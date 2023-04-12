الصُّدَاعُ العنقودي Cluster Headaches

تبدأ نوبةُ الصداع بشكلٍ مُفاجئ في معظم الأحيان،وقد تبدأ باحتقان أنفي ومفرزاتٍ مائية من أحد المنخرين؛ثُمَّ يتبع هذا ألم شديد على الجانب نفسه من الرأس وينتشر حول العين.يصل الألم إلى ذروته في غضون دقائق، ويستمر عادةً لفترة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة، ولكنه قد يستمرّ لفترة تتراوح بين 15 إلى 180 دقيقة.يوقظ الألم الأشخاص من النوم غالبًا.

لا يستطيع المصابين بالصُّدَاع العنقودي الاستلقاء، وذلك على النقيض من الذين يعانون من الشقيقة؛ويبدو عليهم التململُ في كثير من الأحيان وأحيانًا يضربون رؤوسهم بالحائط.

بعدَ حدُوث النوبة، قد يتدلى الجفن على نفس جانب الصُّدَاع، وغالبًا ما يتضيّق البؤبؤ (تسمّى متلازمة هورنر).قد تتورّم المنطقة تحت العين، وقد تُصبِح العين دامعة،وقد يَتورد الوجه،ويمكن أن يترافق الصداع مع غثيان.

قد تحدث نوباتُ الصداع عدّة مرات في اليوم، وغالبًا في الوقت نفسه من النهار أو الليل؛تحدث عادة بانتظام خلال فترة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر (أو أحيانًا أطول) - تسمّى فترة الصداع - تليها فترة خالية من الصداع لعدة أشهر، أو حتى سنوات، قبل أن تبدأ الهجمات مرة أخرى.قد يُحرِّض الكحول الصُّدَاع خلال الفترة العنقودية (هجمة الصداع)، ولكن ليس خلال الفترة الخالية من الصُّدَاع.بعض الأشخاص لا يكون لديهم فترة خالية من الصُّدَاع،حيثُ يُعانونَ من الصُّدَاع العنقودي المزمن.