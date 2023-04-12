لا يُعرف ما الذي يُسبب زيادة الضغط داخل الجمجمة،ولكن، يكون بعضُ الأشخاص أكثر عرضة لارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب لأن الأوردة الكبيرة (الجيوب الوريدية) التي تساعد على تصريف الدم من أدمغتهم تكون أصغر من معظم الناس.بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص، يجري تصريفُ الدم من الدماغ ببطءٍ أكثر، مما يؤدي إلى تراكم الدم وزيادة الضغط في الدماغ أو في داخل الجمجمة.

لا يُعرف بدقَّة كيف يسهم الوزن الزائد للشخص في زيادة الضغط داخل الجمجمة.ولكن الدهون الزائدة في البطن قد تزيد الضغط في الصدر، وقد لا يتدفق الدم من الرأس إلى الصدر كما يحدث بشكلٍ طبيعيّ؛وبذلك، قد يزدادُ الضغط داخل الجمجمة.

في ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب، لا تنجُم زيادةُ الضغط عن اضطرابات أخرى يمكن التعرف إليها، مثل الأورام أو العدوى أو جلطات الدم أو الانسدادات التي تحول دون تصريف السَّائِل الذي يحيط بالمخ (السائل النخاعي)، مثلما يحدث بشكلٍ طبيعيّ.

بالنسبة إلى معظم الأشخاص، لا يُمكن أن تُعزَى الإصابة بارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب إلى أي حدث مُحدَّد؛وبالنسبة إلى الأطفال، يحدث هذا الاضطراب أحيانًا بعد التوقف عن أخذ الستيرويدات القشرية أو استعمال هرمون النموّ.وفي بعض الأحيان، يحدُث الاضطرابُ بعد تناول المضادَّات الحيوية التي تحتوي على التتراسيكلين tetracycline أو كميات كبيرة من فيتامين أ.