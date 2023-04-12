صداع الشَّقيقة

صداع الشقيقة migraines هو ألم نابض يتراوح بين المتوسّط إلى الشديد عادةً،ويمكن أن يؤثر في جانب واحد من الرأس أو الجانبين معًا.غالبًا ما يتفاقم بسبب النشاط البدني، أو الضوء، أو الأصوات أو الروائح؛ ويصاحبها غثيان وتقيُّؤ وحساسية للأصوات أو الضوء أو الروائح.
قد تحدث الشقيقةُ بسبب قلة النوم أو تغيّرات في الطقس أو الجوع أو التنبيه المفرط للحواس أو الشدَّة أو عوامل أخرى،
ويمكن أن تتفاقمَ بسبب النشاط البدني أو الضوء أو الأصوات أو الروائح.
يضع الأطباءُ التشخيص استنادًا إلى الأَعرَاض.
لا يوجد شفاء من الشقيقة، ولكن تُستخدم الأدوية لإيقافها عندما تبدأ، ولتخفيف الألم والتقليل من عدد وشدَّة نوباتها.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الصداع).
تُعد الشقيقة السبب الأكثر شيوعًا للصداع الناكس متوسط الشدة أو الشديد.
على الرغم من أن الشقيقة يمكن أن تبدأ في أي عمر، فهي تبدأ عادةً في أثناء البلوغ أو بعد البلوغ؛وبالنسبة إلى معظم الأشخاص، تتكرر نوبات الشقيقة بشكلٍ دوري (أقل من 15 يومًا في الشهر).بعدَ عمر 50 عامًا، يُصبح الصُّدَاع غالبًا أقل شدّة بشكلٍ ملحوظ أو يزول بشكلٍ كاملٍ عادةً.تُعدُّ الشقيقة أكثر شيوعًا عند النساء بثلاث مرَّات.في الولايات المتحدة، حَوالى 18% من النساء و 6% من الرجال يعانون من الشقيقة في وقت ما كلّ عام.
قد تكون الشقيقة مزمنةً،أي أنها تحدث كل 15 يومًا أو أكثر في الشهر،وغالبًا ما تحدث الشقيقة المزمنة عند من يفرطون في أخذ الأدوية لمعالجة نوبات الشقيقة.
تميل الشقيقة إلى أن تسري بين العائلات؛حيثُ أن أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من الشقيقة يكون لديهم أقارب مُصابون بها أيضًا.
أسباب صداع الشقيقة
تحدث الشقيقةُ عندَ الذين يكون جهازهم العصبي أكثر حساسية من الأشخاص الآخرين؛وبالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص، يَجرِي تنبيه الخلايا العصبية في الدماغ بسهولة، مما يُنتج نشاطًا كهربائيًا،ومع انتشار النشاط الكهربائي في الدماغ، تضطرب وظائفُ مختلفة بشكلٍ مؤقت مثل الرؤية والإحساس والتوازن وتناسُق العضلات والكلام.هذه الاضطرابات تُسبّب الأَعرَاض التي تحدث قبل الصُّدَاع (تسمى الأَورَة aura).يحدث الصُّدَاعُ عند تنبيه العصب القحفيّ الخامس (الثُّلاَثِيُّ التَّوائِم trigeminal)،يرسل هذا العصب نبضات (بما في ذلك نبضات الألم) من العينين وفروة الرأس والجبين والجفنين العلويين والفم والفك إلى الدماغ.عندَ تنبيهه، قد يطلق العصبُ موادّ تسبّب التهابًا مؤلمًا في الأوعية الدموية في الدماغ (الأوعية الدموية الدماغية) وطبقات النُّسُج التي تغطي الدماغ (السحايا).يُسبّب الالتهابُ الصُّدَاع النابض والغثيان والتقيؤ والحساسية للضوء والصوت.
