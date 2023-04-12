يحدُث صداعُ انخفاض الضغط low-pressure headache عندما يجري سحب السَّائِل النخاعي في أثناء البزل النخاعي، أو عند تسرّب هذا السائل بسبب وجود كيسة أو تمزّق في إحدى طبقات النسج التي تغطي الحبل النخاعي (السحايا).إن نقص هذا السَّائِل، الذي يتدفق حول الدماغ ويعمل مثل وِسادة حوله، يقلل من الضغط حول الدماغ.

(انظر أيضًا لمحة عامّة عن الصداع).

أكثر ما يحدث صداع انخفاض الضغط بعدَ ما يلي:

يحدُث صداع انخفاض الضغط عندَ زُهاء ثلث الأشخاص الذين أجروا البزل النخاعي، وذلك بعد ساعات إلى يوم أو يومين من إجراء البزل النخاعي عادةً.

عندَ إجراء البزل النخاعي، يقومُ الأطباءُ بإدخال إبرة بين فقرتين في أسفل الظهر، وسحب عَيِّنَة من السَّائِل النخاعي من القناة الشوكية.يُساعد السَّائِل النخاعي، الذي يتدفق عبر قناة بين طبقات النسج (السحايا) التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي، على حماية الدماغ ودعمه.بعدَ إجراء البزل النخاعي، يستمر السَّائِل النخاعي أحيانًا في التسرب للخارج من خلال الثقب الصغير الذي تُحدثه الإبرة المستخدمة في البزل؛وإذا تسرّب السَّائِل بسرعة أكبر من قدرة الجسم على تعويضه، فإن كمية السَّائِل حول الدماغ تنخفض، وقد يتدلى الدماغ إلى الأسفل، مما يؤدي إلى تمطيط الأوعية الدموية المحيطة والأنسجة الداعمة.ويؤدي هذا التمطيط إلى حدوث الصداع.

كيف يُجرَى البزل الشوكي

كما قد يحدُث صداعُ انخفاض الضغط أيضًا عندما تُؤدي مشاكل أخرى إلى تسرّب السَّائِل النخاعي:

انفصال كيسة في أو بالقرب من السحايا حيث يخرج أحد الأعصاب من الحبل الشوكي.تنفجر الكيساتُ أحيانًا عندما يسعل الشخصُ أو يعطس، لأن السعالَ والعطاسَ يؤديان إلى زيادة ضغط السَّائِل النخاعي بشكل مفاجئ.قد يتسرَّب السَّائِل النخاعي أحيانًا عندَ كبار السن من دون سببٍ واضح،

تتمزّق السحايا في أثناء الإصابات، خصوصًا عندما تكون في الرأس أو الوجه.

يكون صداع انخفاض الضغط شديدًا،ويحدُث عندَ الجلوس أو الوقوف، وقد يخفّ عند الاستلقاء؛كما يُعاني المرضى أيضًا من تيبّس وألم في العنق وغثيان، وقد يتقيَّأون.

تشخيص صداع انخفاض الضغط تقييم الطبيب

الفحوصات التصويرية في بعض الأحيان يضع الأطباءُ تشخيصَ صداع انخفاض الضغط استنادًا إلى الأعراض والحالة. إذا خضع الأشخاص إلى البزل النخاعي، فإن التشخيص يكون واضحًا في العادة، ونادرًا ما تكون هناك حاجة لإجراء اختبارات؛ إذا لم يخضع الأشخاص للبزل القطني، فقد يستخدم الأطباءُ فحوصات تصويرية للدماغ مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).وقبلَ إجراء الفحص التصويري، يَجرِي حقن مادة ظليلة في الوريد، وعادةً في إحدى الذراعين أو اليَدين.وتستخدم المادة الظليلة للحصول على تفاصيل أكثر.