ، يُغطَّى الحبلُ الشوكي بثلاث طبقات من النسيج (السَّحايا).ويكون الحبلُ الشوكي والسَّحايا مُحتَويَين في القناة الشَّوكية، والتي تمرّ من خلال وسط العمود الفقري.ويتكوَّن العمودُ الفقري، في معظم البالغين، من 33 عظمًا منفردًا من عظام الظهر (الفقرات).وتمامًا مثلما تحمي الجمجمةُ الدماغ، تحمي الفقراتُ الحبلَ الشوكي.وتُفصَل الفقراتُ بأقراص غُضروفيَّة، تعمل كوَسائد، حيث تحدّ من القوى المطبقة على العمود الفقري الناتجة عن الحركات مثل المشي والقفز.تمتدُّ الفقراتُ وأقراص الغضروف على طول العمود الفقري، وتشكِّل معًا العمود الفقري، الذي يُسمَّى الصُّلب أيضًا.

كيف يَجرِي تنظيمُ العمود الفقري

يتكوَّن الحبلُ الشوكي، مثله مثل الدماغ، من مادَّة رماديَّة وأخرى بيضاء.ويتكوَّن مركزُ الحبل الشبيه بشكل فراشة من مادَّة رمادية.يحتوي الجناحان الأماميان (يُسميان عادةً القرنان الأماميان أو البطنيان) على خلايا عصبيَّة حركية (الخلايا العصبية)، تنقل المعلوماتِ من الدماغ أو الحبل الشوكي إلى العضلات، ممَّا يحفِّز الحركة.يحتوي الجزء الخلفي من جناح الفراشة (يُسمى عادةً القرنان الخلفيان أو الظهريان) على خلايا عصبية حسِّية تنقل المعلوماتِ الحسِّيةَ من أجزاء أخرى من الجسم، عن طريق الحبل الشوكي، إلى الدماغ.أمَّا المادَّةُ البَيضَاء المحيطة فتحتوي على أعمدة من الألياف العصبية (حزم المحاور العصبية) التي تحمل المعلوماتِ الحسِّية إلى الدماغ من بقية الجسم (المسارات أو السُّبُل الصاعدة) والأعمدة التي تحمل النبضات الحركية من الدماغ إلى العضلات (المسالك الهابطة).