يبدو أنَّ هرمون الإِسترُوجين، وهو الهرمونُ الرئيسي عند الإناث، يؤدي إلى تحريض الشقيقة، وربما يفسّر السبب في أن نوبات الشقيقة تكون اكثرَ شيوعًا عندَ النساء.من المحتمل أن يجري تحريضُ نوبات الشقيقة عندما تزداد مستوياتُ هرمون الإِسترُوجين أو تتقلّب.في أثناء سن البلوغ (عندما تزداد مستويات الإِسترُوجين)، تُصبح الشقيقة أكثرَ شُيُوعًا عندَ البنات بالمقارنة مع الأولاد.تحدث نوباتُ الشقيقة عندَ بعض النساء قبل الطمث مباشرةً أو في أثناء الطمث أو بعده مباشرةً.غالبًا ما تحدث نوبات الشقيقة بشكلٍ أقل وتُصبِح أقل شدةً في الثلث الأخير من الحمل عندما تستقر مستويات هرمون الإستروجين بشكلٍ نسبيّ، وهي تتفاقم بعد الولادة عندما تزداد مستويات هرمون الإستروجين بشكلٍ سريع.مع اقتراب سن اليأس (عندما تتقلّب مستويات هرمون الإِسترُوجين)، يُصبِح من الصعب ضبط نوبات الشقيقة.
قَد تُؤدِّي وسائلُ منع الحمل الفموية (التي تحتوي على الإِسترُوجين) والعلاج بهرمون الإِسترُوجين إلى تفاقم نوبات الشقيقة؛ ويمكن أن تزيدَ من خطر السكتة عندَ النساء اللواتي يُعانينَ من الشقيقة مع الأَورَة.
تنطوي المحرِّضاتُ الأخرى على:
نقص النوم، بما في ذلك الأرَق
التغيّرات في الطقس، خُصوصًا الضغط الجوّيّ
النبيذ الأحمر
أطعمة معيّنة
الجوع (كما هيَ الحالُ عندَ إغفال الوجبات)
التنبيه المفرط للحواس (على سبيل المثال، عن طريق الأضواء الساطعة أو الروائح القوية)
الشدَّة
لقد ارتبط العديدُ من الأطعمة بنوبات الشقيقة، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت تُحرِّض نوبات الشقيقة.وهي تشتمل على
الأطعمة التي تحتوي على التيرامين، مثل الأجبان القديمة ومنتجات الصويا وبقوليات الفول والسجق الصلب والأسماك المدخّنة أو المجففة وبعض المكسّرات
الأطعمة التي تحتوي على النترات، مثل النقانق واللحوم
الأطعمة التي تحتوي على غلوتامات أحاديَّة الصوديوم (monosodium glutamate)، وهو مُحسِّن للنكهة موجود في الأطعمة السريعة والمرق والتوابل والبهارات
تناول المزيد من البروتين وكمية أقلّ من السّكر والكافيين (بما في ذلك في الشوكولاته).
وتختلف مدَّة استعماله من شخصٍ لآخر.
تؤدي إصاباتُ الرأس أو ألم العنق أو وجود مشكلة في مفصل الفك (اضطراب المَفصِل الصدغي الفكي) إلى تحريض نوبات الشقيقة أو تفاقمها أحيانًا.
الشَّقيقة العائليَّة المترافقة مع فالج، وهي نوع فرعيّ نادر من الشقيقة، تُسبب الضعف على جانب واحد من الجسم.وهي تترافق مع عيوب جينية في الصبغي 1، أو 2، أو 19.وتجري دراسة الدور الذي تمارسه الجينات في الأشكال الأكثر شيوعًا للشقيقة.
ما إذا كان أفرادُ الأسرة يُعانون من أعراضٍ مماثلةويُعاني بعضهم من الصُّدَاع بشكلٍ رئيسي.وقد يعاني البعضُ الآخر من الدوار بشكلٍ رئيسي أو من ضعف في أحد جانبي الجسم.قد يعاني بعضُ المرضى من أورةِ الشقيقة من دون صداع.تشير هذه النتائجُ إلى أنّ الشقيقة قد تكون أكثرَ من مجرّد اضطراب صداع.
