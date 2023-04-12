الصُّدَاعُ الشَبيه بالأَلَمِ العَصَبِيّ الوحيد الجانب القصير الأمد المصحوب باحتقان الملتحمة وتمزُّقها (SUNCT)

الصُّدَاع الشَبيه بالأَلَمِ العَصَبِيّ الوحيد الجانب القصير الأمد المصحوب باحتقان الملتحمة وتمزُّقها SUNCT هو اضطرابٌ نادر يشبه الصُّدَاع العنقودي؛ويُسبِّب نوباتٍ قصيرة عادةً، ولكن متكررة، من الألم حولَ العين على جانب واحد من الرأس.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الصداع).

نظرًا إلى التشابهات بينهما، يجري تصنيفُ الصُّدَاع الشَبيه بالأَلَمِ العَصَبِيّ الوحيد الجانب القصير الأمد المصحوب باحتقان وتمزُّق الملتحمة والصداع العنقودي ضمن المجموعة نفسها غالبًا مثل صداع ثلاثي التوائم المستقلّي.كما يشتمل صداعُ ثلاثي التوائم المستقلّي أيضًا على صداع شقّي انتيابي مزمن، وصداع شقّي مستمرّ - وكلّ ذلك من الاضطرابات النادرة جدًّا.

يحدُث ألم حولَ العين على جانب واحد من الرأس عادةً،وقد يتعرَّض المرضى إلى ما يصل إلى 200 نوبة من الألم يوميًا، ويمكن أن يستمرَّ الألم من 5 ثوان إلى أكثر من 4 دقائق.تكون العينُ المصابة حمراء (تُسمّى الحالة احتقان الملتحمة) ودامعة في أغلب الأوقات.

يكون الصُّدَاعُ الشَبيه بالأَلَمِ العَصَبِيّ الوحيد الجانب القصير الأمد المصحوب بأعراض ذاتية قحفية (SUNA) مماثلًا للصُّدَاع الشَبيه بالأَلَمِ العَصَبِيّ الوحيد الجانب القصير الأمد المصحوب باحتقان الملتحمة وتمزُّقها (SUNCT)وهو يختلف عن (SUNCT) في أنه ينطوي على حقن الملتحمة أو الدماع، ولكن ليس كليهما.تكون الأعراض الأخرى لـ SUNCT و SUNA متشابهة.حيث إن كلاهما صداع قصير الأمد شبيه بالألم العصبي من جانب واحد.

يقوم الأطباءُ بوضع تشخيص الصُّدَاع الشَبيه بالأَلَمِ العَصَبِيّ الوحيد الجانب القصير الأمد المصحوب باحتقان وتمزُّق الملتحمة اعتمادًا على الأعراض.قَد يستخدِمُ الأطباء التصوير المقطعي المُحوسَب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لاستبعاد الأَسبَاب الأخرى.