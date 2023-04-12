يتميز ارتفاعُ الضغط داخل القحف مجهول السبب idiopathic intracranial hypertension بزيادة الضغط داخل الجمجمة (الضغط داخل القحف intracranial pressure)،ولا يُعرف ما الذي يُحرِّض الاضطرابَ.
يعاني المرضى من صُداع يومي أو شبه يومي، مع غثيان أو رؤية مزدوجة أو تغيُّم الرؤية وضجيج داخل الرأس (طنين) أحيانًا.
يجري تصويرُ الرأس لاستبعاد الأَسبَاب المحتملة لزيادة الضغط، ويستخدمُ الأطباءُ البزل النخاعي.
يمكن أن تُفقد الرؤية من دون البدء بالمعالجة الفورية.
قد يستفيدَ المرضى من إنقاص الوزن وأخذ مدرات البول للتقليل من السوائل في الدماغ والخضوع إلى البزل النخاعي بشكلٍ دوري للتقليل من الضغط، ولكنهم يحتاجون إلى الجراحة أحيانًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الصداع).
يحدث ارتفاعُ الضغط داخل القحف مجهول السبب فقط عند نَحو 1 من كل 100.000 شخص، وعادةً عند النساء خلال سنوات الإنجاب.ولكن بالنسبة إلى النساء اليافعات ذوات الوزن الزائد، يكون أكثر شيوعًا بعشرين مرَّةً.مع تزايد عدد الأشخاص الذين لديهم زيادة في الوزن، أصبح هذا الاضطراب أكثر شيوعًا.
أسباب ارتفاعُ الضغط داخل القحف مجهول السبب
لا يُعرف ما الذي يُسبب زيادة الضغط داخل الجمجمة،ولكن، يكون بعضُ الأشخاص أكثر عرضة لارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب لأن الأوردة الكبيرة (الجيوب الوريدية) التي تساعد على تصريف الدم من أدمغتهم تكون أصغر من معظم الناس.بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص، يجري تصريفُ الدم من الدماغ ببطءٍ أكثر، مما يؤدي إلى تراكم الدم وزيادة الضغط في الدماغ أو في داخل الجمجمة.
لا يُعرف بدقَّة كيف يسهم الوزن الزائد للشخص في زيادة الضغط داخل الجمجمة.ولكن الدهون الزائدة في البطن قد تزيد الضغط في الصدر، وقد لا يتدفق الدم من الرأس إلى الصدر كما يحدث بشكلٍ طبيعيّ؛وبذلك، قد يزدادُ الضغط داخل الجمجمة.
في ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب، لا تنجُم زيادةُ الضغط عن اضطرابات أخرى يمكن التعرف إليها، مثل الأورام أو العدوى أو جلطات الدم أو الانسدادات التي تحول دون تصريف السَّائِل الذي يحيط بالمخ (السائل النخاعي)، مثلما يحدث بشكلٍ طبيعيّ.
بالنسبة إلى معظم الأشخاص، لا يُمكن أن تُعزَى الإصابة بارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب إلى أي حدث مُحدَّد؛وبالنسبة إلى الأطفال، يحدث هذا الاضطراب أحيانًا بعد التوقف عن أخذ الستيرويدات القشرية أو استعمال هرمون النموّ.وفي بعض الأحيان، يحدُث الاضطرابُ بعد تناول المضادَّات الحيوية التي تحتوي على التتراسيكلين tetracycline أو كميات كبيرة من فيتامين أ.
أعراض ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب
يبدأ ارتفاعُ الضغط داخل القحف مجهول السبب عادةًً بصداعٍ يومي أو شبه يومي، وهو يُؤثر في جانبي الرأس معًا.في البداية، قد يكون الصُّدَاعُ خفيفًا، لكنه يتفاوت في شدته وقد يصبح شديدًا.قد يترافق الصُّدَاعُ مع الغثيان والرؤية المزدوجة أو تغيُّم الرؤية والضوضاء داخل الرأس، والتي تحدث مع كل نبضة من النبضات (تسمى الطنين النابض).هناك عددٌ قليل من الأشخاص لا تحدُث لديهم أية أعراض.
قد يؤدي الضغطُ الزائد داخل الجمجمة إلى تورُّم العصب البصري بالقرب من مقلة العين، وهي حالة تسمّى وَذَمَة حُلَيمَةِ العَصَبِ البَصَرِيّ papilledema،ويستطيع الأطباء مراقبة التورّم من خلال مُعاينة الجزء الخلفي من العين باستخدام منظار العين ophthalmoscope.