الشقيقة مع أورة جذع الدماغ هي نوع فرعي نادر آخر من الشقيقة.ويُمكن أن تسبب دوارًا، وصعوبة في ضبط وتنسيق حركات الجسم (رنح)، وتغيُّرات في الرؤية، وطنينًا، والكلام المتراخي، وتقلبات في مستوى اليقظة.
أعراض صداع الشقيقة
يشعر مرضى الشقيقة عادةً بألم نابضٍ في جانب واحد من الرأس، ولكن يُمكن ان يحدثَ هذا الألم في جانبي الرأس معًا؛وقد يكون الألم متوسطًا، ولكنه غالبًا ما يكون شديدًا ويُسبب العجزَ.قد يؤدي النشاط البدني والضوء الساطع والضجيج العالي وبعض الروائح إلى تفاقُم الشقيقة،وتجعل هذه الحساسية الزائدة العديدَ من الأشخاص يَنْزوون في غرفةٍ مظلمةٍ وهادئة، ويستلقون وينامون إن أمكنهم؛وتهدأ نوباتُ الشقيقة في أثناء النوم عادةً.
غالبًا ما يترافق الصداعُ مع غثيان، وأحيانًا مع تقيُّؤ، وحساسية للضوء، أو الأصوات أو الروائح.وقد يعاني من صعوبة في التركيز والتذكر.
تختلف النوباتُ بشكلٍ كبير من ناحية تكرراها وشدتها.يُعاني العديدُ من الأشخاص من عدّة أنواع من الصداع، بما في ذلك النوبات الخفيفة التي تحدُث من دون غثيان أو حساسية للضوء؛وقد تشبه هذه النوباتُ صداعَ التوتّر، ولكنها تكون شكلًا خفيفًا للشقيقة.
قد تستمرّ نوباتُ الشقيقة من ساعات إلى بضعة أيام (4 ساعات إلى عدة أيام عادةً).يمكن أن تسبّب النوباتُ الشديدة عجزًا، وتخلّ بالحياة العائليّة والعمل.
تحدُث البَادِرَة prodrome قبل نوبات الشقيقة غالبًا؛والبَادِرَة هي الأحاسيس التي تحذر الأشخاص من أن نوبةً على وشك أن تبدأ،وقد تنطوي هذه الأحاسيسُ على تغيّرات المزاج ونَقص الشَّهية والغثيان.
تسبق الأَورَة نوبات الشقيقة عندَ نَحو 25% من الأشخاص؛وهي تنطوي على اضطراباتٍ مؤقّتة وقابلة للشفاء في الرؤية أو الإحساس أو التوازن أو التناسُق العضلي أو الكلام.قد يرى المرضى أضواءً مُسنَّنة برَّاقة أو وامِضة أو تظهر لديهم نقطة عمياء بحواف مُومِضة flickering edges.في حالات أقلّ شيوعًا، يشعر الأشخاص بالوخز أو يعانون من فقدان التوازن أو ضعف في ذراعٍ أو ساقٍ أو صعوبة في التحدّث.تستمرّ الأَورَة مدة تتراوح بين دقائق إلى ساعة قبل أن يبدأ الصُّدَاع، ويمكن أن تستمرّ بعده،تحدث الأَورَة عندَ بعض الأشخاص، ولكنهم يُعانون فقط من صداع خفيف أو لا يحدث صداع لديهم؛
تُصبِح نوبات الشقيقة أقلّ شدَّة مع التقدم في العمر عادةً.ولكنَّ الأورة التي تؤثِّر في الرؤية من دون صداع (تُسمى أحيانًا الشقيقة العينية) تحدث بشكلٍ أكثر تكرارًا عند كبار السن.
هل تعلم...
تشخيص صداع الشقيقة
تقييم الطبيب
التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أحيانًا
يُشخصُ الأطباءُ نوبات الشقيقة عندما تكون الأعراض نموذجيةً، وعندما تكون نتائج الفحص البدني (الذي ينطوي على الفحص العصبي) طبيعية.
