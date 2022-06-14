متلازمة الألم النطاقي المعقد

تتباين أعراض مُتلازمة الألم النطاقي المعقد بشكلٍ كبير ولا تتبع نمطًا معينًا.

يكون الألم—الحارق، أو الواخز، أو المُوجِع—شائعًاويحدث عادةً في الطرف المصاب (الذراع أو الساق أو اليد أو القدم).غالبًا ما يتفاقَم الألم بشكلٍ أكبر مما هُو متوقَّع بالنسبة إلى الإصابة.قد يؤدي الإجهاد العاطفي أو التغيرات في درجة الحرارة إلى تفاقم الألم.غالبًا ما تصبح المنطقة المؤلمة حساسة جدًا للّمس (allodynia)ونتيجةً لذلك، فإن التماس مع الجلد يُصبح مؤلمًا جدًّا.

قد لا يستخدم المريض الطرف المصاب بسبب الألم.ونتيجة لذلك، قد لا يتمكن الشخص من تحريك المفصل بشكل طبيعي، على الرغم من عدم تحدد مدى حركته الطبيعية.قد تصبح العضلات قصيرة ومتيبسة بشكلٍ دائمٍ (تُسمَّى التقلُّصات contractures)، وقد يتشكَّل نسيج ندبيّ.

وقد يتورَّم الطرف المُصاب.وقد يتساقط الشعر.وقد تتشقق الأظافر أو تصبح سميكة.قد تتراجع كثافة العظام مع التقدم في السن.قد تضمر العضلات وتصبح ضعيفة.

قد يتعرَّق المريض بشكلٍ أكبر أو أقل من المعتاد، وقد يشعرو بسخونة أو برودة أكثر من المعتاد.قد يبدو الجلد في المنطقة المصابة بلون أحمر، أو متبقعًا، أو شاحبًا، أو لامعًا.

قد تنثني الأصابع أو قد تلتوي القدم في وضعية غير طبيعية وقد تبقى بهذه الوضعية (تسمى خلل التوتر) dystonia).قد يرتعش الطرف المصاب أو ينفض.

يُصاب العديد من الأشخاص الذين يعانون من مُتلازمة الألم النطاقي المُعقَّد بالاكتئاب، و/أو القلق، و/أو الغضب، ويعود ذلك جزئيًا إلى أنَّ سببَ الحالة غير مفهوم بشكلٍ كافٍ، أو بسبب محدودية المُعالجَات، أو صعوبة التنبُّؤ بمآل الحالة.

قد تتراجع الأعراض أو تبقى كما هي لسنوات.يتفاقم هذا الاضطراب عند عدد قليل من الأشخاص، وينتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.