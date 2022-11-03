الأرَق القاتل هُو مرض بريونيّ نادر يُؤثِّرُ في النوم، ويُؤدِّي إلى تدهور الوظيفة الذهنيَّة وضعف التنسيق،وتحدث الوفاة خلال مدة تتراوح بين بضعة أشهُر إلى بضع سنوات.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الأمراض البريونيَّة).

هناك شكلان للأرق القاتل:

العائليّ : يحدث هذا الشكل المسمَّى الأرق القاتل العائلي عن طريق الوراثة،وهو ينجُم عن طفرة مُحدَّدة في جين بروتين طبيعيّ يُسمَّى بروتين البريون الخليويّ PrP C .

الفراديّ: ويحدث هذا الشكل تلقائيًا من دُون طفرةٍ جينيَّة.

يختلف الأرق العائلي القاتل والأرق القاتل الفراديّ عن الأشكال الأخرى من الأمراض البريونيَّة، وذلك لأنَّهما يُؤثِّران بالدرجة الاولى في منطقةٍ واحدةٍ من الدِّماغ هي المهاد، ممَّا يُؤثِّر في النوم.

بالنسبة إلى الأرق العائلي القاتل، قد تبدأ الأَعرَاض في أواخر العقد الثاني من عُمر الشخص وإلى بداية العقد السابع من عمره (المتوسط هُو 40 عامًا).تحدُث الوَفاة خلال فترةٍ تتراوَح بين 7 إلى 73 شَهرًا من بعد بدء الأَعرَاض عادةً.يبدأ الشكل الفرادي لهذا المرض في عمر متأخر بعض الشيء، ويكون متوسط العمر المتوقع أطولَ قليلًا.

أعراض الأرق القاتل بالنسبة إلى الشكل العائليّ، تنطوي الأعراض المبكِّرة على صعوبات بسيطة في النوم والبقاء في حالةٍ من النوم وأحيانًا نفضان وتشنجات وتيبُّس في العضلات.قد يتحرك الأشخاص كثيراً ويركلون بأقدامهم في أثناء النَّوم،ولا يستطيعون النوم على الإطلاق في نهاية المطاف؛ولاحقًا، تتدهور الوظيفة الذهنية ويضعف التنسيق (يسمى الرَّنح ataxia).قد تتسرع نبضات القلب، وقد يزداد ضغط الدَّم، ويمكن أن يحدثَ تعرُّق شديد. بالنسبة إلى الشكل الفراديّ، تنطوي الأعراض المبكرة على تراجع سريع في الوظيفة الذهنية وضعف التناسُق.قد لا يُفيد مرضى هذا الشكل عن مشاكل في النَّوم، ولكن يُمكن التحري عن مثل هذه المشاكل عن طريق دراسات النوم.

تشخيص الأرق القاتل تقييم الطبيب

تخطيط النوم Polysomnography والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني positron emission tomography

الفحوصات الجينية بالنسبة إلى الشكل العائليّ يعدّ الأطباء الأرق القاتل تشخيصًا مُحتملًا ونادرًا عندما تكون الأعراض نموذجيةً عند الأشخاص، مثل تدهور سريع في الوظيفة الذهنية أو ضعف التنسيق أو مشاكل النَّوم،ويستخدمون الفحوصات التالية لتأكيد التشخيص: تخطيط النَّوم، حيث يُمكن التحرِّي من خلاله عن حالات غير طبيعية في نماذج النَّوم

التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، حيث يُمكنه التحرِّي عن تشوُّهات مُعيَّنة في المِهاد يجري تأكيد تشخيص الأرق القاتل العائليّ عن طريق الاختبارات الجينية.