لا يُوجَدُ اختبار أو إجراءٌ يُمكنه أن يُؤكِّدَ التشخيصَ.
يمكن لبعض الموجودات أن تكون بمثابة علامات تحذيرية تقترح أن يكون الصداع ناجم عن اضطراب خطير.تتضمن هذه الموجودات ما يلي:
صداع مفاجئ يشتد لأقصى حد في غضون ثوانٍ أو أقل (الصداع الرعدي)
صدَاع يبدأ بعد عمر 50 عامًا
صداع تزداد شدته أو تواتره لأسابيع أو أكثر
الصُّدَاع الذي يحدث عندَ الأشخاص الذين عانوا سابقًا من السرطان أو من ضعف في الجهاز المناعي (بسبب اضطراب أو دواء)
صدَاع شديد يترافق بحمى، و/أو تيبس في الرقبة، و/أو التشوش الذهني
المشاكل المستمرة التي تشير إلى اضطراب في الدماغ، مثل مشاكل الإحساس أو الرؤية، والضعف ، وفقدان التنسيق، والنعاس أو التخليط الذهني
حدوث تغيُّر واضح في نمط الصُّداع المُعتاد
إذا حدث الصداع مؤخرًا أو في حال وجود علامات تحذيرية محددة، فغالبًا ما يُجرى تصوير بالرنين المغناطيسي للرأس، والبزل النخاعي في بعض الأحيان لاستبعاد الاضطرابات الأخرى.
إذا حدث صداع عندَ الأشخاص الذين يُعرفون بأنَّهم عانوا من نوبات الشقيقة، وكان هذا الصداع يُشبه نوبات الشقيقة التي تعرّضوا إليها في السابق، فمن النادر أن يقومَ الأطباءُ بإجراء اختباراتٍ؛ولكن إذا كان الصُّدَاع مختلفًا، خُصوصًا إذا كانت هناك علامات تحذيرية، فستكون هناك حاجة إلى فحص الطبيب واختبارات غالبًا.
علاج صداع الشقيقة
المداخلات السلوكية، أو اليوغا، أو تقنيات الاسترخاء
الأدوية التي تحول دون تفاقُم الشقيقة
الأدوية لضبط الألم والغثيان
الأدوية للوقاية من نوبات الشقيقة
لا يمكن الشفاءُ من نوبات الشقيقة، ولكن يمكن ضبطها.
يُشجع الأطباءُ الأشخاص على الاحتفاظ بمذكرة يومية عن الصداع،حيثُ يُدونون فيها عددَ وتوقيت النوبات والمُحرضات المحتملة واستجابتهم إلى المُعالَجة،وبتوفر هذه المعلومات، يمكن التعرّفُ إلى المحرِّضات والتخلص منها قدرَ الإمكان.وبعدَ ذلك، يمكن للأشخاص المشاركة في المعالجة التي يتلقونها عن طريق تجنّب المحرضات، كما يمكن للأطباء تخطيط وضبط المعالجة بشكل أفضل.
كما يوصي الأطباء أيضًا باستخدام المداخلات السلوكية (مثل الاسترخاء والارتجاع البيولوجي وتدبير الشدَّة) لضبط نوبات الشقيقة، خُصوصًا عندما تكون الشدةُ محرِّضًا أو عندما يأخذ الأشخاص الكثيرَ من الأدوية لضبط الشقيقة.يمكن لتقنيات الاسترخاء أن تساعد على السيطرة على الشدة النفسية، وتخفيف الشد العضلي، وتعديل نشاط الموجات الدماغية.
يمكن لليوغا أن تقللَ من شدة نوبات الشقيقة وتواترها.تجمع اليوغا بين الوضعيات الجسدية التي تقوي وتمطِّط العضلات، والتنفُّس العميق والتأمُّل والاسترخاء.
الأدوية
تحول بعضُ الأدوية دُون تفاقُم نوبات الشقيقة.ويجري أخذ بعض الأدوية لضبط الألم،بينما يجري أخذ أدوية أخرى للوقاية من الشقيقة.