إن العلامة الأولى لمشاكل الرؤية هي فقدان أو ضعف الرؤية المحيطية،وقد لا يلاحظ المرضى هذا الفقدان في البداية،ونتيجة لذلك، قد يرتطمُ الأشخاص بأشياء من دون سبب واضح.قد تكون الرؤية غيرَ واضحة لفترة وجيزة، وتتغيَّر أحيَانًا من خلال تغيير الوضعيَّة، وقد يحدث تغيُّم في الرؤية.في مرحلة لاحقة من الاضطراب، تصبح الرؤية مشوّشة، وقد يصاب الشخص بالعمى بسرعة.يفقد ما يقرب من ثلث الأشخاص الرؤية سواءٌ بشكلٍ جزئيّ أم كلِّي، وذلك في عين واحدةٍ أو الاثنتين معًا.بمجرد فقدان الرؤية، فإنّها لا تعود عادةً، حتى لو جرى تخفيف الضغط حول الدماغ.
بالنسبة إلى بَعض الأشخاص، يُصبح هذا الاضطرابُ مزمنًا ويستفحل بشكلٍ تدريجي، ممَّا يزيد من خطر العمى.يراقب الأطباءُ عن كثب هؤلاء الأشخاص، ويُعالجونهم للوقاية من فقدان الرؤية.
ينكس الاضطرابُ (ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب) من جديد عندَ نَحو 10 إلى 20% من الأشخاص.
تشخيص ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب
تقييم الطبيب
الفحوصات التصويرية
البَزل القَطنِي أو النخاعي
يشتبه الأطباءُ في ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب استنادًا إلى الأعراض ونتائج الفحص السريري.كما يشتبهون أحيَانًا في الاضطراب عندما يكتشفون وذمة حليمة العصب البصري papilledema في أثناء الفحص الروتيني باستخدام منظار العين.
إذا اشتبه الأطباء بارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب، فإنهم يتحقّقون من مجَال الرؤية (المجال الكامل للرؤية لكل عين)، بما في ذلك الرؤية المحيطية.كما يقومون بفحص العين من الداخل بواسطة منظار العين إذا لم يكونوا قد قاموا بذلك بالفعل.
ويمكن إجراءُ التصوير الوريدي بالرنين المغنطيسي لتقييم الأوردة الكبيرة (تسمّى الجيوب الوريدية) التي تعود بالدم من الدماغ.يساعد هذا الاختبار الأطباءَ على تحديد ما إذا كانت الجيوب الوريديَّة متضيِّقة أو مسدودة.قد يكون تضيُّق الجيوب الوريديَّة هو الشذوذ الوحيد الي يُكتَشَف باختبارات التصوير عند الأشخاص المصابين بفرط الضغط داخل القحف مجهول السببكما يُجرى التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، للتحقّق من وجود شذوذات أخرى قد تزيد الضغطَ داخل الجمجمة.
يُجرى البزل النخاعي (القطني) لقياس ضغط السَّائِل الدماغي الشوكي وتحليله.بالنسبة إلى ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب، يزداد ضغطُ السَّائِل ويصل إلى مستوياتٍ عاليةٍ جدًا غالبًا؛ويكون محتوى السَّائِل طبيعيًا عادةً.بمجرد أخذ عينة من السَّائِل الشوكي في أثناء البزل النخاعي، ينخفض الضغط داخل الرأس، وقد تتوسّع الجيوب الوريدية، ويجري المزيدُ من الدم من الدماغ،ونتيجةً لذلك يقلّ الصُّدَاع.
يمكن لهذه الاختبارات وغيرها أن تساعدَ على تحديد أو استبعاد الأَسبَاب المحتملة الأخرى لزيادة الضغط داخل الجمجمة (مثل وجود ورم في الدماغ يسدّ الجيوب الوريدية).
علاج ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب
أسيتازولاميد Acetazolamide أو توبيراميت topiramate لخفض الضغط داخل الجمجمة
مسكنات الألم أو الأدوية المستخدمة لعلاج الشقيقة أو الوقاية منها
إذا لزم الأمر، إنقاص الوزن
الجراحة في بعض الأحيان لتخفيف الضغط داخل الجمجمة
يشفى ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب من دون معالجة أحيانًا.
تركّز معالجةُ ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب idiopathic intracranial hypertension على ما يأتي:
تخفيف شدَّة الأَعرَاض
إنقاص الضغط ضمن الجمجمة
الحفاظ على الرؤية
قد يُخفف الأسبرين أو الأسيتامينوفين أو الأدوية المستخدَمة لعلاج الشقيقة (خاصةً التوبيرامات - انظر جدول بعض الأدوية المستخدمة في علاج نوبات الشقيقة) من الصُّدَاع.كما يمكن أن يُساعد التوبيرامات الأشخاص على إنقاص الوزن، وعلى تخفيف الضغط داخل الجمجمة أيضًا.
