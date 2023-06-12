لمحَة عامة عن السكتة الدماغية النزفية

تشمل السكتات الدماغية النزفية كلاً من النزف داخل الدماغ (intracerebral hemorrhage) والنزف بين الطبقات الداخلية والخارجية للأنسجة المغطية للدماغ (نزف تحت العنكبوتية subarachnoid hemorrhage).

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن السكتة الدماغية).

تنجم معظم السكتات الدماغية عن توقف التروية الدَّموية إلى جزء من الدماغ، ممَّا يَتسبَّب في موت أنسجته (إقفار أو نقص تروية).وتسمى هذه السكتات بالسكتات الدماغية الإقفارية.تشكل السكتات الدماغية النزفية ما نسبته 20% فقط من إجمالي السكتات الدماغية.

يوجد نوعان رئيسيان من السكتات الدماغية النزفية:

وتتضمن الاضطرابات الأخرى التي تنطوي على حدوث نزف داخل الجمجمة كلاً من الأورام الدموية فوق الجافية والأورام الدموية تحت الجافية، والتي عادة ما تنجم عن إصابة في الرأس.تُسبب هذه الاضطرابات أعراضًا تشبه أحيانًا أعراض السكتات الدماغية.