بالنسبة إلى صداع الشقيقة الخفيف إلى المتوسط، يمكن للأدوية المسكنة أن تُساعدَ على السيطرة على الألم.وفي كثير من الأحيان، يَجرِي استعمالُ مُضادات الالتهاب غير الستيرويديَّة أو الأسيتامينوفين؛ويمكن أخذُها بحسب الحاجة في أثناء نوبة الشقيقة، وذلك مع أحد أدوية التريبتانات أو بدلًا عنه.في القليل من نوبات الشقيقة الخفيفة، قد يكون من المفيد أخذ المسكنات التي تحتوي على الكافيين أو الأفيون أو البوتالبيتال butalbital (أحد الباربيتورات barbiturate)،ولكنّ الإفراط في استخدام المسكنات أو الكافيين (في المستحضرات المسكنة أو في المشروبات التي تحتوي على الكافيين) أو التريبتانات، يمكن أن يؤدي إلى نوبات يومية أكثر شدَّة للشقيقة.يحدُث هذا الصُّدَاعُ، الذي يسمّى الصُّدَاع الناجم عن فرط أخذ الأدوية، عندما تُؤخَذ هذه الأدوية لأكثر من 15 يومًا في الشهر على مدى أكثر من 3 شهور.
عندما تكون نوباتُ الشقيقة شديدةً أو تُصبِح شديدةً، يجري استخدامُ أدوية تحول دون تفاقمها.وتُؤخَذ هذه الأدويةُ بمجرَّد أن يشعرَ الأشخاص بأنَّ نوبة الشقيقة ستبدأ.تنطوي هذه الأدويةُ على:
التريبتانات، حيث تستخدم هذه الأدوية (5-هيدروكسي تريبتامين أو السيروتونين أو المُنْهِضات agonists) عادةً (.تمنع التريبتانات الأعصابَ من إطلاق المواد التي يمكن أن تُحرِّض نوبات الشقيقة،وهي أكثر فعاليةً عندما تؤخذ مع بدء النوبة؛ويمكن أخذها عن طريق الفم أو عن طريق رذاذ أنفي، أو يُمكن حقنها تحت الجلد (تحت الجلد).
الديتانات (ditans) هي فئة من الأدوية التي يمكنها إيقاف الصُّدَاع.وهي تعمل مثل التريبتانات، ولكن قد يكون لها تأثيرات جانبية أقلّ تشمل القلب (مثل التغيّرات في ضغط الدم أو سرعة القلب).يعدُّ اللازميديون Lasmiditan، الذي يُؤخَذ عن طريق الفم، الوحيد الذي يُستخدَم حاليًا من بين تلك الأدوية.ويجب تجنُّب استعمال أكثر من جرعة واحدة من اللازميدان في غضون 24 ساعة.
كما أنَّ الجيبانات (gepants) هي فئة أخرى من الأدوية التي يمكن أن تثبط الصُّدَاع.تمنع الجيبانات بروتينًا في الدَّم يُحرِّضُ الشقيقة.تُستعمَل هذه الأدوية عن طريق الفم.
ثنائي هيدروأرغوتامين، وهوَ يعطى عن طريق الوريد وتحت الجلد وعن طريق رذاذ أنفي لإيقاف نوبات الشقيقة الشَّديدة والمستمرة.يجري إعطاءُ ثنائي هيدروأرغوتامين مع دواء يستخدم لتخفيف الغثيان (مُضادّ للقيء) عادةً، مثل بروكلوربيرازين، عن طريق الوريد.
قد يجري استخدام مُضادات معيَّنة للقيء (مثل بروكلوربيرازين أو ميتوكلوبراميد) لتخفيف الصُّدَاع النصفي الذي يتراوح بين الخفيف إلى المتوسط.كما يُستخدم أيضًا دواء بروكلوربيرازين Prochlorperazine، الذي يُؤخذ عن طريق الفم كتحميلة، لإيقاف نوبات الشقيقة عندما لا يستطيع الأشخاص تحمل التريبتانات أو ثُنائِيّ هيدروأرغوتامِين .