يجب إيقافُ الأدوية التي يُعرف بأنها تُسبّب الاضطراب، مثل التتراسيكلين.
إنقاص الضغط ضمن الجمجمة
يجب على الأشخاص الذين لديهم زيادةٍ في الوزن مع ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب أن يُنقصوا أوزانهم، لأن ذلك قد يقلل الضغط داخل الجمجمة.فإنقاص نسبة بسيطة من وزن الجسم بمقدار 10% قد يجعل ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب يتلاشى،ولكن غالبًا ما تكون برامج إنقاص الوزن غير ناجحة.
كثيرًا ما يصف الأطباء أسيتازولاميد أو توبيراميت عبر الفم للمساعدة على تقليل الضغط ضمن الجمجمة،يكون أسيتازولاميد أو توبيراميت فعالان لأنهما يقللان من كمية السَّائِل النخاعي المنتَج في الدماغ.
وهناك اختلاف حول جدوى القيام بالبزل النخاعي يوميًا أو أسبوعيًا لسحب السَّائِل النخاعي،ولكن يمكن استخدامُ هذا العلاج عندما يكون الأشخاص في خطر من فقدان الرؤية في أثناء انتظار علاج أكثر فعّالية (مثل الجراحة لتخفيف الضغط داخل الجمجمة).وإذا استُخدمت هذه المعالجة، تجرِي مراقبةُ الأشخاص عن كثب لتحديد ما إذا كان الضغط يتناقص.يُمكن أن يُجرى تصويرُ الأوردة المقطعي المحوسب أو التصوير الوريدي بالرنين المغناطيسي من جديد لتحديد ما إذا كان البزل النخاعي قد وسَّع الجيوب الوريديَّة.وإذا توسَّعت هذه الأوردة، يمكن أن يتدفَّق المزيد من الدَّم من الدماغ، وينخفض الضغط داخل الجمجمة.
إذا كان الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط داخل الجمجمة مجهول السبب غير قادرين على إنقاص الوزن، فقد تكون جراحة السمنة مفيدة.إذا حافظ الأشخاص على خسارة الوزن بعد الجراحة، فقد يتعافى ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب.
الحفاظ على الرؤية
يُعد الفقدان الدائم للرؤية مصدرَ القلق الرئيسي عندَ أشخاص ارتفاع الضغط داخل القحف مجهول السبب.ونظرًا لفقدان الرؤية المحيطية مبكرًا، قبل أن يلاحظها الأشخاص، يقوم طبيب العيون بفحص الرؤية بشكل دوري، بما في ذلك الرؤية المحيطية، باستخدام جهاز آلي (يُدعى هذا الاختبار قِياس مَجالِ البَصَر).ينُتج الجهاز محفزًا بصريًا (مثل وميض الضوء)، ويسجل استجابات الشخص،وتكون النتائج دقيقة جدًّا.يُمكِّنُ هذا الاختبارُ الدوري الأطباءَ من التعرف إلى المشاكل في الرؤية في أقرب وقت ممكن.
إذا تدهورت الرؤية على الرغم من هذه الإجراءات، فقد تكون هناك حاجة إلى الجراحة لتقليل الضغط في داخل الجمجمة، وقد تكون قادرة على الحفاظ على الرؤية.تنطوي الإجراءات على:
تثقيب غمد العصب البصري Optic nerve sheath fenestration
تَحويلَة shunt
الدعامات Stenting
بالنسبة إلى تثقيب غمد العصب البصري، يَجرِي إحداث شقوق في غطاء العصب البصري وراء مقلة العين،حيث تسمح هذه الشقوق للسائل النخاعي بالتسرب إلى داخل النسج المحيطة بالعين، ويجري امتصاص السائل.
التحويلة هي مصرف دائم مصنوع من أنابيب بلاستيكية،ويمكن وضعُها جراحيًا بحيث يمكن سحب السَّائِل النخاعي الزائد.يجري وضع التحويلة في الحيز داخل الدماغ أو في الحيز الموجود أسفل الحبل الشوكي مباشرةً في أسفل الظهر.يجري تمريرُ الأنبوب تحت الجلد، وعادةً إلى البطن، حيثُ يمكن تصريف السائل الزائد.
تنطوي الدعاماتُ على وضع شبكة من الأنابيب (دعامة) في الجيب الوريدي الضيّق.ثم يَجرِي فتحُ الدعامة لتوسيع الجيب الوريدي.
جراحةُ إنقاص الوزن Weight-loss surgery
إذا كان الأشخاص بدينين وكانت التدابيرُ الأخرى غير فعّالة، قد يجري استخدام الجراحة للمساعدة على إنقاص الوزن (جراحة السمنة مثل المَجازَة المَعِدِيَّة gastric bypass).إذا نجحت الجراحة، قد يشفى من الاضطراب.