نظرًا إلى أنّ التريبتانات وثُنائِيّ هيدروأرغوتامِين قد تُسبب تضيقًا في الأوعية الدموية، فلا يُنصَح بها للأشخاص الذين يعانون من الذبحة أو داء الشريان التاجي أو ارتفاع ضغط الدم غير المضبوط.إذا كان كبارُ السنّ أو الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر لدَاء الشِّريَان التاجي بحاجةٍ إلى أخذ هذه الأدوية، فينبغي مراقبتهم عن كثب.ولكن، يمكن للأشخاص الذين يعانون من واحد من هذه الاضطرابات أن يستعملوا اللازميديتان ، أو الريميغيبانت، أو الأبروغيبانت.
إذا ترافقت نوباتُ الشقيقة مع الغثيان عادةً، فإن أخذ مضاد للقيء مع أحد أدوية التربتانات عندما تبدأ الأَعرَاض يكون فعّالًا.كما قد توقف مضاداتُ القيء (مثل بروكلوربيرازين أو ميتوكلوبراميد)، التي تؤخذ بمفردها، الصداعَ النصفي الخفيف أو المتوسّط عن التفاقم أيضًا.
عندما تكون المُعالجاتُ الأخرى غير فعالة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون من نوبات الشقيقة الشديدة، يمكن استخدامُ المسكنات الأفيونية كملاذ أخير،
عندما تكون نوباتُ الشقيقة شديدةً، يمكن أن تساعدَ السوائلُ التي تعطى عن طريق الوريد على تخفيف الصُّدَاع، وتجعل الأشخاص يشعرونَ بتحسّن، خُصوصًا إذا كان لديهم تجفاف بسبب التقيُّؤ.
تُستخدَم أدوية أخرى للوقاية من صداع الشقيقة وقد تُقلل من توتر وشدة الأعراض.وهي تشتمل على ما يلي:
الأدوية المضادة للاختلاج
حاصرات بيتا Beta-blockers
حاصراتُ قنوات الكالسيوم
الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (مثل إيرينوماب erenumab، وفريمانيزوماب fremanezumab، وغالكانيزوماب galcanezumab)
مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants
يمكن استعمالُ أونابوتولينوم توكسين Onabotulinumtoxin A (الذي يَجرِي حقنُه في فروة الرأس أو الجبهة أو الرقبة) أو الأجسام المُضادَّة الوحيدة النسيلة لمعالجة نوبات الشقيقة المزمنة.
قد يؤدي نسيان أو تقليل جرعة من الدواء المستخدم للوقاية من الصداع النصفي، أو تناوله في وقت متأخّر، إلى تحريض الصداع النصفي أو تفاقمه.
يمكن للأجهزة التي تحفِّز أعصابًا معينة، وتُعلق على أجزاء معينة من الجسم، أن تساعد على علاج صداع الشقيقة، بالإضافة إلى الوقاية منه.يُثبت أحد أنواع هذه الأجهزة على الجبهة، ويمكن أن يُقلل من شدة نوبات الشقيقة وتواترها.وهناك جهاز آخر يمكن تثبيته في الجزء الخلفي من الرأس، قد يساعد على تخفيف صداع الشقيقة عند بدايته.يمكن للجهاز الذي يستخدم سوارًا لتحفيز الأعصاب في الجلد أن يخفف من ألم صداع الشقيقة.لا تترك هذه الأجهزة تأثيرات جانبية كبيرة.
بعض الأدوية المستخدَمة في علاج نوبات الشقيقة
النوع
أمثلة
بعض التأثيرات الجانبية
الوقاية
ديفالبروكس Divalproex
فالبروات Valproate
تساقط الشعر والانزعاج المعِديّ وخلل وظائف الكبد والميل إلى النزف والرُعاش وزيادة الوزن
لا تُسْتَعمل عندَ النساء الحوامل اللواتي يعانين من الشقيقة
توبيرامات topiramate
نَقص الوَزن والتَّخليط الذهنِي والاكتئاب
حاصرات بيتا Beta-blockers
أتينولول Atenolol
ميتوبرولول Metoprolol
نادولول Nadolol
بروبرانولول Propranolol
تيمُولول Timolol
التشنّج القصبي bronchospasm وتباطؤ سرعة القلب بشكلٍ غير طبيعي (بطء القلب bradycardia) والتعب والأرق وتفاقم قصور القلب وخلل الوظيفة الجنسية
تغيّرات في مستويات سكَّر الدَّم (مما قَد يجعل من الصعب على الأطباء معرفة متى تُصبح مستوياتُ السكر في الدم منخفضة جدًا عند المصابين بالسكّري)
مع بعض حاصرات بيتا، تأثيرات سلبية في مستويات الشحوم
ذِيفَان الوَشيقِيَّة botulinum toxin (يستخدم لحصر نشاط العصب)
ذيفان الوشيقية من النوع أ OnabotulinumtoxinA
ألم وتيبُّس العنق
ضعف عضلات الوجه وأحيَانًا العنق
فيراباميل Verapamil
الدوخة وانخفاض ضغط الدم والضعف
الإمساك
ديتانات*
لازميديتان Lasmiditan
الدوخة والنعاس
الأجسام المُضادَّة الوحيدة النسيلة Monoclonal antibodies
إرينوماب Erenumab
فريمانيزوماب Fremanezumab
غالكانيزوماب Galcanezumab
ويُعدُّ الألم والحِكَّة في موضع الحقن هما الأثرين الجانبيَّين الأكثر شُيُوعًا لهذا الدواء.
ردود فعل تحسُّسية في حالاتٍ نادرة جدًا
مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants
أميتريبتيلين Amitriptyline
النعاس وزيادة الوزن وزيادة معدّل ضربات القلب وجفاف الفم والتَّخليط الذهنِي والإمساك
لمُعالَجة نوبات الشقيقة الشديدة
الأدوية المُضادَّة للقيء (تُستخدَم لتخفيف الغثيان)
ميتوكلوبراميد Metoclopramide
بروكلوربيرازين Prochlorperazine
انخفاض ضغط الدم والنعاس والحركات اللاإرادية والتشنّجات العضلية
مشتقّات الإرغُوت Ergot derivatives
ثُنائِيّ هيدروأرغوتامِين Dihydroergotamine
صداع الإفراط في تناول الأدوية (صداع ارتِدادِيّ) إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرر جدًا
الغثيان والتقيؤ والتشنّج العضلي البسيط
نادرًا، ألم في الصدر بسبب التروية الدموية غير الكافية لعضلة القلب (الذبحة angina)
جِيبانات gepants*
ريميغيبانت Rimegepant
يورجيبانت Ubrogepant
خفيفة
التريبتانات (5-هِدروكسي تريبتامين [5-HT] أو منبِّهات السيروتونين)
ألموتريبتان almotriptan
إليتريبتان Eletriptan
فروفاتريبتان Frovatriptan
ناراتريبتان Naratriptan
ريزاتريبتان Rizatriptan
سوماتريبتان Sumatriptan
زولميتريبتان Zolmitriptan
صداع الإفراط في تناول الدواء إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرّر جدًا
الاحمرار والوخز والدوخة والنعاس والغثيان والإحساس بالضغط أو الألم في الحلق أو الصدر
كودئين Codeine
ميبيريدين Meperidine
أوكزيكودون Oxycodone
صداع الإفراط في تناول الدواء إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرّر جدًا
تباطؤ التنفُّس والإمساك واحتباس البول والنُّعاس والغثيان
مُعالجة الشقيقة الخفيفة إلى المتوسّطة
المسكِّنات
أسيتامينوفين Acetaminophen
صداع الإفراط في تناول الدواء إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرّر جدًا
طفح جلدي أحيَانًا
الأدوية المُضادَّة للإقياء
ميتوكلوبراميد Metoclopramide
بروكلوربيرازين Prochlorperazine
انخفاض ضغط الدم والنعاس والحركات اللاإرادية والتشنّجات العضلية
مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs
أسبرين Aspirin
إيبوبروفين Ibuprofen
إندوميثاسين Indomethacin
كيتورولاك Ketorolac
نابروكسين Naproxen
صداع الإفراط في تناول الدواء إذا جَرَى أخذ الدواء بشكل متكرّر جدًا
التهاب المعدة (Gastritis) والقرحة المعدية peptic ulcers
بالنسبة إلى الإندوميتاسين، تفاقم الاكتئاب والاختلاجات والرُعاش مع ضعف في الحركة وتيبس العضلات؛ وعندَ كبار السن، الدوخة والتخليط الذهني
إذا كان هناك استخدام مفرط للكيتورولاك، فقد يحدث خللٌ في وظائف الكُلى
* قد تُستخدم الديتانات ditans أيضًا في علاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة والشديدة من صداع الشقيقة.
† يجب استخدام المسكنات الأفيونية كملاذ أخير عندما يتسبب الصداع النصفي في ألم شديد، وتكون الإجراءات الأخرى غير فعالة.
الوِقايةُ من صداع الشقيقة
عندما لا تُساعد المعالجةُ على الوِقاية من حدوث نوبات للشقيقة متكررة وتسبب العجزَ، يمكن أن يكونَ أخذ الأدوية كل يوم للوقاية من نوبات الشقيقة مفيدًا (انظر جدول بعض الأدوية المستخدَمة في علاج نوبات الشقيقة).قد يفيد أخذ الأدوية الوقائية الأشخاص الذين يأخذون مسكّنات الألم أو أدوية أخرى للشقيقة مرّات عديدة على أخذ هذه الأدوية بشكلٍ أقل، وهذا ما يساعد على تجنّب صداع فرط استعمال الأدوية.
يستندُ اختيارُ الدواء الوقائي إلى تأثيراته الجانبية وإلى الاضطرابات الأخرى الموجودة، وذلك كما هي الحالُ في الأمثلة التالية:
يجري غالبًا استخدام حاصرات بيتا، مثل بروبرانولول propranolol، خُصوصًا عندَ من يُعانون من القلق أو دَاء الشِّريَان التاجي.
إعطاء عقار توبيرامات المضاد للصرع للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، لأنه يمكن أن يعزز لإنقاص الوزن.
كما يمكن أن يُساعد مُضادُّ الاِختِلاج ديفالوبركس على استقرار الحالة المزاجية، وقد يكون مفيدًا إذا كان الصداع النصفي يجعل الأداء صعبًا
قد يُعطى أميتربتيلين Amitriptyline للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو الأرق.
يمكن استعمال دواء أونابوتولينوم توكسين A (يستخدم لإحصار النشاط العصبي) أو أدوية محددة أخرى (مثل ديفالبروكس والأجسام المضادة أحادية النسيلة) عندما تكون الأدوية الأخرى غير فعالة.
الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (مثل إرينوماب، أو فريمانيزوماب، أو غلاكانيزوماب) في حال كانت الأدوية الأخرى غير فعَّالة.
تعيق الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، المُعطاة عن طريق الحقن، عمل مادة يمكن أن تُحرِّض الشقيقة.
تشتمل الأدوية الأخرى التي يمكن استخدامها للوقاية من الشقيقة على حاصرات قنوات الكالسيوم.
يمكن للأجهزة التي تحفِّز أعصابًا معينة، والتي تُثبت بأجزاء معينة من الجسم، أن تساعد أيضًا على الوقاية من نوبات الشقيقة.يُثبت أحد أنواع هذه الأجهزة على الجبهة، ويمكن أن يُقلل من شدة نوبات الشقيقة وتواترها.وهناك جهاز آخر يُثبت على الجزء الخلفي من الرأس، يمكن أن يخفف من نوبات الشقيقة عند بدايتها، ويساعد على الوقاية منها.لا تترك هذه الأجهزة تأثيرات جانبية كبيرة.